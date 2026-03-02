Mjesečni horoskop za ožujak: Ovan mijenja brigu o sebi, a Rak obogaćuje svoju vezu...

Pomrčina Mjeseca 3. ožujka i retrogradno kretanje Merkura do 20. ožujka, ukazuju na mjesec u kojem će se čistiti repovi prošlosti i pronaći objašnjenje za ono što je bilo.

Ovan

Ovo je vrijeme pripreme za ono što tek dolazi kroz travanj i svibanj. Pojavljuju se neke okolnosti iz prošlosti koje sada trebate bolje vidjeti i raščistiti. Iako će se pojaviti potreba za mirnijim načinom života, Venera u vašem znaku može donijeti ljubavne novosti.

Posao Pomrčina Mjeseca u Djevici, ukazuje na prilike za promjenu. Ova planetarna energija omogućuje vam da u narednim mjesecima promijenite posao ili poboljšate okolnosti na postojećem radnom mjestu.

Ljubav Kretanje Venere vašim znakom može vas ubaciti u romansu kojoj se ne nadate. Nešto se odvija naglo i bez prethodne najave. Spremniji ste no ikad ići za boljim ljubavnim životom i ostaviti iza sebe ono što vas unesrećuje.

Zdravlje Ovaj mjesec pokazuje vam što trebate činiti kako biste se bolje brinuli za sebe. Vrijeme je za promjenu nekih navika, osobito od 3. ožujka.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Susret Mjeseca i Venere u vašem znaku 19. ožujka, velika je podrška u ostvarenju vaših ljubavnih želja. Nešto vam dolazi ususret.

Savjet: Jedna osoba traži od vas odluku, naročito oko 4. ožujka.

Bik

Usmjereni ste na podršku prijatelja i na ovom području možete dobiti najviše. Vrijeme je za povezivanje i udruživanje s onima koji razmišljaju slično kao i vi. Moguća su i nova poznanstva koja vas mogu odvesti puno dalje od prijateljstva.

Posao Nedostajat će vam motivacije i entuzijazma da započnete nešto novo ili dovršite već započeto. Sporiji radni ritam neće biti štetan, već prilika da prikupite energiju za izazove koji vas čekaju kroz proljeće.

Ljubav Ispunjenje planova koje imate s partnerom može značajno oblikovati daljnji tijek vašeg odnosa. Ako ste trenutno sami, moguće je novo poznanstvo, najvjerojatnije preko prijatelja. Važno je da vaša očekivanja budu realna i ostvariva.

Zdravlje Ožujak donosi vrijeme oporavka od nekih starih teškoća i smetnji. Bit ćete prilično smireni i skloniji odgađati aktivnosti koje su fizički izazovne za vas.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Oko 22. u mjesecu dolazi jedna lijepa vijest koja će vas ohrabriti da pokrenete ispunjenje svojih planova.

Savjet: Čuvajte se ishitrenih odluka i opreznije hodajte 16. u mjesecu.

Blizanci

Vladavina Riba usmjerava vas prema ostvarivanju novih životnih i poslovnih ciljeva. Osjećate potrebu postići nešto značajno, ali i dovršiti ono što ste već započeli. Moguće je da se nađete na jednoj životnoj prekretnici.

Posao Očekuje vas nešto napornije obaveze, pa je važno da se držite plana. Nadređeni idu prema vama s većim zahtjevima, no komunikacija bi mogla biti nejasna. Stoga je važno da pitate sve što vam nije jasno. Izvjesne su i promjene unutar doma oko 3. u mjesecu.

Ljubav Partner će vam biti velika podrška u ispunjenju planova, pa i onda kada se neće slagati s vašim izborima. Zajedno možete doći do nekih dobrih financijskih rješenja ili odluka, 26. u mjesecu. Držite fokus i na pitanja vezana uz najmlađe članove obitelji.

Zdravlje Posvetite se jačanju imuniteta – pijte više tekućine i budite fizički aktivni. Imat ćete dojam da vam treba mnogo više vremena da se pokrenete. Pripazite na stopala.

