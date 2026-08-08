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Dnevni horoskop za subotu 8. kolovoza: Ovan je vrijedan, Vaga uživa u izlascima...

Piše Vesna Narat,
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Dnevni horoskop za subotu 8. kolovoza: Ovan je vrijedan, Vaga uživa u izlascima...
Foto: 123RF
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Pročitajte dnevni horoskop za subotu 8. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Očekuje vas živa kućna aktivnost od jutra. Vrijedno ćete se primiti uređenja stana, čišćenja ili pripremanja jela. Potpora partnerove rodbine pridonijet će ljubavnom skladu i bliskosti. Zateknete li se u društvu, oduševit ćete ih svojom pronicljivošću i šarmom. Roditelji će djecu učiti kućnim poslovima kroz igru i zabavu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Bit ćete usklađeni s partnerom. Udruženim snagama rješavat ćete probleme, ali i usuglašeno odgajati svoju djecu. Ako danas i niste planirali neko druženje, organizirajte posjetu ili kavu s prijateljima. Uživat ćete u društvu i biti zabavni, a sami možda i upoznati nekog posebnog. Pripazite koliko novca trošite prilikom kupnji namirnica.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaša rječitost i smisao za šalu neće proći nezamijećeno, posebno ako je riječ o osobama suprotnog spola. Imat ćete uspjeha u zavođenju, osvajanju i pri sklapanju novih poznanstava. Vrijeme provedeno s voljenom osobom nastojat ćete provesti što kvalitetnije. Moguće je putovanje na more koje će vas još više vezati jedno uz drugo.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Nemojte se praviti da ljubavne teškoće ne postoje. Ne ustručavajte se partneru reći što mislite o njemu, ma koliko to bolno bilo za njega. Cijenit će vašu iskrenost i shvatiti gdje su njegovi propusti. Neke naporne članove obitelji nećete moći izbjeći. Prepoznajte trenutak kad bi bilo bolje progutati grube riječi i nastupiti diplomatski.

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Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Naći ćete vremena za sebe i ispunjenje privatnih planova. Mnoštvo aktivnosti bit će povezano s prijateljima i poznanicima, pa ćete izbivati iz doma. Težit ćete druženju s ugodnim ljudima, a slobodnima će se netko udvarati. Moguć je neočekivan posjet gostiju i to baš u trenutku kad se nećete moći pohvaliti urednošću svoga doma.

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Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bračna komunikacija ići će pogrešnim smjerom, no ništa se loše neće dogoditi. Ne dramatizirajte ako partner nije dobro raspoložen i ne svađajte se. Priliku za opuštanje naći ćete u društvu prijatelja s kojim dijelite iste brige. Ne opterećujete se neprovjerenim glasinama koje netko širi o vama i vašoj obitelji.

Young couple man and woman standing at home and arguing shouting in quarrel.
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uživat ćete u izlascima i društvenom životu. Mogli biste s partnerom otići u kazalište ili na kino predstavu. Razveselit će vas posjet rođacima u drugom gradu, odlazak u vikendicu ili sadržajno provedeno slobodno vrijeme. Neki će se spremati na putovanje kako bi se susreli s nekim tko im je srcu drag.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4

Nađete li se u ulozi posrednika u napetoj situaciji, svojom diplomacijom i mirnoćom izmirit ćete posvađane strane. Iako bi vam mogla smetati partnerova pretjerana brižnost i pokroviteljski stav, nećete imati srca glasno mu prigovoriti zbog toga. Budite oprezni prilikom kupnje, pazite na novčanik i dokumente. Troškove prilagodite stanju na računu.

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Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne gubite dragocjene trenutke na isprazne razgovore i rješavanje tuđih problema jer nećete stići napraviti ono što želite. Nađete li se u blizini nekoga tko vas iritira, nastojte se obuzdati. Osjećate li umor i napetost, opustite se u ugodnom društvu ili večer provedite kod kuće uz glazbu ili dobru knjigu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Unatoč osjećaju iscrpljenosti zanemarit ćete fizički umor. Obavit ćete poslove koji su vam dosadni i idu na živce. Obilazit ćete trgovine, kupovati na rasprodajama i pronaći nešto jeftino, a opet i kvalitetno. Ljubavne prilike smiješe se mlađima. Ako ste nedavno prekinuli vezu, izvjesno je da nećete dugo samovati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

S lakoćom ćete ulaziti u srž problema. Okolnosti će vam ići naruku, što će biti odlična kombinacija s vašom promišljenošću i organiziranošću. Nećete pogriješiti odlučite li nekome uzvratiti uslugu, ispričati se ili simpatiji napokon otkriti osjećaje. Ako ste roditelj, lakše ćete doprijeti do problema kojeg muči vaše dijete.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Brige oko ukućana i problematika sa stambenim prostorom izbit će u prvi plan. Jedni će uređivati i proširivati prostorije u kući, drugima će se povećati obaveze prema članovima obitelji. Na kraju svega mogli biste se osjećati iscrpljenima i imati osjećaj da su svi poslovi pali na vaša pleća, što i nije daleko od istine.

Foto: 123RF

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