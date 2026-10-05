Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE ZNAJU...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 5. listopada: Ovan upoznaje nove ljude, a Rak svima pomaže

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 5. listopada: Ovan upoznaje nove ljude, a Rak svima pomaže
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 5. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Susretljivi ste i spremni za nova poznanstva. Bezbrižnost i ležeran pristup osiguravaju vam uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju kontakte s ljudima. Kriza u ljubavnoj vezi je prolazna, stoga ne pridajte osobiti značaj partnerovim postupcima. Navečer će vam više odgovarati mir i odmaranje, no veliki su izgledi da vas društvo izvede van.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Rješenje mnogih vaših teškoća i dvojbi krije se u razgovoru. Onog trenutka kada izgovorite svoje probleme i kad potražite savjet ili mišljenje onih kojima vjerujete, sve će postati lakše i jednostavnije. Nečija neodgovornost rezultirat će problemom koji ćete vi morati riješiti. Poći će vam za rukom bez prigovora učiniti ono što se očekuje od vas.

U ZVJEZDAMA JE Kakvog supruga traže žene po Zodijaku? Evo kojoj treba zaštitnik, a kojoj zabavljač
Kakvog supruga traže žene po Zodijaku? Evo kojoj treba zaštitnik, a kojoj zabavljač

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Intelektualne sposobnosti, osobito one vezane uz poznavanje stranih jezika ili stručnost u određenom području, otvaraju vam nove mogućnosti posla i zarade. Trebate li obaviti neke do sada odlagane i vama mrske obaveze, učinite to danas. Oni s kojima ćete doći u kontakt, bit će prema vama ljubazni i susretljivi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete od velike pomoći partneru, kolegama, starijim osobama ili najmlađima i ta će vam spoznaja pričinjavati najveće zadovoljstvo. Jedna situacija pomoći će vam da posložite prioritete i prepoznate prijatelje koji su vam potpuno predani, za razliku od onih koji se samo pretvaraju. Na novac pripazite – previše trošite!

Foto: DREAMSTIME

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Porast će vam ugled u okolini, ali u nekome ćete izazvati zavist. No vješto ćete zaobilaziti zapreke koje vam postavljaju. Ljubav bi vas mogla iznenaditi i ponovno pokucati na vaša vrata. Velika je vjerojatnost da ćete sresti nekoga tko će odigrati važnu ulogu u vašem osjećajnom životu. Na zdravlje pripazite – osjetljivi ste!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Naći ćete se na meti osoba od kojih ćete doznati svježe tračeve koji vas zapravo ne zanimaju. Nećete biti koncentrirani na druge, a ono što će vam govoriti neće dopirati do vas. Djelovat ćete rezervirano i u nekim situacijama prikrivati misli i planove. U ljubavi ćete reagirati intuitivno, prepuštati se glasu srca i strastima.

ASTRO MUDRICE Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg
Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Godit će vam društvo ljudi koji će podržavati vaše životne stavove i poticati vas, a što će vam ulijevati mnogo samopouzdanja i osobnog zadovoljstva. Bit ćete povezani s prijateljem, voditi duge telefonske razgovore i povjeravati mu se. Druga će strana objektivnije sagledati vašu situaciju pa ćete dobiti mnogo dobrih savjeta.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pad energije i koncentracije odrazit će se na poslovne rezultate. Odgodite dogovore i izbjegavajte veće napore. Propušteno nadoknadite sutra. Pokušajte se prilagoditi situaciji i zahtjevima ljudi iz bliže okoline. Ne upuštajte se u rasprave sa šefom ili ljubavnim partnerom, jer nećete imati dovoljno senzibiliteta shvatiti što vam poručuju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti će probuditi vaš sportski duh. Željet ćete poboljšati kondiciju, učlaniti se u neki klub ili jednostavno naći više vremena za bavljenje hobijima. Mogli biste u potrazi za nečim uzvišenijim otputovati na udaljenije odredište ili kontaktirati s ljudima koji žive izvan vašeg mjesta prebivališta. U poslu ćete kvalitetno rješavati probleme.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Prihvatite situaciju u kojoj ste se zatekli i ne požurujte zbivanja, osobito ona financijske prirode. Možda će vam biti odobren zajam ili će vam netko vratiti novac koji vam duguje. Sposobnost brzog donošenja zaključaka i verbalne vještine pomoći će vam u situaciji u kojoj će vas preplaviti osjećaj da gubite tlo pod nogama.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Smatrat ćete da postoji osoba koja predstavlja prijetnju vašem braku, odnosno partnerovoj vjernosti. Unatoč svemu, partnerovo ponašanje prema vama bit će prožeto nježnošću i razumijevanjem. Već bi vam to trebalo biti dovoljno da shvatite kako preoštro sudite i neobjektivno procjenjujete. Ne radite probleme tamo gdje ih nema.

SRCE HLADNO KAO LED Ovi znakovi Zodijaka nemaju empatije: Bezosjećajni su skroz
Ovi znakovi Zodijaka nemaju empatije: Bezosjećajni su skroz

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Promijenit ćete kriterije i zadržati pristojnu udaljenost od osoba od kojih očekujete neprilike. Neprihvatljiv potez nadređene osobe ili kolege nagnat će vas da im otvoreno objasnite kako nisu u pravu. U ljubavnim odnosima probudit će se uspavana strast. Večer provedite kod kuće i odvojite dovoljno vremena za sebe i partnera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što pojačano noćno znojenje može otkriti o vašem zdravlju
OBRATITE PAŽNJU

Što pojačano noćno znojenje može otkriti o vašem zdravlju

Promjena u radu hormona, razne infekcije, niska razina šećera u krvi, uzimanje nekih vrsti antidepresiva... To su samo neki od mogućih uzroka prekomjernog noćnog znojenja
FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha
RASPAMETILA JE FANOVE

FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha

Sierra Skye, američka influencerica i model iz Los Angelesa, u posljednjih nekoliko godina postala je ime koje se nezaobilazno spominje u svijetu društvenih mreža i mode. Rođena 1995. godine, Sierra je već u ranoj dobi pokazivala interes za ples i kreativni izraz, no društvene mreže su joj pružile priliku da svoje talente pretvori u karijeru
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026