Dnevni horoskop za srijedu 14. siječnja: Rak je pod stresom, Bikovi budite izravniji u ljubavi

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raščistit ćete neke dvojbe sami sa sobom. Spremno ćete partneru iznijeti konkretne prijedloge vezane uz vašu zajedničku budućnost. Budete li jasni u komunikaciji, izbjeći ćete da pogrešno shvati vaše riječi. Ako ste dio neke radne grupe, vodite računa da svoj dio posla temeljito obavite. Ništa ne prepuštajte slučaju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iscrpljivat će vas intelektualni rad, čemu će kumovati nemogućnost održavanja koncentracije. No raspolagat ćete s priličnom tjelesnom snagom, pa ćete dobro podnositi stres i cjelodnevni napor. U ljubavi budite izravniji. Objasnite partneru da su osjećaji koje gajite prema njemu stabilni i iskreni.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste potpisivati neke dokumente, tražiti savjet odvjetnika ili ući u partnerski odnos. Sve što činite neka bude popraćeno vašim budnim okom, kako bi pogrešaka bilo što manje. Nemojte si dopustiti da vas ljubavne ili poslovne brige zaokupe do mjere da zanemarite aktivnosti u kojima uživate. Malo više mislite na sebe.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovna odgovornost će postajati sve veća. Morat ćete sami sebi pokazati da možete uspjeti bez ičije pomoći. Novčane prilike bit će izvor stresa – zbog minusa na računu mogli biste od nekoga posuditi novce. U popodnevnim satima mogao bi vas shrvati umor pa nećete biti zainteresirani za druženja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Smislom za humor ublažit ćete poslovne i privatne napetosti. Napokon će se pokazati da se niste uzalud mučili, jer ćete biti nagrađeni za uloženi poslovni trud. Na pragu ste ostvarenja projekta do kojeg vam je stalo. Lavovi koji su željni ljubavnih zagrljaja i dobrog provoda doći će na svoje – možda uđete u vezu!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Precijenite li svoje snage, poslovi će krenuti u pogrešnom smjeru. Imajte na umu da ponekad uz manje truda možete postići više. Ako vam je veza u krizi, pazite da svojim ponašanjem ne dolijte ulje na vatru. Samci, pripazite da vas ne zavede neiskrena i nemoralna osoba. Ne hrlite joj u zagrljaj dok niste sigurni kakva je.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Razveselit će vas rasplet problematične situacije, kao i neočekivano poboljšanje na poslovnom planu. Ostavljat ćete dojam snalažljive osobe. Bit ćete u prilici podučiti nekoga nečemu ili savjetom pomoći. Ljubavni život sve je bolji. Bez problema ćete osjećati partnerova raspoloženja i uveseljavati ga malim znakovima pažnje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Situacije će se odvijati onako kako ste planirali, a kolege i prijatelji otvoreno vam iskazivati naklonost i svojim postupcima izlaziti ususret. Bit ćete šarmantni i puni inicijative pa ćete spremnije ulaziti u rizik ili ljubavnu igru. Neće vas obeshrabriti simpatijino rezervirano držanje, čak štoviše, to će vas privlačiti poput magneta.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženje će vam biti dobro, a povišena razina energije i nemir iziskivat će prikladan ventil. Bavljenje sportom, izlasci i druženje s različitim ljudima, bit će vam od iznimne pomoći. Slijedite glas intuicije u svim situacijama, a osobito u ljubavi i prilikom donošenja odluka. Ostavljat ćete upečatljiv dojam na okolinu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovi će se zahuktati, a rokovi biti tijesni. Prebacite dio obaveza i na druge jer ne možete sve sami. Neka vas u tome ne spriječi ponos. Početak nove veze bit će uzbudljiv. Teško ćete kontrolirati osjećaje, no bit će vam lakše kad shvatite da se i druga strana osjeća slično. Imate li kućnog ljubimca, mogli biste k veterinaru.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete mnogo energije i radnog elana, a svojom marljivošću skrenut ćete pozornost šefova. Vrijeme ćete provoditi kvalitetno, a na neugodnosti iz prošlosti više nećete misliti. Unutarnja snaga omogućit će vam da se dobro nosite s ljudima koji nisu osjetljivi kao vi. Pred njima ćete uspješno skrivati svoje strahove.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite spremni na ustupke i neke ne baš ugodne razgovore. Nipošto ne ulazite u rasprave s onima koji su poznati kao svadljivi ljudi. Zbog teškoća u obiteljskom krugu, mogli biste odgoditi planirane obaveze. Ne očekujte mnogo od ishoda jednog razgovora. Danas se radije posvetite sebi i ugodite si bez grižnje savjesti.

