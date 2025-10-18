Dnevni horoskop za subotu 18. listopada: Vaga uživa u samoći, Lavovi pripazite koliko trošite...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete podnositi predvidljiv način života, pa ćete se boraveći u kući osjećati sputano i nemirno. Potiskujete li želje i potrebe već neko vrijeme mogući su nesanica, glavobolje ili nezadovoljstvo. Posvetite se aktivnostima koje vas vesele, počnite se baviti hobijima. Manjim zdravstvenim tegobama, bit će skloniji stariji pripadnici znaka.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kućne zabave ili svadbe, bit će mjesta na kojima ćete privlačiti poglede i ostvariti nova poznanstva. Neka od njih bit će vam korisna ili poučna, no neka će biti i osjećajne prirode. Mogli biste steći nečije simpatije, iako nužno ne i obostrane. Roditelji će se intenzivnije baviti djecom, a možda ih zabaviti odlaskom u kino ili na pizzu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dnevni raspored neće se odvijati prema planu. Bit ćete neorganizirani i primati se u koštac s više obaveza odjednom. Usporite, jer ako ćete žuriti, radit ćete više pogrešaka. Slobodno vrijeme provedite u šetnji i u partnerovu društvu – treba vam što više opuštanja. Pređite preko mrzovoljnog ponašanja starijeg ukućana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Neka imovinska pitanja mogu se dodatno zakomplicirati, osobito ako u vezi istih ne postignete suglasnost sa svim ukućanima. Odnos s partnerom bit će ispunjen nježnošću i prijateljstvom. O većini pitanja imat ćete slično mišljenje, što će posebno doći do izražaja nađete li se zajedno u nekom većem društvu.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odlično ćete se osjećati, a dobro raspoloženje prenositi i na okolinu. Ma koliko bili zaljubljeni i podložni strastima, nećete gubiti zdrav razum. Od partnera ćete očekivati povjerenje i srodnost životnih ciljeva, a tek potom tjelesnu privlačnost. Pripazite koliko novca trošite, doći ćete u napast kupiti nešto što vam nije nužno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zauzetima predstoji dan osjećajnog sklada - intuitivno ćete se razumjeti s partnerom. Bit će dovoljan pogled ili osmijeh pa da znate što partner osjeća ili treba. Mogli biste slaviti nečiji rođendan ili biti na tulumu i odlično se provesti. Mlađi će biti promjenjiva raspoloženja i inatljivi pa će ljutiti svoje roditelje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uživat ćete u samoći, osobito ako je iza vas naporan radni tjedan. Posvetite se hobijima i omiljenim aktivnostima. Brinut će vas odnos s partnerom koji se udaljio od vas i povukao u sebe. No možda ste mu svojim ponašanjem dali povoda. Dan je povoljan za otkrivanje tajni, iskrene razgovore i veću intimnost udvoje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Posvetite se društvenom životu. Vaša senzibilnost i šarm osvajat će sve, a osobito one koje tek upoznate. Mnogi će vam biti zahvalni na upućenoj brizi i nesebičnosti, a vi se osjećati ispunjeno. Mogla bi se ispuniti jedna vaša davna želja, a sretne ruke bit će i oni koji priželjkuju ljubavni početak sa simpatijom.

Foto: 123RF

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete energije, ali ne i dovoljno upornosti za obavljanje poslova. Planirat ćete mnogo toga, ali kad to trebate ostvariti neće vam biti do toga. Kod kuće nećete imati željenog mira. Mogli bi vam na vrata pokucati nenajavljeni gosti ili ćete se zateći u društvu čije vam okruženje neće odgovarati, kao ni teme za razgovor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Druženja, putovanja i posjeti rodbine obilježit će dan, pa vas očekuje mnogo zabave i ugodne komunikacije. Nekima je na vidiku razvoj veze na daljinu ili burna romansa s osobom koja vas osvaja rječitošću. Dio dana posvetit ćete učenju, prikupljanju informacija i istraživanju i biti itekako zadovoljni postignutim.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Najugodniji trenuci vas očekuju tijekom večernjih sati. Mlađima predstoji susret sa simpatijom. Odnos s partnerom bit će skladan i to ponajviše zahvaljujući vama. Sputat ćete taštinu i prijeći preko njegovih riječi, kao da ih niste niti čuli. Neki među vama rješavat će financijska pitanja, razmišljati o prodaji nekretnine ili nekome posuditi novac.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Odnosi s drugima bit će zbrkani i naporni. No uspjet ćete iz svađa i povišenih tonova izvući i neka pozitivna iskustva, ali vas čeka mnogo živciranja i nesigurnosti u vlastite osjećaje. Reći ćete ono što mislite, vodeći pritom računa o tome da se nitko ne uvrijedi. Probavne tegobe moguće su zbog pojačane nervoze.