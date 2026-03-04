Internet ponovno bruji o proizvodu s platforme AliExpress koji obećava ono o čemu mnogi maštaju — naglašene bokove i puniju stražnjicu bez teretane, bez čučnjeva i bez mjeseci napornog rada
Možete imati bokove i guzu iz snova, ali - Biste li to nosili?
No dok fotografije obećavaju “wow efekt”, cijena i specifikacije otvaraju pitanje: isplati li se i tko je zapravo ciljna publika?
Što se zapravo prodaje?
Riječ je o dodatku za oblikovanje tijela s umetkom koji vizualno povećava i naglašava obline. Prema navedenim dimenzijama u ponudi, dostupne su razne varijante s umetkom debljine dostupne od 0,8cm - 2,6cm. Drugim riječima, kupci mogu birati manji dodatak ili naglašeniju verziju efekta. Cijena najvećeg umetka košta oko 157,08 €
Za svakih manjih 0,2 centimetra efekta, razlika u cijeni iznosi 20 eura manje.
Iako razlika djeluje minimalno na papiru, proizvođači tvrde da upravo tih nekoliko milimetara može značajno utjecati na siluetu i vizualni dojam u odjeći.
Estetika ili udobnost
Proizvodi za oblikovanje tijela već godinama imaju svoje mjesto na tržištu. Od steznika do push-up umetaka, ideja “instant transformacije” nije nova. No ovdje je zanimljivo to što cijena prelazi 130 eura, što proizvod stavlja u rang kvalitetnije odjeće ili skoro dvije članarine u teretani.
Korisnici na društvenim mrežama podijeljeni su
Jedni tvrde da je riječ o praktičnom rješenju za posebne prilike.
Drugi smatraju da je cijena previsoka za proizvod koji je zapravo vizualni trik.
Biste li to nosili?
Ključno pitanje nije samo koliko košta — nego koliko je nosivo u svakodnevnom životu. Može li se diskretno uklopiti ispod traperica? Je li udobno tijekom cjelodnevnog nošenja? I najvažnije — hoće li itko primijetiti razliku ili samo vi?
U svijetu u kojem su filteri, digitalna obrada postali norma i razne operacije, fizički “filter za tijelo” možda i ne zvuči tako ekstremno. No dok jedni u tome vide alat za podizanje samopouzdanja, drugi postavljaju pitanje autentičnosti i pritiska standarda ljepote.
Pravo pitanje ostaje:
Biste li to stvarno nosili — i koga točno pokušavate impresionirati?
