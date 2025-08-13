Dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza: Djevica je oštroumna, a Ribe će služiti intuicija...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je kao stvoren za aktivnost, kretanje na put, pospremanje ili sitnije zahvate u domu. No društvena zbivanja izvlačit će vas van pa će neki poslovi ostati nedovršeni. Večer uvodi nove osobe u vaš život pa vam predstoje romantični trenuci. Ako ste tek ušli u vezu, shvatit ćete da vam partner u potpunosti odgovara.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uočit ćete nedostatke u svom životu, koji se uz malo truda mogu otkloniti. Ako ste u vezi koja vas ne ispunjava, ne brzajte s odlukama, jer ste previše pod utjecajem osjećaja. Posvetite dan sebi, kako biste u miru razmislili i donijeli ispravnu odluku. Posvetite se njezi tijela i izbacite iz prehrane ugljikohidrate i smanjite unos soli.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Slobodni će uživati u romantičnim susretima i druženjima, dok će oni u braku više boraviti u obiteljskom okruženju. Navečer bi vas mogli iznenaditi gosti čije će vas prisustvo iritirati, jer ste planirali odmarati ili gledati TV program. No kako će vaši sugovornici biti veseli ljudi, brzo će vas zaraziti svojim dobrim raspoloženjem.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Privatni i obiteljski odnosi bit će osjetljivi i iziskivati više strpljenja i prilagodbi. Uzdrmat će vas nečije izjave ili ponašanje bliske osobe. Ne potiskujte nezadovoljstvo, progovorite o sebi i onome što vas tišti ljudima koji vam mogu pomoći. U ljubavi odagnajte dosadu i već rutinske osjećajne događaje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvući ćete potrebne pouke iz problematične ljubavne veze, pa ćete na zreliji način pristupiti osjećajnim pitanjima. Imat ćete mnogo energije i brzo ćete obaviti poslove za koje ste mislili da će vam oduzeti mnogo vremena. Na neke stare obiteljske probleme i pogoršane međuljudske odnose gledat ćete drugim očima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vaš se način razmišljanja razlikuje od većine, no nitko vam ne može osporiti oštroumnost i analitičnost. Zbog toga ste uvijek svugdje rado viđen gost – mnogi u vama prepoznaju dobrog savjetnika. Otvorite se ljubavnim iskustvima bez pretjeranog analiziranja, što vam donosi u budućnosti. Budite spontani.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Želite li bilo što kvalitetno obaviti ili napraviti, morat ćete se bolje organizirati. Nemojte započinjati više poslova jer ćete zastati na pola puta. Odnos s partnerom prolazit će kroz krizu, ali će donijeti i neke dobre stvari. Shvatit ćete da ste i sami pridonijeli stvaranju problema, ponajviše zbog nepovjerenja prema partneru.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dan je pogodan za početak ljubavne veze i romantične sastanke. Pokažite što osjećate i kakve su vam namjere jer je pravo vrijeme za to. Vodite više računa o omjeru prihoda i troškova. Obavljate li kupnju, prije toga napravite popis najnužnijih stvari. Provodite li dan na radnome mjestu, ne prepuštajte se sanjarenju nego se koncentrirajte.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete ugodno iznenađeni mnoštvom poziva za izlaske. Novi ljudi ulazit će u vaš život, a s nekima ćete ostvariti prijateljske ili ljubavne odnose. Ljubavna će zbivanja biti romantična i puna strasti. Znat ćete na čemu ste kod simpatije i to će vas ohrabriti. Kreativnost vam je istaknuta pa se posvetite pisanju, slikanju ili hobijima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Radi povećanih potreba starijih članova obitelji, morat ćete odgoditi svoje planove. Živite li u istom kućanstvu s roditeljima, osjećat ćete se sputano. Smetat će vam formalnosti, uštogljenost i ukočeno ozračje. Namjeravate li otići u veću kupnju, odredite iznos koji možete potrošiti. Ako ste u vezi, prepustite malo više inicijative drugoj strani.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete intenzivnu komunikaciju s ljudima. Mnogo ćete razgovarati na mobitel, slati i primati poruke. Sretnete li osobu koja vam se sviđa, neće sve ostati samo na kavi i razgovoru, pa su pred vama strastveni trenuci. Entuzijazmom ćete poticajno ćete djelovati na prijatelje. Prepuste li vama organizaciju vremena i provoda, oduševit će se.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Neki će se upustiti u građevinske radove i naići na izvođače radova koji nisu preskupi. Mlađima će boravak u kući biti tjeskoban pa će spas potražiti u izlascima. Intuicija će vas dobro služiti pa ćete s lakoćom proniknuti u tuđe osjećaje i namjere. Zateknete li se u većem društvu, mogli biste potrošiti više novca od predviđenog.

