'Dobar vodič je onaj uz kojeg ćete se osjećati kao dio grada'

Dobar vodič je onaj koji govori s osmijehom na licu koji vas podsjeća na majčin osmijeh dok govori o svojoj djeci, onaj tko će vas strastvenošću potaknuti da se osjećate kao da ste oduvijek dio toga grada, priča turistička vodičica Vesna Lukić (38), koja već godinama provodi “unikatne” turističke ture po Dubrovniku.

Ponosna na svoj grad, prenosi to i na svoje turiste kojima nekad zna i zapjevati stih iz serije “Igra prijestolja”. Nakon 15 godina rada u vodećim putničkim agencijama u Dubrovniku poželjela je otvoriti nešto svoje, pa je tako 2015. nastala i agencija Unique Collection. U cijelu pustolovinu krenula je sa suprugom, koji je preuzeo dio tvrtke vezan za autobuse.

- U posao smo ušli uz vlastita sredstva i poticaje za samozapošljavanje od HZZ-a. Ja se bavim samim agencijskim poslovanjem, a kako imam licenciju za lokalnog vodiča u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za engleski, francuski i španjolski jezik, moj dio je i taj segment - priča Vesna.

Foto: Privatni album

Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu 2004., a još je kao apsolventica vodila francuske i španjolske ture po Hrvatskoj, a zatim je, odmah nakon diplome, dobila uredski posao u jednoj poznatoj turističkoj agenciji.

- Tad su mi svi govorili da je to super i da moram prihvatiti posao, stoga sam vodički dio na neko vrijeme stavila na čekanje - priča nam Vesna i dodaje da je u jednom trenutku došlo do zasićenja pa je shvatila da joj ipak najviše nedostaju posao vodiča i veći izazovi.

- Prvo smo kupili jedan autobus, 2017. i drugi. Ipak, 2016. smo pauzirali jer nam se rodilo treće dijete. Shvatila sam da je važna samo dobra organizacija. Probudim se rano, jer živim izvan grada. Provjeravam poštu, pa ako je nešto hitno, odmah odgovorim, a ako ne, onda odgovorim za pet minuta. Nakon što djecu odvedem u vrtiću i školu, idem na trening CrossFita. Potrebno je da budem u vrhunskoj formi. Često moram trčati ako klijenti nisu “pohvatali” pravo mjesto za sastanke, ili ako je netko zaboravio šešir u autobusu ili ako pak vodim ture Game of Thrones te Tour Dubrovnik City Walls, koje uključuju više od 1000 stepenica. A istodobno moram hodati i razgovarati - govori nam nasmijana Vesna.

Foto: Privatni album

U danu kad nema ture, odlazi u ured i provjerava sve društvene mreže, odgovora na mailove, razgovara s dobavljačima, a ako ima turiste, odlazi do uvijek iste točke okupljanja - na Pile. Dan završava kasno jer navečer radi svoju najdražu turu - kostimiranu šetnju pod nazivom Skrivenim tajnama Dubrovnika, u kojoj posjećuju i groblje i govori o nekim manje poznatim detaljima grada, što bez dvojbe ističe kao svoju najinteresantniju turu. Uz Game of Thrones ture, koje uzimaju velik dio kolača u Dubrovniku, i uz koje su se ponovno popularizirala neka mjesta, primjerice tvrđava Lovrijenac, još jedna tura koju Vesna vodi je i filmska Winnetou tura, koja počinje iz Zadra, a nastavlja se na Plitvicama, Krki i Paklenici. Ono u čemu je Vesna posebna je to da ne održava unaprijed organizirane izlete koje imaju sve druge agencije u Dubrovniku nego izlazi u susret gostima i tome što žele, kako žele i na koliko dana. Sve je “po mjeri” turista, a grupe su manje. Vođenju ne pristupa kao poslu nego kao zabavi, a to turisti prepoznaju i cijene. Iako je Dubrovnik krcat turističkim agencijama, unatoč tome, Vesna se nikad nije bojala da će propasti.

- Cijene i profil gostiju znatno variraju od agencije do agencije, no svatko može pronaći idealnu ponudu za sebe. Često radim po preporuci zadovoljnih gostiju koji svojim prijateljima i članovima obitelji koji dolaze u Dubrovnik pričaju o mojim turama - kaže Vesna. Prva tura turista bila joj je najteža za odraditi, no naučila je tad jednu važnu lekciju - osmijeh može odvesti bilo gdje jer probija sve granice.

Osmijeh koji osvaja turiste

- Premorenim turistima prvi dan ne trebaju druge informacije nego - smiju li piti vodu, gdje je najbliži prijevoz, mjenjačnica i prodavaonica. Svima koji pokreću vlastiti posao preporučila bih samo jedno – da vjeruju u sebe. I sve će biti dobro. Naime, pri pokretanju vlastitog posla naiđe se na lijepe, ali dosta često i na manje lijepe stvari i jako je važno vjerovati u sebe te biti okružen ljudima koji vjeruju u vas i imaju tu crtu, pa usudim se reći, ludila da u ovakvim vremenima ulaze u rizik - zaključuje Vesna.