Dnevni horoskop za srijedu 17. rujna: Bikovi će se s nekime posvađati, Lav je vrijedan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavljenje hobijem i društveni život učinit će da vam vrijeme brže prolazi. Primjećivat ćete veću pozornost drugih ili lakše ostvarivati ljubavne zamisli. Slobodni bi se mogli zaljubiti. Neke među vama moglo bi privući neko od alternativnih područja, a nije isključeno da spoznate nešto novo i zanimljivo o sebi.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bližnji će morati pomučiti dok vas uvjere u nešto što bi bilo za vaše dobro. Dopustite im da iskažu svoje mišljenje i ne prekidajte ih dok govore - pristojno poslušajte dobronamjerne savjete. Mogli biste se posvađati s nekime zbog glasina ili izgubljenog povjerenja. Nemojte dopustiti da tračevi toliko utječu na vas – živite svoj život.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je odličan za obavljanje poslova po gradu bilo da je to kupnja, odlazak u banku ili na šaltere na kojima trebate isposlovati kakve dokumente. Gdje god se zatekli, širiti ćete optimizam i za svakoga imati lijepu riječ. Osjetit ćete potrebu da poradite na svom izgledu ili tjelesnoj formi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zahvaljujući Mjesečevom utjecaju počet će se raspetljavati vaši intimni i poslovni problemi. Lakše ćete dokučiti uzrok problemima pa ćete ih uspješnije rješavati. No danas pripazite na odnos sa šefom, osobito ako ćete voditi razgovor o visini svoje plaće – budite taktični i pomno birajte riječi kojima mu nešto objašnjavate.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zaokupljeni ste mnogim stvarima i želite ih što prije riješiti. Vrijedno ćete raditi i rješavati zaostatke bez nekog posebnog umaranja. Ljubavni život postaje sve bogatiji, bilo novim poznanstvima ili naslućivanjem nečeg što će se pretvoriti u nešto konkretnije. Imate li novih poslovnih ideja, danas ih predložite svojem šefu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Samopouzdanje vam neće biti baš veliko, pa ćete više vjerovati drugima nego samima sebi. Zbog sumnji i nesigurnosti povlačit ćete se u samoću. Nećete biti spremni za otvoren razgovor, a ako vas je netko povrijedio, vaše će reakcije biti hladne i odbojne. Najviše će vam smetati uplitanje drugih ljudi u vaš život.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uspješno ćete riješiti poslovne zaostatke i uz pomoć kolega privesti kraju zahtjevan posao. Ako vidite da u nečemu stalno nailazite na otpor, osobito ako se radi o neuspješnom udvaranju simpatiji, nemojte ustrajati. Za sve postoji vrijeme i mjesto. Može se dogoditi da se stvari pokrenu onda kad ste od svega odustali.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete odolijevati riskantnim potezima. Činit će vam se da ono što imate nije dovoljno dobro i da morate poduzeti nešto radikalno. Pazite samo da posljedica ne budu nerazumni flertovi ili novčani troškovi. Zbog nekih riječi izgovorenih između vas i partnera, moglo bi doći će do napetosti i promjena nekih ranije dogovorenih planova.

Foto: 123RF

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni će utjecaji istaknuti pitanja vezana za školovanje, rođake i promjenu mjesta boravka. Objeručke prihvatite prilike za putovanje ili doškolovanje na koje bi vas mogla poslati vaša tvrtka. Pojedince će držati romantično raspoloženje, pa ćete jedva čekati večer da se vidite sa simpatijom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Borba sa samima sobom i unutarnja previranja sputavat će vašu kreativnost. Morat ćete raditi na sebi i razviti zdravu dozu agresije i prodornosti. Pođe li vam to za rukom, shvatit ćete da vas takve okolina bolje prihvaća. Osjetite li jači umor, ostavite kućne poslove i odmorite. Najviše će vam goditi popodnevni počinak.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ostanite koncentrirani na ono što je bitno. Nemojte dopustiti da vam netko prigovaranjem nameće svoje prioritete. Prije nego krenete u rasprave s bilo kime, provjerite da li ste dobro čuli ono što vam je ta osoba rekla. Nađete li se između dvije vatre, a ne znate kome bi se priklonili, najbolje je da se udaljite.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo ćete kontaktirati s ljudima i raditi nešto što će vas umarati, ali imat ćete dovoljno snage da sve izdržite. Sve bolji odnosi s okolinom pomoći će vam da skupite snagu i razriješite krupne probleme. Poslovi koji su vam dosad bili honorarni ili tek povremeni, mogli bi prerasti u stalne izvore prihoda.

Foto: QUNICA_STUDIO