Ocjena mjeseca: 3

Savjet: Držite se podalje od okolnosti koje vas iscrpljuju, osobito 3. ožujka.

Rak

Ovo je mjesec u kojem stvarate novu viziju svoje budućnosti. Što želite od sebe i svog života? Koji je vaš sljedeći cilj? Putovanje vam može pomoći da se odmaknete od rutine i dobijete nešto što vam sada najviše treba.

Posao Iako se Merkur kreće retrogradno ovo je za vas mjesec novih poslovnih mogućnosti. Planovi, ideje, prilika da iskoristite nešto što davno čeka na ostvarenje u pretincima vašeg uma. Neke dobre prilike dolaze kroz učenje, inozemstvo i putovanja.

Ljubav Bit ćete vidljiviji drugima, a to bi moglo usrećiti one koji su u potrazi za partnerom. Možda se pojavi ili javi osoba koju znate otprije, ali se između vas ništa nije dogodilo. Vezani su u prilici obogatiti svoj odnos, upuštajući se u nešto sasvim novo.

Zdravlje Rođeni u lipnju mogli bi osjetiti povećani umor i prolazno nezadovoljstvo. Ostali će biti u dobroj formi, puni nekih novih ideja i snova o tome što dalje u životu.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: 26. ožujka mogli biste voditi jedan razgovor koji će vam pokazati ono što vam je dosad promicalo, a bitno je za vaš ljubavni život.

Savjet: Vašim planovima i idejama treba više strukture i jasnoće.

Lav

Astrološka dominacija Riba i retrogradno kretanje Merkura u tom znaku ukazuju da ćete se kroz ovaj mjesec baviti imovinskim temama, ali i pitanjima intimnosti, kontrole i povjerenja u partnerskom odnosu. Nešto se otkriva.

Posao Pomrčina Mjeseca u vašoj drugoj kući koja se odvija 3. ožujka donosi veliki financijski zaokret. U narednim mjesecima očekuje vas donošenje važnih financijskih odluka, a osim toga otvorit će se i pitanja vezana uz vaš vrijednosni sustav.

Foto: 123RF

Ljubav Što je moje, a što tvoje, gdje je moja odgovornost za ovo što se događa, a gdje tvoja – pitanja su koja će obilježiti zbivanja u vašem odnosu kroz ovaj mjesec. Ako ste pak sami, očekujte udvaranje osobe koja možda ne želi više od flerta.

Zdravlje Dobro je obaviti liječnički pregled, osobito ako osjećate neke simptome. Mjesec je povoljan za terapiju kojom osnažujete tijelo, ali i one usmjerene na iscjeljenje emocija.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 28. ožujka netko vam donosi sretnu vijest. Shvatit ćete da nemate više razloga za zabrinutost i da se možete opustiti.

Savjet: Oko 7. u mjesecu ljubomora i kontrola mogu biti izazovni.

Djevica

Naglašena energija Riba u vašem polju partnerstva i retrogradno kretanje Merkura, vašeg vladara, ukazuju na to da će ožujak biti mjesec redefiniranja odnosa. Bavit ćete se ugovorima, ali i dubokom analizom onoga što dajete i primate u suživotu s drugima.

Posao Pomrčina Mjeseca u vašoj prvoj kući, koja se odvija 3. ožujka, donosi veliki osobni zaokret. Ovo je trenutak u kojem ćete shvatiti da se vaši profesionalni ciljevi moraju uskladiti s onim što vi uistinu jeste. Možda ćete razmatrati promjenu smjera karijere.

Ljubav Tko postavlja pravila, a tko ih slijedi? Granice u odnosima bit će glavna tema ožujka. Ako ste u vezi, morat ćete jasno komunicirati svoje potrebe kako biste izbjegli nesporazume uzrokovane Merkurovim hodom unatrag.

Zdravlje Fokus je na ravnoteži tekućina u tijelu i zdravlju bubrega. Idealno je vrijeme za detoksikaciju i preventivne preglede. Osim fizičkog zdravlja, posvetite se mentalnoj higijeni

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: 30. ožujka donosi vam rješenje birokratskog problema ili dugo očekivani dogovor. Osjetit ćete veliko olakšanje jer jedna prepreka konačno nestaje s vašeg puta.

