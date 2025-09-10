Dnevni horoskop za srijedu 10. rujna: Lav treba više mira, Vaga se opušta uz kavu i razgovor...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Priuštite sebi izlazak ili kavu s prijateljima. U društvu veselih ljudi zaboravit ćete na probleme. Žene ovog znaka uživat će u komplimentima suprotnog spola, osobito neznanaca. Ljubavni život bit će bogatiji za novo poznanstvo. Bračni odnosi još će više ojačati i učvrstiti se, a neki među vama radovat će se dolasku prinove.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Česti telefonski razgovori neće vam dopustiti da se prepustite odmoru kakav vam treba. Mogli biste preko volje dogovoriti susret s prijateljima, a potom i brzo otići kući jer nećete biti raspoloženi za razgovore. Slobodni će biti zaokupljeni osjećajnim životom. Netko će vas oduševiti pa ćete se prepustiti tijeku ljubavnih događanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pred vama je dan izlazaka i druženja. Razgovor koji će započeti u veselom tonu mogao bi se izroditi u raspravu u kojoj ćete voditi glavnu riječ. No nitko neće moći proturječiti vašim odličnim argumentima. Intelektualni kapaciteti su vam na vrhuncu, stoga bi se školarci i studenti trebali posvetiti učenju i spremanju ispita.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte se prepuštati samosažaljenju, koliko god vas shrvalo neraspoloženje. Budite aktivni, primite se kućanskih poslova, sređivanja računa ili kakvih popravaka. Sumnje koje vas muče u vezi partnerove vjernosti odagnajte razgovorom u četiri oka - shvatit ćete da niste bili u pravu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Trebat će vam više mira, a kako vas ne očekuju značajniji događaji, najviše vremena ćete provesti u laganom tempu i ritualima koje volite. Dan je povoljan za osvajanje nečijeg srca. Neki od vas prihvatit će udvaranje simpatične osobe tek toliko da se malo zabave. Javit će vam se netko koga niste dugo vidjeli, moguće i iz inozemstva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite tolerantni i druželjubivi. Nemojte tvrdoglavo ustrajati na svom stajalištu, pogotovo ako znate da će vas to udaljiti od dragih ljudi. Smatrate li da financijska situacija zahtijeva povećani oprez, obavite s ukućanima razgovor o tome – zajednički ćete lakše doći do rješenja. U razgovoru s prijateljem doznat ćete da se nekome sviđate.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Koristit ćete svaki slobodan trenutak za kontakte s ljudima koje niste dugo vidjeli. Opuštat će vas neobavezne šetnje gradom, razgovor uz kavu ili društvo onih s kojima možete otvoreno razgovarati. No vodite više računa o svojim izjavama ili načinu na koji se obraćate drugima, jer nisu isključene ozbiljnije svađe i nerazumijevanja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pokušajte se odmoriti i tako prikupiti što više energije. Oslobodite dan od viška obaveza i posvetite se isključivo sebi. Razmišljat ćete o svom zdravlju i tegobama koje vas uznemiruju. Mogla bi vas zainteresirati neka istočnjačka vještina ili duhovni rad na sebi. Navečer bi vas mogla mučiti nesanica.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste razmišljati o radikalnim zaokretima u privatnom životu ili izglađivanju nesporazuma s jednom osobom. Bit ćete ugodno iznenađeni partnerovim romantičnim ponašanjem. Dan je stvoren za bliskost i nježnost, pa i samcima savjetujemo da večernje sate provedu u društvu jer bi nekog mogli upoznati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iako ćete se dobro nositi sa zbivanjima, trebat će vam više odmora pa ćete najradije uživati u svojem miru, izbjegavajući čak i ukućane. Bit ćete zasićeni razgovorima i savjetima koje niste tražili. Moguće su svađe s partnerom, ponajviše zbog obostrane nepopustljivosti. Kod nekih će razlog svađama biti neutemeljena ljubomora.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Više ćete se kretati, biti razgovorljivi i spontani. Vaš šarm pridonosi popularnosti, osobito kod suprotnog spola. Intenzivno ćete slati elektronska pisma, SMS – ove ili dugo telefonirati. Pojačana psihička energija povoljno će se odraziti na vašu sposobnost učenja i pamćenja. Školarci bi mogli briljirati u znanju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dan ćete provesti radno. Pospremat ćete kuću i pomagati starijim ukućanima oko spravljanja ručka. Ne oklijevajte pristupiti osobi do koje vam je stalo. Iako se nećete ugodno osjećati, druga strana će vas doživjeti ležernima i iznimno privlačnima, pa će vas njezino ponašanje ohrabriti da i sami pokažete više inicijative.