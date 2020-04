Do 30. godine sam izgubila zube, ali mužu sam još lijepa

Majka četvero djece, Kristina Hammer do tridesete godine ostala je bez 90 posto zubi. Opisala je svoju patnju, ali i sreću što ima supruga koji je u svemu podržava.

Opisala je sve za Your Tango, a prenosimo njezinu ispovijest:

Mijenjala bih mnoge dijelove tijela za lijep i zdrav osmijeh.

U našoj kulturi imati savršen osmijeh znači mnogo. Usta su jedno od prvih točki na ljudskom tijelu koja privlače naše oči, gotovo instinktivno, budući da je govor glavni oblik komunikacije koji koristimo.

Društvo definira nečije prirodno stanje ljepote po crtama lica. Puno nepotrebne pažnje posvećujemo sjajnom osmijehu. Svako oštećenje ili nepravilnost značajno utječe na oblik lica.

Nemaju svi sreće s dobrom genetikom, niti besplatnom stomatološkom njegom, a to znači da je održavanje lijepog osmijeha svakodnevna borba za većinu ljudi.

To stvara čitav niz problema sa samopoštovanjem i nesigurnostima temeljenih na ovom idealu ljepote.

Ljudi mogu biti vrlo plitki kada je u pitanju odabir životnog partnera. Mnoge su veze završile nakon što su otkrili da njihov partner nosi protezu. Muškarci su, uglavnom, odvratni i ne vole žene s lošim osmijehom, više nego nesavršenim tijelom.

Postoji i izravna povezanost između loših zubiju i uporabe ilegalnih droga. Ali to nije uvijek slučaj.

Mnogo je razloga zbog kojih ljudi imaju loše zube osim upotrebe kokaina i metamfetamina, loše oralne higijene do kroničnih poremećaja i svega između toga.

S nedostatkom pokrića od strane pružatelja zdravstvenog osiguranja, današnja zubna njega je često luksuz.

Moj jadni suprug zaglavio je s gotovo krezubom suprugom koja je trebala protezu prije 30. godine.

Ne govorim samo o jednom ili dva zuba koje je trebalo izvaditi; nego više od 90 posto zuba. U ustima mi je ostalo samo nekoliko prednjih zuba. Zbog toga sam daleko od stereotipne slike ljepote.

To muči moju psihu u posljednjih godinu i pol. Jako mi je neugodno i sram me. Proteze si ne mogu priuštiti.

Zbog genetskog poremećaja i manjka kalcija imam slabe zube. Osim toga, patila sam od trudničke hiperemeze svih devet mjeseci, svake od moje četiri trudnoće.

Stalno povraćanje samo je iznova 'okupalo' moje već slabe zube u želučanoj kiselini.

Pranje zubi nakon svakog povraćanja samo je zaustavilo da kiselina nastavi jesti caklinu, ali to nije moglo spriječiti da ona dođe u dodir s mojim zubima i da ih uništava. U roku godinu dana od rođenja najmlađeg djeteta, počela sam gubiti zube velikom brzinom dok nisam ostala sa samo nekoliko.

Sada, skoro pet godina kasnije, moram živjeti s nesavršenim osmijehom u kulturi opsjednutoj ljepotom.

Sasvim je očito kad razgovarate sa mnom da mi nedostaje većina zubi, a ljudima je teško ne zuriti.

Ne izgledam ni poput tipičnog narkomana, i naravno da nisam, ali to je jedino što stranci misle da je istina.

Moje samopoštovanje smanjuje se sa svakim zubom koji moram izvaditi. Teška je stvarnost 'gutati' sve to u tako mladoj dobi.

Nalazim se u vrtlogu stereotipa i idealnog, spuštajući svoj ego, kao da je kriv za gubitak moje ljepote - jedan bolni, truli zub.

Na skliskoj sam stazi straha i neimaštine i svjesno sam se povukla iz društva. Sklonila sam se, skrivam se daleko od znatiželjnih očiju.

Ipak, nasuprot svim stereotipima, moj suprug i dalje ostaje uz mene. I dalje misli da sam lijepa i stalno mi to daje do znanja. Ne dopušta da mu jedan maleni genetski problem definira kako me vidi.

Ja sam više od izgleda svom mužu. Ja sam više od onoga što mu društvo kaže da bi trebao cijeniti u meni. Ja sam mu najbolji prijatelj, njegova supruga i majka njegove djece, a privlači ga žena koja je svaku od tih uloga preuzela s milošću i dostojanstvom.

Moj se muž bori svaki dan kako bi mi pokazao da vrijedim više od osmijeha koji mi je izblijedio s lica.

Možda to ne osjećam, ali činjenica da ga još privlačim, podiže me, ohrabruje i daje nadu. Izgubila sam na zubima, ali sam dobila mnogo u suprugu. Iako se i dalje borim da prihvatim svoju sudbinu, pronašla sam snage da ustrajem zbog čovjeka pored sebe. On je razlog da se još uvijek gledam u ogledalo i nasmiješim jer sam odlučna u tome da nađem volju da volim sebe i da si opet budem lijepa.

