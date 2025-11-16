Obavijesti

Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 17. studenoga: Bik uređuje dom, Ovna nadređeni kritiziraju...

Piše Vesna Narat,
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 17. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Zbog mogućih pogrešaka nadređeni će vas kritizirati. Primirite se i ne istupajte sa svojim mišljenjima. Usmjerite energiju na izlaske, druženja i ostala mala životna zadovoljstva. Postavite se ozbiljnije prema nekim bitnim životnim pitanjima i vodite računa o zdravlju, prehrani i kondiciji.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Osjetit ćete potrebu da nešto privedete kraju, kako biste započeli s novim životnim poglavljem. Na takvu bi vas akciju moglo potaknuti novo poznanstvo ili mogućnost novog zaposlenja. Poželjet ćete unijeti preinake u dom. No ukućani će imati drukčije planove pa ako ono što namjeravate napraviti nije hitno, radije im iziđite u susret.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Poslovi povezani s trgovinom, komunikacijom i medijima imat će planetarnu potporu. Ljudi će vam popuštati i u mnogočemu pomagati. Vrlo ste aktivni i poduzetni, a uz malo truda uspješno ćete uskladiti nekoliko životnih područja. Burna događanja na ljubavnom planu uzburkat će strasti i unijeti slatki nemir u vaše srce.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Moguće su teškoće s koncentracijom i pamćenjem, a i ljubavna zbivanja odvraćat će vam misli od onog što ste naumili uraditi. Stanite na loptu i pronađite malo vremena da se opustite i na miru sagledate neka zbivanja. Učenje i pisanje zadaća školarce neće privlačiti pa nisu isključene svađe s roditeljima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Mnogo ćete vremena provoditi u pisanju SMS -poruka, telefonskim dogovorima i razgovorima s prijateljima, ali i osobama koje dugo niste vidjeli. Dan je pogodan za učenje, polaganje ispita, poslovne dogovore i kontakte s inozemstvom. Omogućite si aktivan odmor; oznojite se malo, napregnite mišiće i vratite se u dobru formu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Iako će vas društveni život udaljavati od poslovnih obaveza, to ne biste smjeli dopustiti. Baš danas možete zasjati idejama i dokazati se. Izlazaka i zanimljivih susreta bit će mnogo. Osoba koja vam se sviđa nije “imuna“ na vaš šarm. Upornim uzmicanjem namjerno želi pridonijeti uzbuđenju i potaknuti vas na zavođenje.

Foto: Dreamstime

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Raspoloženje će vam biti promjenljivo. Shvatit ćete da se neki odnosi mogu promijeniti nabolje, a uočavanje njihovih manjkavosti pomoći će vam pri tome. Što god radili, ne slušajte tuđe savjete jer će vas zbuniti. Pouzdajte se u svoju intuiciju i slijedite želje, taman i pogriješili. Ionako ne može uvijek biti savršeno.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ne upuštajte se u rasprave jer nećete biti objektivni. Nećete imati dovoljno energije za ostvarivanje svih planova. Stoga nemojte na sebe preuzimati veće obaveze, jer nećete imati snage i volje za njih. Vodite računa o zdravlju. Bit ćete neoprezni pa su moguće ozljede i udarci, osobito kod onih koji rade fizičke poslove.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5

Društveni će život biti bogat, ali i naporan. Ako vam je dosadio uvijek isti način zabave potražite nešto drukčije, makar se zbog toga i svađali s prijateljima. Lakše ćete ploviti ljubavnim nego poslovnim vodama, možda i zato što će vam koncentracija biti u osjetnom padu. Nekome ćete biti od velike pomoći i time se ponositi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Posvađate li se s partnerom, mogli biste pomišljati na prekid. Sve što ćete činiti u stanju ljutnje, bit će pogrešno. Kriza je prolazna i zato izbjegavajte pretjerivanja. Jutarnji sati općenito će proteći u velikoj napetosti i nerazumijevanju, no završetak dana obećava više sklada pa ga ispunite druženjem i zabavom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bavite li se umjetnošću, poslovima s inozemstvom ili novinarstvom, bit ćete uspješni. Iskoristite dan za nove ljubavne početke ili jačanje postojeće veze. Ustrajte na razgovoru s partnerom, osobito ako je došlo do prekida veze. Pokažite drugoj strani da vam je stalo do nje jer možda baš to od vas očekuje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Vaš će pristup poslu biti praktičan i objektivan. Prihvaćat ćete sve ponude koje će biti odgovarajuće plaćene, pa i one koje su možda ispod vaše razine znanja. Korist od toga bit će višestruka, a ovakav pristup otvorit će vrata novim poznanstvima. Puno novca potrošit ćete na unutarnje uređivanje svoga doma.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

