Dnevni horoskop za utorak 30. rujna: Bikovi ne prihvaćaju kritiku, Jarac je pun energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Koncentracija će vam biti odlična pa s pamćenjem neće biti problema. Studenti će organizirano pripremati ispite i usvajati novo gradivo. Neki će pronaći posao ili krenuti u privatno poduzetništvo. Pružit će vam se povoljna prilika za kupnju automobila ili namještaja. S novcem ćete općenito vrlo vješto rukovati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teže ćete se koncentrirati na posao, a odnosi s bliskim osobama odisat će napetošću i nerazumijevanjem. Nećete imati osobitog sluha za ustupke, što bi moglo unijeti pomutnju u ljubavne veze. Iznenadit ćete partnera svadljivim nastupom i uvredljivim riječima. Nećete prihvaćati kritiku na svoj račun.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spretno ćete voditi pregovore i usmjeravati situacije u svoju korist. Usmjerite energiju na učenje, obrazovanje, putovanja i razgovore s osobama od kojih imate što naučiti. Odlikovat će vas snaga uma i prodornost, a neće vam nedostajati ni smisla za praktično. Samci će razmišljati o zanimljivoj osobi koju ste nedavno upoznali.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste u položaju da upravljate tuđim financijskim sredstvima, bit ćete zadovoljni ostvarenom dobiti. Mnogo energije potrošit ćete na spremanje i čišćenje, no kad posao privedete kraju uživat ćete u rezultatima. Na ljubavnom planu situacija nije baš najsjajnija, no mnogo toga možete postići popuštanjem i tolerancijom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste se naći na udaru nečije neutemeljene kritike ili će netko očekivati od vas odanost. Neće vam odgovarati neraščišćena poslovna situacija. Otežana će biti i komunikacija pa bi moglo doći do nesporazuma s kolegama. Vodite računa da svojim nemarom ne upropastite ljubavni odnos koji ima dobre izglede.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Moguć je napredak na financijskom planu ili mogućnost da uspješno razriješite novčane zaostatke iz prošlog razdoblja. Neće vam se svidjeti način razmišljanja kolege s posla, ali je bolje da svoje mišljenje zadržite za sebe. Imate li zdravstvenih tegoba, zakažite termin kod liječnika i obavite preglede.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete komunicirati s okolinom, a vaše duhovite primjedbe mnoge će nasmijati. Vještina komunikacije i lakoća kojom ćete otkrivati tuđe namjere, štitit će vas od pogrešnih odluka. Otvoren vam je put za novu ljubav, samo budite malo ozbiljniji, osobito ako je osoba u koju ste zaljubljeni nedavno imala prekid veze.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Suočite partnera s posljedicama neispunjenih obećanja i neodgovornosti. Dajte mu do znanja da nećete tolerirati takvo ponašanje. Nećete imati živaca posvetiti se kućnim obavezama niti zahtjevima ukućana. Pokažite im da i vama treba pažnje. Prijatelji će vam pomoći da prebrodite neugodno iskustvo, samo pazite da neke riječi ne protumače krivo.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Izvjesna su kraća putovanja koja će ispuniti vaša profesionalna očekivanja, dok će privatni život obilježiti radostan događaj. Veselit će vas uspjeh osobe iz obiteljskog kruga, pa ćete zadovoljni provesti večernje sate u krugu najbližih. Želite li ostaviti što bolji dojam na simpatiju, ne vodite računa samo o izgledu nego i o ponašanju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se puni energije, a naleti samopouzdanja potaknut će vas na akciju. Razjasnit će se odnos s partnerom. Shvatit ćete što želite ili barem što želite izbjeći. Imat ćete odličnu intuiciju pa ćete s lakoćom pročitati nečije namjere ili nekome dati koristan savjet. U večernjim satima s ukućanima ćete voditi raspravu o novcima i dugovima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Životni tempo se ubrzava. Više ćete se kretati, razmišljati i paziti da razne obaveze budu podmirene, a da pritom nešto ne uskratite onima koje volite. Lako ćete uspostavljati kontakte, pa će svi čiji posao zahtijeva komunikacijske vještine postići značajne uspjehe. Iznenadit će vas nečiji telefonski poziv.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Glasni razgovori ili vanjska buka ometat će vam koncentraciju. Teško ćete izražavati svoje misli pa će neke vaše riječi biti pogrešno protumačene. Ljubavni odnosi bit će na kušnji. Mogli biste se upustiti u nevjeru ili o tome samo razmišljati, osobito ako u odnosu s partnerom postoje problemi koje teško rješavate.