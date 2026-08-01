Dnevni horoskop za subotu 1. kolovoza: Djevice, posvetite se odnosima, a Vage treningu!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Raščistite ljubavni nesporazum jer bi vam se moglo dogoditi da situacija krene u neočekivanom smjeru. Prionite na dovršavanje poslova koje ste odgađali, čišćenje stana ili pospremanje ormara. Intenzivno ćete proživljavati odnos do kojeg vam je jako stalo, ali malo od toga ćete pokazati drugima. Ne sputavajte svoje osjećaje!

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste se udaljili od najboljeg prijatelja, vrijeme je da razgovarate o problemu koji vas je oboje doveo do toga. Ne može li on prijeći preko izgovorenih uvreda, pokušajte barem vi. Osoba iz bliskog okruženja mogla bi vam pomoći u ostvarenju planova ili vam dati korisne informacije o vrlo zanimljivoj temi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaši planovi mogli bi se izjaloviti. U tome će vas spriječiti zahtjevi ukućana i djece, kao i mogući nenajavljeni posjeti prijatelja i rodbine. Najgore što možete sebi dopustiti je izležavanje pred televizorom ili prepuštanje neveselim mislima. Zaposlite nečim ruke i misli. Osjetite li slabost, možda je uzrok nagomilani stres.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Učinite nešto što priželjkujete, bez obzira na ishod. Postavite se odlučnije u ljubavnim odnosima. Provedite dan s djecom - povedite ih na izlet, u šetnju gradom ili u kino. Bračne veze doživjet će željeno osvježenje, a samci se zainteresirati za osobu koja živi u drugom gradu. Odnos će obilježiti česte SMS poruke i telefonski razgovori.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uređenje stana ili gradnja kuće bit će tema za obiteljsku raspravu. Velik dio vremena provodit ćete u razmišljanjima kako što više napraviti, a potrošiti što manje novca. Razgovarajte o svojim brigama s prijateljima i one će odmah biti manje. U ostvarenju intimnog sklada pomoći će vam komunikacija s partnerom i veća popustljivost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Veselit će vas posjet iz drugog grada. Ako ste u ozbiljnoj vezi mogući su razgovori o braku, potomstvu ili početku zajedničkog života. Postoje li osobe koje vas iscrpljuju do krajnjih granica izdržljivosti, vrijeme je da se pozabavite njima. Nekima od njih morat ćete reći da za njih više nema mjesta u vašem životu.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uspostavite kvalitetnu komunikaciju s partnerom. Nemojte izbjegavati odgovore na pitanja i ne ustručavajte se postaviti ih. Slobodni će se zateći u blizini osobe koja im se sviđa. Nemojte se uplašiti i povući u sebe - učinite sve da vas primijeti. Više tjelovježbe umanjilo bi tegobe s kralježnicom i stopalima. Vozite bicikl, šećite ili trčite.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete odmarati i uživati u svakoj minuti dana. Slobodne trenutke posvetit ćete čitanju omiljenog vam tiska ili gledanju filmova. U ljubavi je sve moguće, od romantičnog zaljubljivanja i flerta do oživljavanja veze iz prošlosti. Intuicija će vam biti odlična. Nepogrešivo ćete osjećati nečiju naklonosti prema sebi, kao i odbojnosti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Živcirat će vas neočekivane promjene u vašemu domu. Izvjesne su teškoće u ostvarenju bliskosti ili skladne komunikacije s jednim ukućanom. Neka vas ne grize savjest – učinili ste najviše što možete. Nastojte se što više kretati, osobito ako mnogo vremena sjedite za računalom. Masažom ili plivanjem otklonit ćete bolove u leđima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mogli biste posjetiti rođake koje žive u drugom gradu te oduševljeno prihvaćati pozive na zabavu ili izlete u prirodu. Primit ćete jako mnogo poruka, mobitel će vam često zvoniti, a mogući su i uzbudljivi susreti kojima se ne nadate. Druženje s djecom potaknut će plimu pozitivnih osjećaja. I sami ćete se osjećati mlađe i veselije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mogli biste kupiti ukrasne stvari i stvoriti romantično ozračje u svome domu. Morat ćete više energije izdvojiti za odgoj djece, osobito ako se tijekom tjedna premalo bavite s njima. Umjesto da se bavite uobičajenim subotnjim spremanjem odmarajte se, a večernji odmor zamijenite odlaskom u kafić ili društvo.

Foto: ilustracija/Canva

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivne životne okolnosti čvršće će vezati ljubavne parove i nagnati ih da zajednički planiraju i rade na uspješnijoj budućnosti. Od negativnih iskustava ostat će samo sjene. Intenzivno ćete se baviti djecom, pomagati im u svladavanju životnih vještina. Samcima večer donosi uzbuđenje i slatko iščekivanje.