Dnevni horoskop za subotu 1. studenoga: Lav je radišan, Bik je usklađen s partnerom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte skrivati slabosti i pred partnerom glumiti da ste raspoloženi, a bit će očito da niste. Podijelite s njim ono što vas muči, ma koliko bili uvjereni da vas neće razumjeti. Mogli biste se iznenaditi kada shvatite koliko se trudi dati vam dobar savjet. Zbog psihičkog umora odbit ćete poziv prijatelja na druženje.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete savršeno usklađeni s partnerom. Udruženim snagama rješavat ćete probleme, osobito one vezane uz problematično ponašanje vašega tinejdžera. Mlađi će uživati u društvu i biti zabavni. Može se dogoditi da nekog upoznate, a tek poslije doznate da su tome kumovali vaši prijatelji.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zateknete li se u većem društvu, klonite se svadljivih ljudi. Počnete li s njima razgovor, nemojte dopustiti da vas u raspravi vodi naglost. Ukućane ćete optužiti da vas ne razumiju, a njihove pokušaje mirnog razgovora potpuno ćete ignorirati. No kako sati budu prolazili u vama će se stišavati ljutnja, pa većih posljedica neće biti.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve što ćete raditi ići će vam od ruke. Bilo da ste se posvetili čišćenju svoga doma, u svaki njegov kutak unijet ćete i kakvo kreativno rješenje. Situacijom na ljubavnom planu bit ćete zadovoljni. Partner će vas obasipati nježnostima, a slobodni će uživati u društvu osobe s kojom će najvjerojatnije zasnovati vezu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Bit ćete vrijedni i radišni već od samoga jutra. Domaćice će se primiti generalnog pospremanja i kreativno urediti svoj dom. Ako ste u vezi, bit će na velikoj kušnji nevjere – pazite na svoje postupke i odluke! Na zdravlje pripazite, mogla bi vas mučiti bolna kralježnica. Ako putujete, dobro se koncentrirajte na vožnju!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je stalo do veze, nemojte je ugrožavati nepotrebnim ispadima. Ne namećite drugima svoje mišljenje jer ćete biti samo korak do svađe. Mlađi pripadnici znaka neće imati takvih problema – njima ovaj dan donosi priliku za flert, ljubavnu pustolovinu ili poznanstvo o kojem neće prestati razmišljati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti će poticati vašu veću brigu o zdravlju. Budete li se lošije osjećali, uvest ćete promjene i odreći se ponekog poroka ili ga barem smanjiti. Na ljubavnom planu iskazat ćete težak karakter. Ljutit će vas sitnice, zbog čega ćete partneru stalno nešto prigovarati. Boravak na svježem zraku pomoći će vam da razbistrite misli.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Žene ovog znaka uživat će u komplimentima suprotnog spola, osobito neznanaca. Ljubavni život bit će bogatiji za novo poznanstvo. Bračni odnosi još će više ojačati i učvrstiti se, a neki među vama radovat će se dolasku prinove. Neki će se veseliti dolasku svoje djece ili rodbine iz inozemstva. Svi će hvaliti vaše kulinarske vještine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte dopustiti produbljivanje obiteljskih napetosti, jer će vam ukućani zamjeriti na izgovorenim riječima. U procjeni ljubavnih okolnosti previše ste brzopleti. Potreban vam je odmak, nemojte činiti nešto što ne morate ili što možete odgoditi. Dobronamjerni savjet prijatelja pomoći će vam da bolje sagledate neke stvari.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uživat ćete u sitnicama, a dobro raspoloženje prelazit će i na ukućane. Nailazit ćete na sitna ali ugodna iznenađenja, a sretat ćete i vama drage ljude koje dugo niste vidjeli. Večernje sate mogli biste provesti s prijateljima ili u dobrom druženju s rodbinom. Uspješno ćete izgladiti neke davne nesporazume.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zabrinuti ste za financijsku budućnost, pa su mogući ozbiljni razgovori s ukućanima i nove mjere štednje. Razmišljat ćete o dodatnom poslu, raspitujući se kod prijatelja i poznanika. Nemojte dopustiti da trenutačne okolnosti umanje vaše samopouzdanje, no izbjegavajte davati obećanja koja ne možete ispuniti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku širi vam vidike i ističe interes za zabavom, društvom i poznanstvima. Moguće su pozitivne promjene vezane uz dom, majku i obiteljski život. Ljudi će htjeti biti u vašoj blizini, što će vam savršeno odgovarati jer će vas puniti energijom i samopouzdanjem. Porast će vaš interes za kulturna događanja.

Foto: Canva