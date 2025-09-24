Dnevni horoskop za srijedu 24. rujna: Rak treba u provod, a Lava očekuju nesuglasice

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Mogli biste početi štedjeti, dignuti zajam ili uz nečiju pomoć doći do novca. Dobri rezultati čekaju vas i u poslovima gdje se traži vještina pregovaranja, kontaktiranje sa strancima te na raznim takmičenjima. Nemojte žuriti u novu ljubavnu vezu prije nego ste se osjećajno odvojili od bivšeg partnera.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavat ćete odgovornost i situacije koje bi vas mogle dovesti u nezavidan položaj. Čak će vas i sitnice dovoditi do stresnih stanja. Nećete moći objektivno prosuđivati pa nemojte ni donositi krupne odluke. Uznemirit će vas netko tko se vrti oko vašeg partnera, čime ćete pokazati nesigurnost, ali i ljubomoru.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo posla. Bit će vam teško prilagoditi se tuđim stavovima i potrebama, ali tu će biti ključ vašeg uspjeha. Nedostajat će vam takta i sluha za drukčija mišljenja, no entuzijazam će vam pribaviti potrebne bodove. Na ljubavnom planu mučit će vas nesigurnost i neodlučnost, iako za to nema pravog razloga.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rado ste viđeni i sve popularniji. Bračni je odnos ojačan zajedničkim ulaganjima u budućnost, a partner vas u svemu podržava. Zateknete li se na kakvom slavlju, zabavljat ćete prisutne pomno odabranim vicevima koji će sve nasmijati. Večer je odlična za provod, a susret sa simpatijom nadmašit će vaša očekivanja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su nesuglasice na koje ne trebate obraćati previše pozornosti. Posvađate li se s ukućanima, nekoliko riječi isprike moglo bi sve popraviti. Godila bi vam bilo kakva promjena, možda putovanje ili zabava u dobru društvu. Izbjegnite razgovore o „škakljivim“ temama s nedovoljno pouzdanim osobama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Tuđe probleme rješavat ćete s jednakim entuzijazmom kao da je riječ o vašima. Bit ćete kreativni i željni novih životnih pustolovina. Možda postanete članom kakvog udruženja, naiđete na prigodu za osobnom afirmacijom ili upoznate novu ljubav. Odgovorite na nečiji upit ili dogovorite kavu s osobom koja treba pomoć.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vaša analitičnost pomoći će vam u obavljanju različitih poslova. Neće vam biti problem raditi prekovremeno, znajući da vam se smiješi bolja zarada. Od partnera ćete zahtijevati prijateljstvo i razumijevanje, no sami nećete znati pokazati što osjećate i mislite. Uspijete li sputati ljubomoru, osjećajne teškoće bit će rješive.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ispunjeni ste samopouzdanjem i samosviješću. Uspijevat ćete u naumima, a da se pritom nećete umarati. Vaša vizija dobrog provoda podrazumijeva društvo koje će vas obogatiti u intelektualnom smislu. Neće vas zadovoljavati plitki i jednosmjerni razgovori, pa ćete to neki pojedincima koji su takvi dati do znanja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte mozgati o situacijama i događajima na koja nemate utjecaja. Najugodnije ćete se osjećati u društvu ljudi s kojima dijelite slične životne interese. Mogli biste obnoviti vezu s bivšim partnerom ili doživjeti udvaranje oženjene osobe. Ne dopustite sebi da preuzmete zahtjevnu obavezu u vezi, a u čiju budućnost sumnjate.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Planeti će vas motivirati na usavršavanje kojim možete unaprijediti poslovni položaj. Seminari, razni tečajevi ili dopisne internet škole odškrinut će vrata poslovnom napretku. Bit ćete sposobni u različitim situacijama nepogrešivo procijeniti ljude i njihove namjere. Putem SMS poruka približit ćete osobi koja vam se sviđa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Promijenit ćete planove vezane uz poslovne aktivnosti, jer ćete u posljednji trenutak shvatiti da nemate dovoljno vremena. Ni vaš radni elan neće biti na zavidnom nivou, pa ćete pokušati izbjeći neke obaveze. Osjetit ćete potrebu da se suprotstavite ljudima i situacijama koje vam oduzimaju energiju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ništa neće moći pokvariti vaše dobro raspoloženje. Bit ćete sigurni u sebe i ono što želite. Ako ste u vezi, ostavljat ćete jedno drugome dovoljno slobode u kretanjima i druženjima. Većina vas ovih će dana donijeti bitne odluke vezane uz daljnje obrazovanje, preseljenje ili putovanje preko granice. Mnogo toga mijenja se u vašem životu.

Foto: Dreamstime