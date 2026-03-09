Šokantno otkriće o Ozempicu: Popularni lijek za mršavljenje mogao bi oslabiti kosti

Čudesno brzo mršavljenje oduvijek je dolazilo s napomenama pisanim sitnim slovima. Donedavno su se te napomene uglavnom odnosile na probavne smetnje, bolove u trbuhu i zatvor, što je neugodno, ali podnošljivo i rijetko ozbiljno. Međutim, nova istraživanja predstavljena ovog mjeseca upućuju na to da bi popularni lijekovi poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara mogli utjecati na nešto puno temeljnije: naše kosti.

Sve veća popularnost lijekova iz klase agonista GLP-1 receptora promijenila je način na koji se liječe pretilost i dijabetes tipa dva. Ipak, dok se njihovi učinci na gubitak kilograma slave, znanstvena zajednica sve više upozorava na dugoročne posljedice.

Najnovija istraživanja predstavljena na godišnjem sastanku Američke akademije ortopedskih kirurga, bacaju ozbiljnu sjenu na "čudesne" injekcije za mršavljenje.

Kosti postaju krhke i slabe

Znanstvenici predvođeni dr. Johnom Horneffom, izvanrednim profesorom ortopedske kirurgije sa Sveučilišta u Pennsylvaniji, analizirali su medicinske kartone više od 146.000 odraslih osoba s dijagnozom pretilosti i dijabetesa tipa dva kroz petogodišnje razdoblje. Uspoređivali su pacijente koji su uzimali GLP-1 lijekove s onima koji nisu. Rezultati su zabrinjavajući.

Studija je otkrila da je kod korisnika ovih lijekova rizik od razvoja osteoporoze, bolesti koja kosti čini slabima i podložnima prijelomima, bio za oko 30 posto veći. Otprilike 4 posto korisnika GLP-1 lijekova razvilo je to stanje, u usporedbi s nešto više od 3 posto onih koji nisu uzimali lijekove.

Još drastičniji porast zabilježen je kod osteomalacije, stanja koje uključuje omekšavanje kostiju, gdje je rizik bio dvostruko veći. Stope gihta, bolnog upalnog artritisa, također su bile blago povišene, s rizikom većim za oko 12 posto.

​- Ljudi uzimaju ove lijekove i očito postoji ogromna količina prednosti, ali s time počinju smanjivati unos hrane i hranjivih tvari., - rekao je dr. Horneff. ​

Zašto dolazi do gubitka koštane mase?

Stručnjaci ističu da problem nije nužno u samom lijeku, već u načinu na koji on djeluje. Svaki značajan i brz gubitak težine, bez obzira na metodu, povezan je sa smanjenjem mineralne gustoće kostiju. Kako GLP-1 lijekovi ubrzavaju mršavljenje, neizravno povećavaju i rizik od osteoporoze. Dramatično smanjenje unosa kalorija i masnoća može promijeniti hormone uključene u pregradnju kostiju.

Drugi ključni faktor je gubitak mehaničkog opterećenja. Kosti se jačaju i obnavljaju pod pritiskom tjelesne težine. Kada se ta težina brzo smanji, smanjuje se i poticaj za održavanje koštane mase.

Uz to, poznato je da do 40 posto ukupne izgubljene težine uz pomoć ovih lijekova može biti nemasna tjelesna masa, uključujući i mišiće, što dodatno slabi potporu kosturu i povećava rizik od padova i prijeloma.

Vježbanje kao ključna zaštita

Ipak, vijesti nisu posve crne. Druga studija, objavljena u časopisu JAMA Network Open, pokazala je kako se negativni učinci na kosti mogu uspješno ublažiti. Istraživači su otkrili da su osobe koje su uzimale GLP-1 agonist, ali nisu vježbale, imale smanjenu mineralnu gustoću kostiju u kukovima i kralježnici. S druge strane, skupina koja je kombinirala lijek s redovitim vježbanjem uspjela je sačuvati zdravlje kostiju.

​- Gubitak gustoće kostiju i mišićne mase najveća su briga kada uzimate agonist GLP-1 receptora - kaže dr. Kunal Shah, docent na odjelu za endokrinologiju Medicinskog centra Rutgers Robert Wood Johnson.

Zaključak znanstvenika je jasan: vježbanje, osobito trening snage i otpora, ključno je za očuvanje koštane mase tijekom mršavljenja potpomognutog lijekovima. Opterećenje kostiju tijekom takvih vježbi potiče njihovu obnovu i jačanje, čime se suprotstavlja negativnim efektima brzog gubitka kilograma. Liječnici stoga naglašavaju da pacijenti koji koriste ove lijekove moraju razgovarati sa svojim liječnikom o strategijama za očuvanje mišićne i koštane mase, što uključuje prilagođenu prehranu bogatu kalcijem i proteinima te obavezan program vježbanja.

