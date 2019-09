Dobri lideri nikad od svojih radnika ne traže ovih 10 stvari

Teško je biti snažan lider, jer oni moraju uvijek govoriti istinu, a to može biti vrlo izazovno. Svi znamo da je ponekad jako teško reći istinu. Menadžeri se ne razlikuju od bilo koga drugog. Njima je jako teško reći šefu da je u krivu ili stati u obranu zaposlenika, ali ipak jaki menadžeri to stalno rade.

Ovo su deset stvari koje dobri menadžeri neće tražiti od svojih zaposlenika:

1. Da lažu kupcima ili dobavljačima

Gotovo svaki zaposlenik se jednom našao u situaciji da mora lagati kupcu ili dobavljaču jer šef nije želio da kažu istinu. To nije fer i nije razumno. Nitko nije dovoljno plaćen da treba i lagati na poslu.

2. Da lažu jedni druge

Ako je loše natjerati radnika da laže kupcima ili dobavljačima, onda je još sto puta gore natjerati ih da lažu jedni drugima. Međutim, ovo je čest slučaj kod mnogih radnih mjesta. Kada ljudi ne žele objasniti zašto su donijeli ili neispravne odluke onda često lažu.

3. Da preuzmu krivnju kad nešto krene po zlu

Snažni menadžeri preuzimaju odgovornost za sve što se događa u njihovom odjelu. Ne krive zaposlenike kada nešto pođe po zlu. Oni su glavni. Odjel je njihov brod! Kapetan je odgovoran za sve što se događa na brodu. Snažni menadžeri nikada neće očekivati od zaposlenika da preuzme odgovornost za probleme.

4. Da otkažu ili odgode planirani godišnji odmor bez naknade

Ne može svatko dobiti godišnji točno onda kada želi, ali kada se jednom napravi raspored, ne bi ga se smjelo mijenjati. Zaposleniku ne bi smjeli promijeniti mjesec ili dane jer vam baš treba tada kada ide na godišnji. A, ako već baš morate promijeniti godišnji odmor zaposlenika, trebali biste mu platiti bonus, a ne samo nadoknaditi troškove promijene datuma godišnjeg odmora.

5. Da špijunira druge zaposlenike

Nijedan dobar menadžer neće pitati ili zahtijevati od radnika da špijunira kolege, ali i to se događa. To je neprofesionalno. Umjesto toga, dobar menadžer će otići do zaposlenika i pitajte ga što radi ili je li mu treba pomoći. Tako će biti manje sumnjičav i imati veće povjerenje u radnika, ali i radnici će imati veće povjerenje u menadžera.

6. Da slijedi glupa pravila ili procedure, samo zato što postoje

Mnoge tvrtke još uvijek imaju zastarjela pravila ili slijede stara pravila iz knjiga. Zadatak dobrog menadžera je razgovarati s kim god treba kako bi tvrtka mogla napredovati. Samo loši menadžeri prisiljavaju zaposlenike da se drže glupih pravila samo zato što postoje.

7. Da svoja mišljenja i ideje zadrže za sebe

Snažni menadžeri kažu: 'Želim čuti vaše ideje!' Slabi menadžeri kažu: 'Zadržite svoje ideje za sebe!'

8. Da prihvate kritiku, a zaslužuju pohvalu

Dobar menadžer će pohvaliti radnika za dobro obavljen posao. Ako, umjesto toga, radniku da ocjenu manje od one koju je zaslužio, radnik će biti nezadovoljan i tražit će drugi posao, a tvrtka će tako izgubiti dobrog radnika.

9. Da radi satima bez mentalnih i fizičkih stanki

Dobri menadžeri će dopustit radnicima da ustanu i odmore se koliko trebaju. Neće ih zanimati koliko minuta sjede vani ili gledaju YouTube. Samo loše menadžere nije briga kako se osjećaju zaposlenici. Njihov moto je: 'Zašto ne možete napraviti malo više posla prije odmora?'

10. Da šute o stvarima o kojima treba otvoreno pričati

Posljednje što snažni menadžeri nikada ne čine svojim zaposlenicima je to da im ne dopuštaju da nešto kažu. Oni nikada neće utišati ljude koji imaju nešto za reći. Slabi menadžeri ne žele da 'prljavi veš' njihovog odijela izađe na vidjelo, ali snažni menadžeri nisu takvi. Oni žele otkriti probleme i što brže ih riješiti tako da mogu dalje nastaviti raditi.