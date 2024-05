Dnevni horoskop za utorak 14. svibnja: Ribe će ići na druženje, a Blizanci moraju biti tolerantni

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Slučajni susreti i druženja s prijateljima, bit će zaslužni za nova poznanstva. U ljubavi vas očekuje dan pun uzbuđenja i pozitivnih dojmova. Mogući su pomirbe i zaljubljivanja. Uživat ćete u partnerovom zagrljaju i otvoreno izražavati osjećaje. Zadovoljni će biti i oni koji polažu ispit ili se za njega tek spremaju učeći u društvu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan nije dobar da nešto započnete ili odlučite, jer ćete obaveze obavljati s manje koncentracije. Odnosi sa šefom bit će poremećeni zbog njegove nespremnosti na ustupke. Moguć je ljubavni napredak, no sve ovisi o tome kako ćete se nositi s problemima. Pokušajte se prema partneru odnositi s više topline i razumijevanja.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Vaša će samokontrola biti na kušnji, a ljudi oko vas neće imati dovoljno razumijevanja. Ustrajte na tolerantnom pristupu, čak i onda kad nečije provokacije postanu pretjerane. Potpora članova obitelji omogućit će vam da unaprijedite intimni i poslovni život. Neke će razveseliti honorar ili isplata koju željno iščekuju.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Usmjerite se na poslove vezane uz inozemstvo, pregovore i putovanja. Najbolje rezultate postići ćete u marketingu, prodaji i uslužnim djelatnostima. Bit ćete lucidni i snalažljivi. Mnogo ćete čitati, što će pridonijeti većoj informiranosti. Prijatelji će vas upoznati s osobom koja će u vama pobuditi velik interes.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro ćete se osjećati u svojoj okolini i snalaziti se u druženju s nepoznatima. Plijenit ćete pozornost suprotnog spola svojom pričom i šarmom. Pratit ćete društvena zbivanja, sve htjeti vidjeti i biti viđeni. Neki su pred novom ljubavnom pričom, ali vam nedostaje inicijative. Ne silite sami sebe, čekajte dok neke odluke dozru.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Smetat će vas nedostatak komunikacije s partnerom. Pokušat ćete izravnim pitanjima otkriti u čemu je stvar, no drugoj strani neće biti do razgovora. Nemojte ustrajati, pričekajte dok mu se raspoloženje ne popravi. Izdvojite vrijeme samo za sebe i odmorite se. Ojačajte imunitet vitaminskim dodacima.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nepogrješivo ćete znati što u svakom trenutku trebate reći. Prolazne smetnje bit će svedene na zavist pojedinaca iz vaše ili partnerove blizine. No to vašu ljubav neće ugroziti. Ispunit će vam se želja da provedete večer s nekim tko vam je drag, pa ćete cijeli dan smišljati što odjenuti i kritičkim okom promatrati svoj odraz u ogledalu.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trošit ćete energiju na rješavanje nesuglasica s kolegama. Nemojte biti drski prema šefovima, radije prešutite. Pazite da svojim nastupom ne ugrozite bitne odnose. Moguće su neprilike koje bi mogle biti potaknute novčanom situacijom ili prijateljima. Možda ste dužni poveći iznos i ne pronalazite načina kako ga vratiti.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pravi je trenutak da nešto započnete ili privedete kraju, bilo da su posrijedi ljubav ili posao. Moći ćete izvući ono najbolje iz veze i osobe koja vam se sviđa. Privući će vas mogućnost da uskoro otputujete u inozemstvo na koje vas šalje tvrtka u kojoj radite. No neki će putovati i iz ljubavnih razloga.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete umor, no znat ćete da je bolje da sami završite posao nego da se oslanjate na druge. Netko će vas uznemiriti svojom neutemeljenom kritikom, ali ne gubite živce. Nije bitno što vam netko kaže, već tko vam kaže. U braku će nedostajati dobre komunikacije. Partner vas ne razumije i ne pomaže onoliko koliko očekujete.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste nezadovoljni partnerovim ponašanjem, ne provocirajte ga nego mu to dajte do znanja na miran način. Odlučite li se na ozbiljan razgovor, neka to bude bez prisustva ukućana. Kako sati budu odmicali, u vama će biti sve više mira i vedrine. Već sutra ćete zaboraviti na mrzovolju ili nečije postupke koji su vas uvrijedili.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ispunit će se osjećajna očekivanja, osobito ako staloženije prihvatite izazove i obuzdate naglost. Poslovne i financijske prilike postat će izvjesnije pa ćete lakše planirati i odlučivati za budućnost. Pozovu li vas prijatelji na druženje, neka vam to ne predstavlja obavezu nego zadovoljstvo. Odustanite samo ako ste doista umorni.