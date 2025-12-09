Dnevni horoskop za utorak 9. prosinca: Vagama se ne isplati živcirati, Lav je vrlo rječit...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Donesete li o nečemu odluku, ništa vam neće stajati na putu, a vaša će upornost i snaga volje biti iznimni. Dug boravak u zatvorenim prostorijama prouzročit će nervozu, pa ćete jedva čekati kraj radnog vremena. Godit će vam šetnja, razgledavanje izloga ili kavica s prijateljima. Nekome ćete dati dragocjen savjet.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete uspostavljati kontakte i brzo prelaziti sa službenog na prisniji način komunikacije. Njegujte dobrosusjedske odnose, a prijateljima i članovima rodbine ponudite pomoć. Ako ste roditelj, možda nećete moći izbjeći raspravu sa svojim tinejdžerom, ali će se neke stvari razotkriti i pomoći da shvatite njegove burne reakcije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trzavice s okolinom bit će bezazlene, a povod će im biti svakodnevne sitnice i kritike izrečene u dobroj namjeri. Razmirice će završavati jednako brzo kao što su planule, osim onih do kojih dođe u krugu obitelji. Stoga vas očekuju nesporazumi s ukućanima, koje će izazvati stariji član sklon kritiziranju i prigovaranju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za polaganje ispita, intervju za posao i prezentiranje ideja i rezultata svoga rada. Odnosi s osobama na položaju osiguravaju vam uspjeh. Dogovorite susret s prijateljima koje niste dugo vidjeli ili ih barem nazovite. Popularnost kod osoba suprotnog spola povećat će vam samopouzdanje i znatno povisiti kriterije.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bavite li se kreativnim radom, postići ćete dobre rezultate. Rječitost će vam biti istaknuta, a u razgovorima s drugima pomoći će vam i intuicija. Bit ćete velika pomoć prijatelju u problemima. Provest ćete ugodno vrijeme u društvu uže obitelji, ali ako vam se pridruži član rodbine koji vam nije po volji, brzo ćete se oneraspoložiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete nalet samopouzdanja. Lakše ćete pronaći načine svladavanja problema koje dosad niste mogli riješiti. Problemi neće nestati preko noći, osobito oni teži vezani za poslove i odnos s nadređenima, no na dobrom ste putu. Očekuju vas povećani troškovi vezani uz stan, djecu i članove obitelji. Štedite koliko god možete.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako vam je zdravlje dobro, nije isključen pad energije. Trebat će vam više vremena za odmor i opuštanje, ali i trenuci koje ćete provesti u samoći, što dalje od drugih ljudi. Zbog nečijih spletki mogli biste doživjeti manju neugodnost, no nastojte to što prije zaboraviti – živciranje se ne isplati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete društveni, više uživati u svakodnevici i često kontaktirati s prijateljima i poznanicima. Radite li u velikim organizacijama i grupama, možete se nadati uspjehu. Dobra moć prosuđivanja i intuicija pomoći će u donošenju nekih odluka. Ljubavni život dobiva na važnosti pa ste u nekog sve zaljubljeniji.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Trebat će mnogo strpljenja i diplomatskih sposobnosti, kako biste izbjegli neugodne rasprave ili odnose sa suradnicima. Ako drukčije ne ide, radije popustite - vrijeme će ionako pokazati pravu istinu. U ljubavnim odnosima bit ćete otvoreniji i spremni na nove korake ne biste li tako poboljšali odnos.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete zainteresirani za područje kroz koje možete iskazati svoju posvećenost nečemu ili imati prigodu voditi omiljene filozofske rasprave. Jedni će imati priliku surađivati sa strancima, a drugi se odlučiti za učenje možda još jednog stranog jezika. Česti telefonski pozivi prijatelja dokazuju vam koliko vas vole i žele u svojemu društvu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Financijska konstrukcija postat će nestabilnija. Morat ćete ulagati veće napore radi održavanje ravnoteže između primitaka i troškova. Zaboravite na luksuze i neko se vrijeme usredotočite samo na bitno. Moguće su promjene u vašem obiteljskom statusu. Očekuje vas nova uloga u domu, širenje obitelji ili skrb za bližnje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Okolina će vas dobro prihvaćati i uključivati u zajedničke aktivnosti. U razgovorima ćete biti dobro informirani, ali i previše izravni. Pazite što govorite bližnjima ili suradnicima, jer biste nehotice nekog mogli uvrijediti. Ako vam danas nije do neke veće fizičke aktivnosti, ne prisiljavajte se nego se radije odmarajte.

