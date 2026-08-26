Dnevni horoskop za srijedu 26. kolovoza: Jarac će flertati, Ribe se trebaju čuvati propuha!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Energično ćete prionuti na poslove i projekte. Bit ćete puni ideja, a budete li dovoljno uporni, uspjeh vam je zajamčen. Privući će vas osoba koja je posve različita od vašeg ideala, no imat će šarm kojime će uspjeti zadržati vašu pozornost. Unatoč svađama i napetostima zauzeti će se uspješno pronalaziti rješenja za probleme.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Isticat ćete se u radnoj sredini, iznositi mišljenja ili kritizirati rad kolega, pa biste zbog toga mogli nekome “stati na žulj“. Izravnim i netaktičnim nastupom, bez obzira koliko imate pravo, samo ćete navući nevolje na vrat. Dobra komunikacija i smisao za taktiziranje pomoći će vam u sređivanju nesporazuma s partnerom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozornost vam je usmjerena na putovanja, pravne poslove, obrazovanje i ljubav. Ophođenje s udaljenim pojedincima i institucijama odvijaju se povoljno. Pruži li vam se prilika da putujete, educirate se, učite jezike i slično, prihvatite! Odlično ćete pamtiti i upijati nove informacije. U stečenom poznanstvu napravit ćete još jedan korak prema intimnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite oprezni pri svim novčanim ulaganjima, bilo poslovnim ili privatnim. Nemojte biti neoprezni i brzopleti - tražite potvrde, račune, provjerite ugovor koji namjeravate potpisati. Poslovna putovanja bit će spojena s osobnim u zadovoljstvom - netko će vam se uvući u misli i uzburkati ih. Zdravlje vam je osjetljivo – treba vam odmora.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Svakodnevne aktivnosti pojačano će crpiti vašu energiju. Morat ćete se prilagoditi okolnostima ili osobama koje, po vašem mišljenju to ne zavređuju. Poslovne odnose odijelite od privatnih, jer bi i najbezazlenije isprepletanje moglo izazvati neugodnosti. Odluke nadređenih ne doživljavajte osobno, štedite energiju i pričekajte da se dojmovi smire.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Pravi je trenutak za uvođenje zdravih te odbacivanje loših navika. Spoznaja o tome da činite nešto za svoje zdravlje ojačat će vam samodisciplinu. Dan je povoljan za posjet zubaru, frizeru ili za kupnju odjeće. Bit ćete u svemu promišljeni i pokazati svoju mudrost. Nađete li se u neugodnoj situaciji, znat ćete kako postupiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Oduševit ćete sugovornike mudrim savjetom. Visok stupanj razumijevanja omogućit će vam lako donošenje odluka. Iskoristite pozitivan naboj i napravite reda u životnim područjima gdje vlada napetost. Ako ste zaljubljeni, prepustite se zanosu i uživajte u trenutku – zaboravite barem malo na predvidljivost, rutinu i sigurnost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Planovi bi se mogli odvijati drukčije od zamišljenoga. Vodite više računa o bližnjima, osobito starijim članovima rodbine. Budite oprezni u prometu, a u komuniciranju s drugima nastojite zadržati prijateljski nastup, čak i ako vas neka osoba iritira. Ne dajte se isprovocirati! Mlađi će biti izloženi prevelikim roditeljskim očekivanjima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Učvrstit ćete i unaprijediti poslovni položaj. Čak i ako obnašate manje odgovorne poslove, vaš će doprinos nadmašiti opis radnog mjesta. Razveselit će vas poziv iz inozemstva, a ugodne novosti smiješe vam se i na planu obrazovanja. S financijama budite oprezniji – teško se oporavljate od nedavnih troškova.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste sudjelovati u rješavanju bitnih pitanja vezanih uz financije, nekretnine i novac koji je u posjedu drugih. Neki će razmišljati o kreditu, ali bi mogli od strane banke biti odbijeni. Planetarni utjecaji stvorit će nekoliko prilika da promijenite ono što vam smeta u ljubavnom odnosu. Moći ćete se upustiti u flert i odrediti do koje ćete se mjere zbližiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Istodobno ćete raditi više poslova, komunicirati više ljudi i biti spretni tamo gdje drugi zataje. Rezultati će vas ispuniti zadovoljstvom, a mnogi će sami sebe zasluženo nagraditi kakvim izlaskom ili kupnjom. Uspijete li se rasteretiti razmišljanja o tome što vam donosi sutra, uživat ćete u ljubavnom odnosu čak i iako je neizvjestan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam motivacije, a vaše misli će biti svugdje osim na radnom mjestu. Čini se da vam ni ljubavne prilike neće ići na ruku. Partner će biti nedostupan ili na putovanju baš u trenutku kada će vam trebati njegova blizina ili savjet. Čuvajte se propuha i hladnih napitaka; osjetljivi su vam uši i grlo.