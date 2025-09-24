Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 24. rujna: Rak treba u provod, a Lava očekuju nesuglasice

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za srijedu 24. rujna: Rak treba u provod, a Lava očekuju nesuglasice
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 24. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Mogli biste početi štedjeti, dignuti zajam ili uz nečiju pomoć doći do novca. Dobri rezultati čekaju vas i u poslovima gdje se traži vještina pregovaranja, kontaktiranje sa strancima te na raznim takmičenjima. Nemojte žuriti u novu ljubavnu vezu prije nego ste se osjećajno odvojili od bivšeg partnera.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Izbjegavat ćete odgovornost i situacije koje bi vas mogle dovesti u nezavidan položaj. Čak će vas i sitnice dovoditi do stresnih stanja. Nećete moći objektivno prosuđivati pa nemojte ni donositi krupne odluke. Uznemirit će vas netko tko se vrti oko vašeg partnera, čime ćete pokazati nesigurnost, ali i ljubomoru.

DA NE BI EKSPLODIRALI Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...
Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo posla. Bit će vam teško prilagoditi se tuđim stavovima i potrebama, ali tu će biti ključ vašeg uspjeha. Nedostajat će vam takta i sluha za drukčija mišljenja, no entuzijazam će vam pribaviti potrebne bodove. Na ljubavnom planu mučit će vas nesigurnost i neodlučnost, iako za to nema pravog razloga.

Top view of young modern people in smart casual wear communicating and using modern technologies while working in the office
Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Rado ste viđeni i sve popularniji. Bračni je odnos ojačan zajedničkim ulaganjima u budućnost, a partner vas u svemu podržava. Zateknete li se na kakvom slavlju, zabavljat ćete prisutne pomno odabranim vicevima koji će sve nasmijati. Večer je odlična za provod, a susret sa simpatijom nadmašit će vaša očekivanja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Moguće su nesuglasice na koje ne trebate obraćati previše pozornosti. Posvađate li se s ukućanima, nekoliko riječi isprike moglo bi sve popraviti. Godila bi vam bilo kakva promjena, možda putovanje ili zabava u dobru društvu. Izbjegnite razgovore o „škakljivim“ temama s nedovoljno pouzdanim osobama.

NAJNESTRPLJIVIJI ZNAKOVI Zodijak otkriva: Jeste li majstor strpljenja ili tempirana bomba?
Zodijak otkriva: Jeste li majstor strpljenja ili tempirana bomba?

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Tuđe probleme rješavat ćete s jednakim entuzijazmom kao da je riječ o vašima. Bit ćete kreativni i željni novih životnih pustolovina. Možda postanete članom kakvog udruženja, naiđete na prigodu za osobnom afirmacijom ili upoznate novu ljubav. Odgovorite na nečiji upit ili dogovorite kavu s osobom koja treba pomoć.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Vaša analitičnost pomoći će vam u obavljanju različitih poslova. Neće vam biti problem raditi prekovremeno, znajući da vam se smiješi bolja zarada. Od partnera ćete zahtijevati prijateljstvo i razumijevanje, no sami nećete znati pokazati što osjećate i mislite. Uspijete li sputati ljubomoru, osjećajne teškoće bit će rješive.

Upset girl being deep in her thoughts
Foto: Maruzhenko Yaroslav

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ispunjeni ste samopouzdanjem i samosviješću. Uspijevat ćete u naumima, a da se pritom nećete umarati. Vaša vizija dobrog provoda podrazumijeva društvo koje će vas obogatiti u intelektualnom smislu. Neće vas zadovoljavati plitki i jednosmjerni razgovori, pa ćete to neki pojedincima koji su takvi dati do znanja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nemojte mozgati o situacijama i događajima na koja nemate utjecaja. Najugodnije ćete se osjećati u društvu ljudi s kojima dijelite slične životne interese. Mogli biste obnoviti vezu s bivšim partnerom ili doživjeti udvaranje oženjene osobe. Ne dopustite sebi da preuzmete zahtjevnu obavezu u vezi, a u čiju budućnost sumnjate.

OD NJEŽNIH DO GRUBIH Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'
Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Planeti će vas motivirati na usavršavanje kojim možete unaprijediti poslovni položaj. Seminari, razni tečajevi ili dopisne internet škole odškrinut će vrata poslovnom napretku. Bit ćete sposobni u različitim situacijama nepogrešivo procijeniti ljude i njihove namjere. Putem SMS poruka približit ćete osobi koja vam se sviđa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Promijenit ćete planove vezane uz poslovne aktivnosti, jer ćete u posljednji trenutak shvatiti da nemate dovoljno vremena. Ni vaš radni elan neće biti na zavidnom nivou, pa ćete pokušati izbjeći neke obaveze. Osjetit ćete potrebu da se suprotstavite ljudima i situacijama koje vam oduzimaju energiju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ništa neće moći pokvariti vaše dobro raspoloženje. Bit ćete sigurni u sebe i ono što želite. Ako ste u vezi, ostavljat ćete jedno drugome dovoljno slobode u kretanjima i druženjima. Većina vas ovih će dana donijeti bitne odluke vezane uz daljnje obrazovanje, preseljenje ili putovanje preko granice. Mnogo toga mijenja se u vašem životu.

Foto: Dreamstime

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Smrdljivi martini opet dolaze nepozvani u goste: Evo kako ih se riješiti - usisavač je loša ideja
MALI KUKCI, VELIKI PROBLEMI

Smrdljivi martini opet dolaze nepozvani u goste: Evo kako ih se riješiti - usisavač je loša ideja

Smrdljivi martini, poznati i kao Halyomorpha halys, sve su češći neželjeni gosti u našim domovima. Iako mali i na prvi pogled bezopasni, njihova prisutnost može biti vrlo neugodna zbog karakterističnog, jakog mirisa koji ispuštaju kada su uznemireni
FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga
UZDRŽAVA SE SAMA

FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga

Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju
Pogledajte najskuplje stanove u Splitu i Zagrebu na Njuškalu
PRODAJU SE ZA MILIJUNE

Pogledajte najskuplje stanove u Splitu i Zagrebu na Njuškalu

Na hrvatskom tržištu luksuznih nekretnina ističu se dva rekordera, penthouse u centru Zagreba i dvoetažni stan u prvom redu do mora u Podstrani. Oba stana nude prostrane interijere, panoramske poglede i vrhunske sadržaje, predstavljajući simbol prestiža i ekskluzivnog života u gradu i na obali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025