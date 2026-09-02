Dnevni horoskop za srijedu 2. rujna: Ovan blista na poslu, a Blizanci žude za malo mira...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Financijska situacija se poboljšava. Iako ćete mnogo ulagati u posao, a nervozu liječiti kupnjom i nepromišljenim troškovima, rad neće biti lišen dobrih rezultata. Nadređeni će pohvaliti vaš trud. Mogli biste ostvariti novo poznanstvo ili novu simpatiju, što će vas osloboditi sumnje u sretnu ljubavnu budućnost.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rastrgani ste između poslovnih i privatnih obaveza, a problemi koji muče najbliže odvlače pozornost od stvari koje ste naumili obaviti. Na trenutak ćete pomisliti da svemu niste dorasli, no daleko je to od istine. Vaša unutarnja snaga bit će najjača u nepovoljnim okolnostima, pa ćete shvatiti da sve možete i sve stignete uraditi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti raspoloženi za bilo kakvo rješavanje problema. Odgovarat će vam tišina pa ćete i ukućane zamoliti za više mira. Oni koji su željni ljubavnog uzbuđenja mogli bi se upustiti u pustolovinu sa zanimljivom, ali nepostojanom osobom. Vi ćete htjeti ozbiljnu vezu, no druga će strana bježati od odgovornosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ne budete li se ozbiljnije pozabavili svojim ljubavnim životom, mogla bi vam iz ruku iskliznuti lijepa ljubavna zbivanja. Svojim optimizmom, novom energijom i samopouzdanjem, imate dovoljno snage sve okrenuti u svoju korist. Zato ne odustajte pred prvom većom zaprekom. Zdravlje vam je dobro, ali izbjegnite veće tjelesne napore.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete angažirani na previše strana i tako gubiti energiju. Budite oprezni i napravite poslovne prioritete jer vas u protivnom očekuju zbunjujuće situacije i kritike nadređenih. Poslovni put radije odgodite. Morat ćete se baviti obiteljskim problemima, bolešću roditelja ili ukućana. Ponašanje djece poticat će vašu ljutnju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Već od jutra bit ćete raspoloženi, a pozitivna energija u vama bit će zaslužna da se osjećate privlačnima i dopadljivima. Umjesto dosadašnjeg otpora, kod drugih ćete ljudi nailaziti na simpatije i razumijevanje. Bit ćete raspoloženi za rasprave s inteligentnim sugovornicima i upuštati u rasprave o temama u koje niste upućeni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nedostatak koncentracije shvatite kao prolazan trenutak u kojem nije dobro poduzimati važnije akcije. Imat ćete snažne kreativne impulse i dobre ideje, no okolina će vas sprječavati u vašim napredovanjima. Pričekajte i ništa ne poduzimajte. Iznenadit će vas susret ili telefonski poziv nekoga koga niste godinama vidjeli.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako se situacija na ljubavnom planu neće odvijati kako priželjkujete, hrabro podnesite nesporazume koji će postaviti nedorečene stvari na svoje mjesto. Vrijeme je da počnete obnavljati energetske zalihe koje su pri kraju. Pripazite na zglobove i vene. Mnogima bi mogle biti od pomoći alternativne metode liječenja ili više hodanja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Suspregnite nestrpljivost i okrenite se aktivnostima koje vam idu od ruke, a to su odnosi s djecom i partnerom. Pazite da ne zametnete dokumente ili povjerljive papire, osobito ako odlazite na poslovni put. Neke će snaći iznenadne poslovne promjene, novi zadaci ili premještaj na teže ili odgovornije radno mjesto.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za traženje onoga što hoćete. Bit ćete odvažni i uvjerljivi pred osobama na položaju, pa neće čuditi ako vam dodijele odgovornije zadatke. Muči li vas ljubavna dvojba, raspravite problem s partnerom. Stavite mu do znanja da niste sigurni u svoje osjećaje. Iznenadit će vas njegov stav kojim dokazuje svoju zrelost.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete više pozornosti polagati na svoj privatni život, vodeći računa o svim članovima obitelji. Bit će vam teško uskladiti poslovne obaveze s obiteljskim, pa biste se nerijetko mogli osjećati iscrpljeno. Odmor vam je uistinu nužan. Ako radite i ne možete odvojiti više vremena, barem vikende rezervirajte za odmor.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odnosi s bračnim partnerom postat će kvalitetniji, pa ćete se lijepo sporazumijevati i biti bliskiji. Osamljenima se ljubav smiješi kroz neočekivano poznanstvo – možda na putovanju, slučajnom susretu ili u društvu. Dotjerajte se, izađite među ljude i uživajte u njihovoj naklonosti. Spremate li se na put, na vrijeme se organizirajte.