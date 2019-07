Dobri div iz SAD-a: 'U vrtiću sam bio visok čak 1,6 metara'

Broc Brown (22) iz Michigana u SAD-u rođen je sa Sotosovim sindromom, genetskim poremećajem također poznatim i kao cerebralni gigantizam. Visok je 2,4 metra, a svojevremeno su ga proglasili najvišim tinejdžerom na svijetu.

Već u vrtiću mu je visina dosegla gotovo 1,6 metara, a prognoze liječnika nisu bile optimistične, nisu vjerovali da će preživjeti adolescentnu dob. Ipak, on ne samo da je preživio, već je i pronašao posao u sportskom centru Jackson YMCA u kojemu radi subotom i to ga jako usrećuje.

Dijagnozu su mu postavili u dobi od pet godina nakon što je postalo previše čudno koliko je veći od vršnjaka. Posljedice ovog rijetkog poremećaja kod ovog mladića su - dijabetes, teško mu je dugo hodati, samo jedan bubreg mu radi, a drugi je otkazao zbog bolesti bubrega, ima poteškoća u učenju, srce mu je preopterećeno, kralježnica mu se iskrivila i suzila kičmena moždina, ali Broc nastoji ostati optimističan.

Jako je sretan zbog posla. Kaže da je unatoč stalnim bolovima u tijelu, želio nešto raditi.

- Ovaj posao mi puno znači, to me okupira i više mi nije toliko dosadno. Počeo sam kao član YMCA i jednog dana su mi ponudili posao. Bilo je to jako lijepo od njih, nisam mogao vjerovati - ispričao je.

Njegov posao je provjeravati djecu koja dolaze u centar na treninge i slati ih u dvorane u kojima su treninzi.

Njegova šefica Megan Hunt vrlo je zadovoljna kako on to radi.

- S Brocom radim više od dva mjeseca. Isprva sam mislila da je stidljiv i tih, ali sada vidim da je daleko od toga. Jako je smiješan i stvarno dobar radnik. Pouzdan je i djeca ga vole. Postao je slavan otkako radi ovdje, ljudi su uvijek sretni kada ga vide. U skorijoj budućnosti ćemo mu proširiti obim posla i dodati više odgovornosti - rekla je.

Ovaj neobičan mladić teži više od 180 kilograma i svi u njegovom društvu djeluju sićušno. Gdje god da se pojavi, sve oči su uprte u njega jer je zaista impozantna pojava. Njegova teta je jako ponosna na njega, koliko je hrabar i pozitivan.

- Bori se da ispravi koljena, a zbog pogrbljenog položaja je gotovo stalno u bolovima. Ne stane u kadu, ne stane u sjedalo u kinu ni u automobil, ali on se ne žali. Jako sam ponosna na njega što je pronašao posao. To mu daje osjećaj da je odrasla osoba i ima neku odgovornost u životu. To ga drži aktivnim. On je jako društven, ali ponekad se zbog fizičkog i psihičkog stanja nije mogao družiti - rekla je teta Stacy Snyder koja mu je kao druga mama. On je ostao sam s majkom, a teta im je uvijek puno pomagala i bila uz njih.

- Broc je u svojih 22 godine života prošao puno toga, prevladao je puno izazova. On ima divnu osobnost, on je duša koja oprašta, vrlo je drag i ljubazan - dodala je teta.

Mnogi ga prepoznaju na ulici i prilaze mu.

- Puno ljudi dolazi do mene i pitaju me: 'Ej, ti si onaj visok momak sa TV-a?'. Prepoznaju me i na poslu. U budućnosti želim zarađivati više novca, želim pokrenuti vlastiti posao, možda neki restoran - optimistično je rekao, a prenosi Daily Mail.