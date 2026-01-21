Dnevni horoskop za srijedu 21. siječnja: Vagu očekuje prolazna napetost, Bika očekuje prinova

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bilo da je posrijedi bračni partner, roditelji ili odnos prema rodbini, ne tjerajte inat. Razmislite o promjeni ponašanja, ne želite li se dovesti u situaciju u kojoj će stres i nezadovoljstvo prouzročiti svađe. Brzo ćete se umarati, lako gubiti strpljenje i razmišljati o tome kako je nastupilo vrijeme za promjene.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za raščišćavanje nejasnoća s partnerom ili simpatijom. Tek kad otvoreno porazgovarate, oboje ćete shvatiti da su razlozi koji su vas doveli do udaljavanja tek sitni nesporazumi. Pred slobodnima su novi ljubavni počeci, a pred onima u vezama dogovori o zajedničkom životu ili planiranje prinove.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su rasprave sa šefovima, stresni sastanci ili preopterećenost obavezama. Površnim pristupom nagomilavate sitne poslove, a loša koncentracija ometat će vas u intelektualnim zadacima. Ne sukobljavajte se s pojedincima koji razmišljaju drukčije od vas, jer ih ionako nećete moći razuvjeriti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Usvojite naviku organizacije i planiranja radnog dana i zapisivanja obaveza. Oživite svoje dugoročne ambicije. Uz malo truda napravit ćete iskorak prema kvalitetnijem profesionalnom statusu. Dobit ćete priliku riješiti situaciju koja vas je mučila, ili s partnerom pronaći zajednički jezik i usmjeriti vezu u pozitivnom pravcu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Na površinu izbijaju suprotnosti i razlike između vas i ljudi s kojima ste najbliži, bilo da je posrijedi kolega s posla ili član obitelji. Morat ćete biti mudri u nastojanju da se obranite od kritika na svoj račun. Osjetit ćete potrebu da se suprotstavite pojedincima koji vam oduzimaju energiju. No pazite da se time previše ne iscrpite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ne vjerujte nečijim lijepim obećanjima i klonite se društva koje vam ni u čemu ne odgovara. Živcirat će vas blizina ljudi kojima nedostaje smisao za humor ili koji su pasivni. Spriječite bližnje u pokušajima da vas koče u ostvarivanju ciljeva. Odnos snaga promijenit će se onog trenutka kad istupite odlučno i s jakim argumentima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas prolazna napetost, a neki će se žaliti i na glavobolju. Mogli bi vas snaći i neodgodivi poslovi pa ćete ostati dulje na poslu. Manje ćete pričati i drugima dati do znanja da vas puste na miru. Trebat će vam više vremena da se koncentrirate na bitno. Potrudite se da u razgovoru s partnerom ne spominjete bivše ljubavi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neće vam nedostajati smijeha i zabave, a dobar odnos s kolegama bit će zaslužan za zajednički odlazak na kavu nakon radnog vremena. I u ljubavi vam je krenulo. Uz malo spretnosti uspjet ćete osvojiti osobu koja vam je zapela za oko. Roditelji će uživati u prvim koracima svojih mališana.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iskoristite povoljnu priliku ili nečiju naklonost kako biste ojačali svoj financijski položaj. Čuvajte se naglih promjena raspoloženja i zapadanja u krajnosti. Suzdržite se od ispada i ne skrećite pozornost na sebe. Obiteljske svađe i tvrdoglavost u ljubavnim pitanjima stvorit će nemir, pa ćete morati mijenjati svoj pristup.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 2

Provedite vrijeme neopterećeni ozbiljnim temama i onima koji vas iritiraju. Družite se s veselim ljudima koji će vas oraspoložiti svojim dosjetkama. Budite otvoreni prema poznanstvima – mogli biste ostati iznenađeni susretom koji će u vama odmah pobuditi zanimanje. Druga strana će vas oduševiti svojim načinom razmišljanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Kontrolirajte se u trošenju novca. Mogli biste se preračunati i kupiti stvari koje nadilaze vaše mogućnosti. Nemojte si dopustiti da vas zaokupe nekorisne i nekonstruktivne ideje - budite u stalnom pokretu, mijenjajte sugovornike i situacije. Trebaju vam promjene, a najviše one koje sami možete inicirati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Sreća će vas pratiti u poslu, no budite strpljivi ako se neke situacije ne odvijaju kako ste zamisli. Istaknite svoje zasluge u učinjenom poslu, ne budite previše skromni. Poboljšanja unutar obitelji još se ne naziru pa ćete morati strpljivo rješavati zapetljane odnose. No na dobrom ste putu da napravite više reda.