VIDITE LI KORIST?

Možete imati bokove i guzu iz snova, ali - Biste li to nosili?

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Aliexpress

Internet ponovno bruji o proizvodu s platforme AliExpress koji obećava ono o čemu mnogi maštaju — naglašene bokove i puniju stražnjicu bez teretane, bez čučnjeva i bez mjeseci napornog rada

No dok fotografije obećavaju “wow efekt”, cijena i specifikacije otvaraju pitanje: isplati li se i tko je zapravo ciljna publika?

POGLEDAJ VIDEO: seksi baka

Pokretanje videa...

seksi baka 01:16
seksi baka | Video: KanalRi

Što se zapravo prodaje?

Riječ je o dodatku za oblikovanje tijela s umetkom koji vizualno povećava i naglašava obline. Prema navedenim dimenzijama u ponudi, dostupne su razne varijante s umetkom debljine dostupne od 0,8cm - 2,6cm. Drugim riječima, kupci mogu birati manji dodatak ili naglašeniju verziju efekta. Cijena najvećeg umetka košta oko 157,08 €

Za svakih manjih 0,2 centimetra efekta, razlika u cijeni iznosi 20 eura manje.

Iako razlika djeluje minimalno na papiru, proizvođači tvrde da upravo tih nekoliko milimetara može značajno utjecati na siluetu i vizualni dojam u odjeći.

Foto: Aliexpress

Estetika ili udobnost

Proizvodi za oblikovanje tijela već godinama imaju svoje mjesto na tržištu. Od steznika do push-up umetaka, ideja “instant transformacije” nije nova. No ovdje je zanimljivo to što cijena prelazi 130 eura, što proizvod stavlja u rang kvalitetnije odjeće ili skoro dvije članarine u teretani.

Korisnici na društvenim mrežama podijeljeni su

Jedni tvrde da je riječ o praktičnom rješenju za posebne prilike.

Drugi smatraju da je cijena previsoka za proizvod koji je zapravo vizualni trik.

Foto: Aliexpress

Biste li to nosili?

Ključno pitanje nije samo koliko košta — nego koliko je nosivo u svakodnevnom životu. Može li se diskretno uklopiti ispod traperica? Je li udobno tijekom cjelodnevnog nošenja? I najvažnije — hoće li itko primijetiti razliku ili samo vi?

U svijetu u kojem su filteri, digitalna obrada postali norma i razne operacije, fizički “filter za tijelo” možda i ne zvuči tako ekstremno. No dok jedni u tome vide alat za podizanje samopouzdanja, drugi postavljaju pitanje autentičnosti i pritiska standarda ljepote.

Pravo pitanje ostaje:
Biste li to stvarno nosili — i koga točno pokušavate impresionirati?

