Dobit će i sjedalo: Svi ljubimci vozit će se u kabini aviona

Do sada je pravilo bilo da samo životinje lakše od 8 kilograma smiju putovati uz putnike, dok su veći psi morali biti smješteni u prtljažni prostor. Nova regulativa to mijenja, čak i psi teški do 50 kilograma sada će moći zauzeti svoje mjesto na sjedalu u avionu.

Odluka dolazi od talijanskog Ministarstva infrastrukture i prometa (MIT), a potpisuje je aktualni ministar Matteo Salvini, poznat po svojoj naklonosti prema životinjama. Ova inicijativa dio je šireg trenda u Europi kojim se promiče sigurniji prijevoz kućnih ljubimaca.

Prema objavi MIT-a, zrakoplovne kompanije koje lete u Italiji morat će prilagoditi svoja pravila i omogućiti većim psima putovanje u kabini, pod uvjetom da su životinje propisno smještene, mirne i ne ometaju ostale putnike. Za veće pse to može značiti i rezervaciju dodatnog sjedala.

Ova promjena donosi olakšanje brojnim vlasnicima kućnih ljubimaca koji su dosad strahovali od negativnih posljedica prijevoza svojih pasa u nepovoljnom prostoru za prtljagu, koji je često stvarao stres kod životinja.

Istovremeno, zrakoplovne tvrtke morat će osmisliti jasne smjernice kako bi osigurale udobnost i sigurnost svih putnika, i ljudi i životinja.