Savjet: Oko 3. u mjesecu izbjegavajte krizne razgovore i potrebu za savršenstvom.

Vaga

Dominacija Riba i retrogradni Merkur u vašem polju svakodnevice ukazuju na mjesec u kojem ćete se baviti reorganizacijom života, radnim navikama i brigom o drugima. Nešto što ste dugo zanemarivali u rutini sada izlazi na površinu i zahtijeva vašu punu pažnju.

Posao Pomrčina Mjeseca 3. ožujka, donosi završetak jednog velikog ciklusa. Možda ćete se povući iz projekta ili shvatiti da vam je potreban rad u izolaciji kako biste donijeli važne odluke. Ovo je vrijeme za završavanje starih poslova.

Ljubav Vage u vezama morat će reći "ne" kako bi sačuvale svoj mir i zapravo pokazale partneru što im treba. Ako ste sami, netko iz radnog okruženja mogao bi pokazati interes za vas, ali budite oprezni – moguće je da se radi o nekom tko nema ozbiljne namjere.

Zdravlje Energija vam je u padu, pa je odmor nužan. Idealno je vrijeme za psihoterapiju, meditaciju i rad na iscjeljenju starih emocionalnih rana. Slušajte svoje snove i intuiciju.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Oko 6. ožujka osjetit ćete unutarnji mir, a dolazi i sretna vijest koja rješava neku vašu intimnu dilemu.

Savjet: Oko 19. u mjesecu suzdržite se od kontrole nad stvarima koje su izvan vašeg dosega.

Škorpion

Pred vama je mjesec snažnih emocija, kreativnog naboja, ali i povratka na stare ljubavi ili hobije. Pitanja povjerenja i kontrole sada se vrte oko vašeg izražavanja i onoga što vas uistinu veseli. Nešto skriveno u vašem krugu prijatelja izlazi na vidjelo.

Posao Izvjestan je zaokret u dugoročnim planovima i suradnjama. Moguće je iznenadno prekidanje nekog partnerstva ili završetak rada na projektu koji više ne odražava vaše vrijednosti. Redefinirat ćete tko su vam saveznici, a tko samo poznanici.

Ljubav Naglašena peta kuća donosi intenzivne susrete. Ako ste u vezi, fokus je na zajedničkom uživanju, ali i rješavanju starih nesporazuma. Samci bi mogli doživjeti udvaranje osobe koja će vas osvajati svojom toplinom i brižnošću.

Zdravlje Mjesec je izvrstan za kreativno izražavanje ili umjetnost, jer ćete tako najlakše iscijeliti potisnute emocije. Slušajte svoje tijelo i nemojte ignorirati umor nakon društvenih događanja.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Dogovori, razgovori, ali i susreti koje ćete proživjeti kroz 8. ožujak mogu vam pružiti ono što vam sada najviše treba.

Savjet: Nekad je dovoljno pričekati i pustiti, osobito oko 15. u mjesecu.

Strijelac

Naglašena četvrta kuća donosi fokus na dom, roditelje, nekretnine ili unutarnju sigurnost. Mnogi će uređivati prostor, rješavati obiteljske odnose ili donositi važnu odluku vezanu uz mjesto stanovanja. Više pozornosti stavite na komunikaciju s ukućanima.

Posao Moguća je promjena statusa, završetak jedne poslovne faze ili iznenadna odluka nadređenih koja vas potiče da se zauzmete za sebe. Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni karijere, sada se situacija kristalizira.

Ljubav Emocionalna sigurnost postaje važnija od strasti. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o zajedničkom životu, stanovanju, obitelji ili dugoročnim planovima. Samci bi mogli osjetiti potrebu za ozbiljnijom, stabilnom pričom – privlače vas osobe koje ulijevaju osjećaj sigurnosti.

Zdravlje Psihički umor može se pojaviti zbog obiteljskih ili poslovnih briga. Važno je osigurati si kvalitetan odmor i san. Dobar je trenutak za rad na unutarnjoj stabilnosti.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Priljev pozitivne energije i osjećaj olakšanja jer ste nešto priveli kraju, naročito je izraženo kroz 28. ožujak. Priuštite si večernji provod.

