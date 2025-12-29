Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. prosinca: Lav se mijenja, a Jarcu je strpljenje na kušnji...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogućnost zaljubljivanja je povećana. Mogao bi vas uzdrmati susret s osobom o kojoj danima razmišljate. Nisu isključeni obnovljeni susreti i veze, dok će oni u braku pokazivati više inicijative da odnose obogate strašću i razumijevanjem. Zahvaljujući suradnji i dobroj organizaciji, uspjet ćete privesti kraju vrlo zahtjevan poslovni zadatak.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brzo ćete se umarati pa dan nije pogodan za zahtjevnije napore. Izbjegavajte verbalne rasprave i nadmetanja s autoritetima, osobito ako očekujete povišicu ili napredovanje. Bit ćete skloni povlačenju i nezainteresirani za okolna zbivanja. Prolazi li partner kroz krizno razdoblje, pružite mu potporu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Porast energije i entuzijazma nagnat će vas da se okušate u novom ili dodatnom poslu. Na novčanom planu možete očekivati nove izvore, a više povoljnih prilika imat će oni koji se bave samostalnim radom. Stječete sve više aduta kod partnera. Mnogo toga postižete staloženim i samouvjerenim ponašanjem, pa vaš odnos time jača.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbližite se s članovima obitelji, partnerom ili prijateljima, osobito ako ste se od njih udaljili. Pokažite da vam je stalo do njihovih interesa i problema. Učinite li tako i sami ćete se bolje osjećati. Ne prepuštajte drugima inicijativu ni u čemu, jer ćete se dovesti u ovisan položaj. Prihodi i rashodi izmiču vašoj kontroli pa pripazite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odvažite se na odlučne poslovne poteze i rješavanje novčanih problema. Neke će se okolnosti dobro poklopiti i olakšati vam izlaz iz krize. Mnoge su vam stvari sada jasnije. Sve ste samostalniji i imate potrebu sami upravljati svojim životom. Partnera će iznenaditi promjene u vama, ali će mu se svidjeti vaša čvrstina i upornost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pokazat ćete zavidnu snalažljivost u obavljanju zadataka. Neki će dobiti isplatu odštete ili riješiti problem s alimentacijom. Održavat ćete skladnije privatne veze, imati prijatelje u koje ćete se moći pouzdati. Motivirat će vas spoznaja da su neki vaši planovi ugledali svjetlo dana i da ćete uskoro moći uživati u plodovima svoga truda.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bračni i poslovni odnosi iziskivat će prilagodbu. Bit ćete tvrdoglavi i nećete popuštati čak i ako ste svjesni da griješite. Ne potiskujte nezadovoljstvo, podijelite brige s prijateljima. Nemojte se živcirati oko financijskih i poslovnih problema, jer su uzrokom okolnosti na koje zasad nemate utjecaja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se iscrpljeni mnogobrojnim kontaktima, ali i povećanim obimom posla. Izvjesno je prolazno nezadovoljstvo trenutačnim odnosnom snaga na ljubavnom planu. Partner će biti previše posvećen poslu, ali mu to ne zamjerajte. Planetarna potpora osnažuje vaš odnos pa vas ni problemi neće moći razdvojiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Aktivirat će se poslovi s inozemstvom - moguće je putovanje koje vam donosi dodatnu zaradu. Izvrsno ćete se snalaziti obavljajući više radnih zadataka istodobno. Koncentracija će vam biti odlična pa vam ništa neće moći promaknuti. Imate li djecu, potrudit ćete se da na poseban način provedete zajedničke trenutke.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nailazit ćete na nerazumijevanje i kritike suradnika, a mogla bi vas obeshrabriti i poslovna konkurencija. Budite savjesni i odgovorni, i nemojte se previše oslanjati na druge kako se ne biste razočarali. Strpljenje vam je na kušnji, osobito na ljubavnom planu. Savjet i potpora starije muške osobe mnogo će vam značiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prepuni ste inicijative i želje za dokazivanjem. Nastojat ćete u svemu biti najbolji i to će vam polaziti za rukom. Najbolje učinke postići će oni čiji posao iziskuje kreativnost i originalne ideje. Visoki ljubavni kriteriji i tvrdoglavo ponašanje unijet će nepotreban nemir u ljubavni odnos. Nemojte tjerati inat s partnerom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Partner će primijetiti da ste se promijenili. Razmišljat ćete koliko su jaki vaši osjećaji prema drugoj strani. Samci, moguća je intimna povezanost s osobom koja živi udaljeno od vas. Financijska situacija će se popraviti pa ćete moći planirati pothvate koje ste odgodili. No to ne znači da trebate pretjerivati s trošenjem.