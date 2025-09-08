Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna: Vage preispitajte svoje odluke, Bikovi su razdražljivi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planirat ćete nove projekte, angažirano djelovati na njihovom osmišljavanju i pokretanju, što bi moglo iziskivati i dodatno obrazovanje ili usavršavanje. Odredite sebi jedan cilj i prionite na njegovo ostvarivanje. Ono što započnete, donijet će rezultate u skoroj budućnosti. Proglasite rat štetnim navikama!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Već od jutra bit ćete umorni i razdražljivi pa ćete jedva čekati kraj radnog vremena. Nastojte napraviti što morate. Partner će vas pritiskati svojim osjećajnim prohtjevima. Morat ćete mu riječima objasniti da ga volite, iako smatrate da mu to svojim ponašanjem dovoljno pokazujete. Na poslu ćete se posvađati sa strankom ili šefom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iskoristite svaku priliku da produbite komunikaciju s prijateljem – mogli biste otkriti što ga muči i pomoći svojim oštroumnim zapažanjima. Lakše nego inače izražavat ćete svoje osjećaje ili dati obećanje koje bi vam ljubavni život moglo usmjeriti u novom pravcu. Partneru ćete biti neodoljivi pa će vas češće privlačiti u svoj zagrljaj.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da vas pojedinci isprovociraju i ne nasjedajte na neprovjerene glasine o sebi. Preosjetljivi ste pa biste i dobronamjernu kritiku mogli doživjeti kao napad na sebe. Pokušajte izbjeći sva suprotstavljanja jer se nećete znati obraniti. Odmicanje od osoba koja vam ne odgovaraju, bit će najbolje rješenje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ozbiljnije ćete razmišljati o svojoj budućnosti i biti u potrazi za novim prilikama. Kod jednih će probuditi zanimanje za duhovno područje kojim možete obogatiti život, a drugi će razmišljati o životu u inozemstvu. Prijatelj će vam otvoreno progovoriti o svojim intimnim problemima, računajući na vašu pomoć ili moralnu potporu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Idealno je vrijeme za promjene, pa nemojte čekati da se nešto dogodi samo od sebe. I drugi kao i vi imaju ambicije, pa vas mogu u nečemu i preteći. Uhvatite se u koštac s problemima i krenite ozbiljno prema cilju. Nesporazumi s partnerom pomoći će vam da se suočite s razlozima neslaganja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nešto ćete u svom životu mijenjati, prilagođavati se, možda čak i promijeniti mjesto prebivališta. Radije prespavajte neke odluke jer u želji da sve što prije riješite, mogle bi vam promaći sitnice koje će se poslije pokazati bitnima. Partner neće imati previše sluha za vaše potrebe i želje, no možda je samo neraspoložen.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mogla bi vam se dogoditi simpatija na radnom mjestu ili ćete s kolegom nakon posla otići na kavu. Vezani će shvatiti da su se njihova očekivanja promijenila, no partner vas u tome neće zdušno pratiti. Vi ćete biti za društvo i putovanja, dok će njemu više odgovarati bračna rutina, sigurnost i udobnost.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetite se hobijima, poslovima koji iziskuju kreativnost i originalna rješenja. Vjerujte svojoj intuiciji. Imat ćete koristi od minula rada, napora i ulaganja. Netko će vam uzvratiti uslugu ili vam se osobitom gestom zahvaliti na pruženoj pomoći. Radost vas očekuje kroz dijete – možda će vaš školarac biti oduševljen početkom školske godine.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Brinut će vas narušeni odnosi s ukućanima. Uzrok mogu biti generacijske razlike ili nečija nepopustljivost koja vas dovodi do ruba strpljenja. Partner će biti više orijentiran na svoju obitelj nego na vas, no nemojte mu zamjeriti ako se dosad nije tako ponašao. Ima neki problem i treba mu vaša potpora i razumijevanje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uspješno ćete riješiti razmirice s onima s kojima ste u svađi. Sve više ste cijenjeni i traženi pa opravdano raste vaše samopouzdanje. Čak i ako vam je partner od onih svojeglavijih, primijetit ćete da je tolerantniji i staloženiji. Mogućnost putovanja, kao i sve aktivnosti vezane uz komunikacije i trgovinu su istaknute i uspješne.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekujete li novi posao, možda će biti potrebno da se doškolujete ili pohađate tečaj. Kada je ljubav posrijedi, lako ćete stjecati naklonost drugih. Mogla bi planuti ljubav s nekim koja poznajete, a simpatično nadmudrivanje i dvosmislene izjave, bit će okidač strasti. Posvetite pozornost zdravlju – obavite pretrage!