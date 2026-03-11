Zašto u horoskop više vjeruju samci nego ljudi u vezama?

Nedavna istraživanja pokazuju da čak 67 posto ljudi pita za horoskopski znak već pri prvom susretu, a više od polovice ispitanika priznaje da uzima u obzir astrološku kompatibilnost prije nego što se upusti u vezu. Ipak, čini se da zvijezdama najviše vjerujemo upravo onda kada smo sami.

Potraga za sigurnošću u nesigurnom svijetu

Svijet spojeva često može djelovati kaotično i nepredvidivo. Slobodni ljudi suočavaju se s konstantnom neizvjesnošću: hoće li nekoga upoznati, kada će se to dogoditi i kakva će ta osoba biti? U takvim okolnostima, astrologija nudi ono za čime mnogi žude - osjećaj kontrole i privid reda.

Horoskop pruža narativ, mapu koja može smanjiti anksioznost i dati smisao inače nasumičnim događajima. Psiholozi to povezuju s takozvanim 'eksternim locusom kontrole', odnosno vjerovanjem da vanjske sile poput sudbine ili, u ovom slučaju, planeta, upravljaju našim životima. Kada se osjećamo bespomoćno, kao nakon prekida duge veze, oslanjanje na kretanje Jupitera može pružiti utjehu i nadu da je nešto veće od nas na našoj strani. Astrologija tada postaje duhovni ritual, način da dublje razumijemo sebe i svijet oko nas, a ne znanost koja nudi nepobitne dokaze.

Pritom nije nužno da netko slijepo vjeruje u sve što pročita. Mnogo je važniji psihološki mehanizam koji se krije iza toga. Tendencija da prihvaćamo općenite i nejasne izjave kao da su krojene baš za nas, poznata kao "Barnumov efekt", objašnjava zašto nam se horoskopi često čine nevjerojatno točnima. Kada pročitamo da naš znak "cijeni iskrenost, ali se ponekad boji povjeriti", većina će se u tome prepoznati. Uz to, pristranost potvrđivanja tjera nas da pamtimo astrološke "pogotke", a ignoriramo sve ono što se nije ostvarilo. Ako horoskop najavi da ćete upoznati nekog zanimljivog, vjerojatno ćete biti otvoreniji u komunikaciji, što doista može dovesti do novog poznanstva, stvarajući tako samoispunjavajuće proročanstvo.

Zvijezde kao prečac do partnera

Osim što nudi emocionalnu utjehu, astrologija u svijetu modernih veza ima i vrlo praktičnu ulogu. U moru potencijalnih partnera na aplikacijama poput Co-Stara ili The Patterna, horoskopski znak služi kao brzi filtar za procjenu kompatibilnosti. Umjesto dugotrajnog upoznavanja, pogled na sinastrijsku kartu nudi instantan uvid u nečije emocionalne sklonosti, stil komunikacije ili ljubavni jezik. To postaje i jednostavan alat za započinjanje razgovora, takozvani "ice-breaker" koji olakšava proces samootkrivanja, ključan za stvaranje bliskosti.

Međutim, motivacija za čitanje horoskopa drastično se razlikuje između onih koji traže partnera i onih koji su već u stabilnoj vezi. Samci su primarno fokusirani na predviđanje budućnosti i pronalaženje odgovarajućeg partnera. Njima je astrologija poput kompasa za navigaciju kroz nepoznate vode. S druge strane, osobe u vezama rjeđe posežu za dnevnim prognozama jer već posjeduju emocionalnu sigurnost. Kada i čitaju horoskop, to češće čine kako bi razumjeli partnerovo ponašanje ili pronašli simboličko objašnjenje za sukobe. Izjave poput "on je Škorpion, zato je tako tajnovit" postaju alat za razvijanje empatije, a ne sredstvo za predviđanje hoće li veza uspjeti.

Znanstvene studije, uključujući i veliku analizu na gotovo jedanaest milijuna brakova, dosljedno pokazuju da astrološka kompatibilnost nema statistički značajan utjecaj na uspjeh veze ili vjerojatnost razvoda. Uostalom, i brojni uspješni parovi, poput Baracka i Michelle Obame (Lav i Jarac), po klasičnim su astrološkim mjerilima nekompatibilni. Čini se da, iako volimo konzultirati zvijezde, u dubini duše znamo da su za uspješnu vezu ipak presudniji komunikacija, poštovanje i zajedničke vrijednosti, a ne položaj Venere u trenutku rođenja.