Dnevni horoskop za srijedu 22. srpnja: Bik mora izbjegavati svađe, Rak daje super savjete

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogući su novčani dobici od nasljedstva, igara na sreću ili od honorarnog posla. Priuštit ćete si nešto što odavno priželjkujete, iako će vam bližnji na tome zamjeriti. U ljubavi preuzmite inicijativu i priđite simpatiji. Druga strana je obeshrabrena zbog vašeg neujednačenog ponašanja, pa nije sigurna u vaše osjećaje prema njoj.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne uključujte se u tuđe rasprave jer ćete na kraju još vi ispasti krivi. Ne prihvaćajte prijedloge ili dogovore za koje osjećate da vam ne odgovaraju. Iako na vas nije lako utjecati, danas biste lako mogli na nešto nasjesti. Vodite računa o pravilnoj prehrani i odmoru, osobito ako posljednjih dana osjećate nagomilani umor.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemir i nervozu neće otkloniti ni obiteljski sklad, a ni partnerovo razumijevanje. Izbjegavat ćete mjesta s mnogo ljudi, a više težiti onima gdje se možete opustiti i prepustiti maštanjima. Godit će vam uobičajene tjelesne aktivnosti kao što su čišćenje, pospremanje ili vježbanje, ali bez pretjerivanja!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspjeh očekuje umjetnike i sportaše među vama. No ni ostali neće se moći požaliti da im nedostaje dobrih prilika. Planeti vam otvaraju mnoga vrata, na vama je da brzo reagirate. Iskoristite priliku da poboljšate ljubavni život te pomognete prijateljima da pronađu izlaz iz krize. Vaši će savjeti mnogima biti dragocjeni.

Foto: QUNICA_STUDIO

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete u žurbi i stisci s vremenom. Ukućani će od vas tražiti mnogo angažmana pa će obiteljski poslovi i briga oko djece većinom biti vaša odgovornost. Na trenutke ćete osjećati jak umor i nezadovoljstvo, pa je dobro da se otvoreno požalite i iskažete negodovanje. Jedino tako će vas bližnji ozbiljno shvatiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ljubavna zbivanja postat će dinamičnija. Ako ste netom ušli u ljubavnu vezu, shvatit ćete da ste jako zaljubljeni. Bit ćete romantični i jedva čekati večerašnji izlazak s partnerom. Neki će se sresti s rodbinom koju dugo nisu vidjeli i otvoreno razgovarati o problemu koji je prouzročio zahlađenje odnosa i udaljavanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Razmišljat ćete o načinima kako poboljšati financijsku situaciju. Sve bliža opcija bit će kakav honorarni posao ili pokušaj da od prijatelja posudite novac. Priuštite si kratki odmor i odmak od situacije pa tek tada donesite odluku. Strpljenje vam se savjetuje i u ljubavi. Dajte drugoj strani dovoljno vremena da o nečemu razmisli.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Unutarnji nemir prouzročit će Mjesec u vašem znaku. Nervoza i nesanica samo su neki od utjecaja ovog planeta, no veće štete neće biti. Izdvojite vrijeme samo za sebe i bavite se sportom ili nekom drugom aktivnošću koja razbuđuje. Surađujete li s nekim tko nema mnogo sposobnosti nego samo dobre veze, nećete moći izdržati da ga malo ne bocnete.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete biti zainteresirani za vanjska zbivanja. Okrenut ćete se prema sebi i mnogo razmišljati o onom što ste do sada postigli i napravili. Bit ćete previše samokritični pa pazite da vaše misli ne postanu previše depresivne. Ako ste u vezi, osjećat ćete se prikraćeni u osjećajnom smislu – partner vam ne poklanja dovoljno pažnje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete nemirni i željni novih iskustava. Radni entuzijazam će porasti pa ćete poslove privesti kraju s lakoćom. Više inicijative pokazat ćete i u ljubavnoj vezi ili se nakon bezuspješnih pokušaja približiti osobi koja vam se sviđa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne zatvarajte se u sebe jer će vam se problemi činiti još većima. Otvorite se, popričajte s ljudima – shvatit ćete da niste osamljeni i da drugi isto kao i vi imaju svojih loših trenutaka. Na poslovnom planu očekuju vas promjene koje istodobno mogu biti loše ili dobre, ovisno kako ćete reagirati i koju punuđenu opciju izabrati.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spontano ćete doći do spoznaja o sebi ili bliskim osobama. Na događaje ćete gledati realnije i zrelije, što će rezultirati novim životnim vrijednostima i kriterijima. Ambicije će vam biti veće i s pravom ćete za sebe tražiti ono što vam pripada, rješavajući se svih loših odnosa, pa i onih ljubavnih.