Dnevni horoskop za utorak 20. siječnja: Vaga je hladnokrvna, Rakovi slušajte intuiciju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete kontrolu nad poslovnim zbivanjima pa nećete morati strahovati da vam problemi donose gubitke. Sigurnost će vam ulijevati osjećaj prednosti nad kolegama, a to će biti vaša dobra informiranost i radišnost. Dvaput ćete provjeravati točnost i kvalitetu obavljenih poslova. Vozači neka voze opreznije.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Na ljubavnom planu mogli biste učiniti pogrešne korake, pa pripazite na postupke i riječi upućene partneru. Vezani će pomisliti da je ljubav u vezi nestala i reagirati previše burno, zato nastojite biti umjereniji. Obećanja koja vam je dao poslovni partner neće biti ispunjena - na vama je da procijenite mogućnosti daljnje suradnje.

Foto: QUNICA_STUDIO

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete omiljeni u svojoj okolini. Rado ćete priređivati zabave i odazivati se na sve brojnije pozive na izlazak. Šarmirat ćete svojom spontanošću i neposrednim pristupom nepoznatim ljudima i situacijama. Dan je odličan za igranje igara na sreću te razvijanje kreativnih talenata vezanih uz film, glazbu, modu i sl.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budite spremni na ustupke s kolegama i nadređenim osobama, kako biste izbjegli moguće rasprave, iako vaš posao time neće biti ugrožen. Reakcije bliskih osoba bit će takve da nećete znati što uopće misliti o njima. Savjetujemo vam da u trenucima dvojbi poslušate svoj unutarnji glas, odnosno intuiciju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budete li spremniji na suradnju, sami sebi ćete otvoriti prilike za napredak. Nejasne situacije iz prošlosti će se razjasniti i moći ćete ih vidjeti u pravom svjetlu, što će vam omogućiti da postupite ispravno. Bavite li se trgovinom, očekujte ponudu koju treba valjano razmotriti, a tek potom prihvatiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Prije nego što započnete novi, završite stari posao. Nemojte dopustiti da vas stranke, kolege ili potencijalni kupci čekaju zbog neorganiziranosti. Mogli biste izgubiti samopouzdanje, a ni vaša poslovična intuicija neće vam ništa govoriti. Treba li vam savjet o nekom problemu, blizak prijatelj će vas ohrabriti.

Foto: DREAMSTIME

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Staloženost i hladnokrvnost bit će vaši glavni aduti u borbi za bolju osjećajnu budućnost. Bit ćete smireni, prihvaćati stvari onakve kakve jesu i lakše podnositi partnerove nedostatke. Znat ćete što želite i kako se za to izboriti. Očekuju vas povoljne poslovne ponude i skladniji odnos sa suradnicima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete zabrinuti, jer nešto neće ići kako treba u vašim financijskim izračunima. Morat ćete rješavati stare probleme i baviti se tuđim nedovršenim poslovima. Nedostajat će vam i volje i koncentracije, pa ćete teško ćete obavljati i one poslove koje morate. Susreti na koje ste računali mogli bi biti otkazani.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogla bi se dogoditi značajna promjena koja neće biti iznenadna, nego logičan slijed prijašnjih zbivanja. Morat ćete se prilagoditi novim životnim okolnostima, preuzeti veću poslovnu ili ljubavnu odgovornost ili promijeniti mjesto boravka. Dobro je vrijeme da poboljšate svoju formu, posjetite liječnika ili se priklonite zdravoj prehrani.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Venera vas ispunjava pozitivnim osjećajima i odličnim raspoloženjem. Postat ćete pravi zavodnici i šarmeri, ali i predani radnici koji ulažu mnogo energije u dodatnu zaradu i bolje životne uvjete. Budući da ćete često izlaziti, povećana je mogućnost da doživite fatalan susret i zaljubite se na prvi pogled.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je idealan za rješavanje pravnih pitanja, poslovanje s inozemstvom, stručno usavršavanje i putovanje. Studenti i školarci pokazat će zavidno znanje. Vaša seksualnost i zavodljivost bit će istaknuti. Oko vas bit će udvarača, a neke pozive ćete morati pristojno odbiti kako se dotična osoba ne bi naljutila.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zatreba li vam novčana pomoć, ne morate strahovati. Bliska osoba neće praviti probleme nego vam bez suvišnih pitanja izići ususret. Izvjesni novčani iznos potrošit ćete na kupnju ili registraciju prijevoznog sredstva. Osjećat ćete snažnu potrebu da s nekim porazgovarate, da potpuno otvorite svoju dušu. Povjerite se prijatelju.