Savjet: Ne bojte se zatvoriti jedna vrata oko 3. ožujka.

Jarac

U ovom mjesecu očekuje vas puno kretanja. Pred vama su razni dogovori, razgovori, pregovori, pa i kraća putovanja. Puno čitate, pišete, a dosta vremena provodite i za računalom. Venera u Ovnu reflektira estetske promjene koje provodite u domu.

Posao U prilici ste uspješno izvršiti i ispuniti svoje poslovne obaveze. Računajte na retrogradno kretanje Merkura do 20. ožujka, pa provjeravajte mailove i poruke prije nego što ih pošaljete. Potkraj mjeseca pokreće se planirano.

Ljubav Susret Venere i Saturna u Ovnu oko 8. u mjesecu može donijeti nove uvide vezane uz ljubav, osobito za one rođene u prosincu. Nešto se mijenja, želite više od onoga što imate, treba vam više podrške od strane partnera i drugih ljudi.

Zdravlje Budući će vam um biti neprestano zaposlen, pronađite način kako se opustiti kroz kretanje ili svjesno disanje. Pomoći će vam da oslobodite napetost u tijelu.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: U petak, 13. ožujka Mjesec u vašem znaku ispunjava vam jednu želju, želju srca. Uživajte u naklonosti vama drage osobe.

Savjet: Smanjite očekivanja koja imate prema sebi, 19. u mjesecu.

Vodenjak

U ovom mjesecu sve se vrti oko novca i produktivnosti, oko sustava vrijednosti i što za vas ima kvalitetu, a što više nema svrhu i smisao. Mogli biste razmatrati neku kupovini ili voditi važnije pregovore oko novca. Iza 20. ožujka ćete imati jasniju sliku.

Posao Mogli biste preispitati koliko cijenite svoj rad i kako ga drugi vrednuju te jeste li zaista adekvatno plaćeni za ono što dajete. Novac se povezuje s vašim samopouzdanjem: što više vjerujete u sebe, to su stabilniji i konkretniji rezultati.

Ljubav Venera u trećoj kući potaknut će vas da pokrenete razgovore na temu ljubavi. Mogli biste primiti poziv na kavu ili se naći u situaciji da morate donijeti odluku vezanu uz jednu osobu koju već neko vrijeme odgađate.

Zdravlje Zdravstvena slika sada izravno ovisi o osjećaju sigurnosti – stres oko novca ili vrijednosti može se odraziti kroz grlo, štitnjaču ili prehrambene navike.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Tijekom vikenda, 14. i 15. ožujka imat ćete više samopouzdanja pokrenuti ispunjenje svojih emocionalnih želja.

Savjet: Smanjite očekivanja koje imate u subotu, 7.3.

Ribe

Mars, retrogradni Merkur i Sunce u vašem znaku bude snažan osobni restart – energija je usmjerena na vas i ono što želite ostvariti. Tu su i snaga i intuicija, ali je važno dobro promisliti prije nego se upustite u neke situacije.

Posao Ovo je mjesec u kojem se puno toga može pokrenuti, isplanirati, ali i redefinirati. Retrogradni Merkur traži da se okolnosti bolje istraže, preprave i ispita njihova djelotvornost. Vjerujte svojoj intuiciji, ali i idite sporije.

Ljubav Pomrčina Mjeseca u vašoj kući partnerstva potiče vas da unesete red, jasnoću i praktičnost u svoje odnose. Vrijeme je da otpustite nerealna očekivanja i kritičnost, fokusirajući se na ono što je u vašem partnerstvu doista održivo.

Zdravlje Planeti vas potiču da se pobrinete za sebe i svoje tijelo, postavite jasnije granice prema drugima. Dobro vrijeme za provođenje detoxa i promjenu rutine.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Čak četiri planeta na 17. ožujka boravi u vašem znaku i daje vam vjeru i snagu u ostvarenje onoga što je pred vama.

Savjet: Od 20. ožujka krenite u raščišćavanje odnosa i ostvarenje plana.