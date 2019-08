Ljudi u sretnoj vezi dulje žive, zdraviji su i lakše podnose bol

Dodir i razgovor smanjuje osjet boli, to je već dokazano. No naša istraživanja pokazala su kako samo prisustvo partnera i njegova ili njezina empatija mogu umanjiti osjećaj boli. Rezultati potvrđuju analgezijski učinak koji se može postići bez dodira i razgovora, istaknuo je prof. Stefan Duschek iz austrijskog The University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology.

Pojasnio je kako su zamolili 48 parova da volonterski sudjeluju u eksperimentu u kojem su morali ruku gurnuti u aparat koji je stvarao pritisak na prste. Kad je bol bila prevelika, na znak sudionika aparat se gasio. Bračni partneri ispitanika bili su prisutni u prostoriji, ali dopustili su im samo kontakt očima, bez dodirivanja ili razgovora.

Foto: Dreamstime

Tijekom pokusa kojeg su ponavljali tri puta, u dva navrata je uz ispitanika sjedio samo voditelj istraživanja, dok je u trećem navratu na metar udaljenosti sjedio partner. Ispitanici su odgovarali na pitanja o intenzitetu boli na ljestvici do deset dok im je na prstima bio teret od tri kilograma. Sudionici sa suosjećajnijim partnerima imali su viši prag boli. Prethodne studije dokazale su da je za općenito psihičko i fizičko zdravlje bolje imati partnera, a evo kojih je to 10 medicinskih razloga koji vas u to mogu uvjeriti:

Foto: 123rf

1. Manji rizik od srčanog udara

Najbolji način zaštite od srčanog udara je zdrava prehrane, redovita fizička aktivnost i prestanak pušenja. No studija koju su objavili u stručnom časopisu European Journal of Preventive Cardiology pokazuje da bračni život također ima zaštitni učinak. Pokazalo se da je broj srčanih udara u Finskoj kod muškaraca i žena manji kod onih u vezi u odnosu na samce.

Foto: Dreamstime

2. Bolje mentalno zdravlje

Parovi u braku osjećaju manji psihosocijalni pritisak u odnosu na samce, tvrdi zajednička studija znanstvenika sa sveučilišta u Los Angelesu i u San Franciscu. Studiju su objavili u American Journal of Public Health, a nalaze temelje na razgovorima koje su vodili sa 47.000 ljudi.

Foto: Dreamstime

3. Dulji život

Ljudi u braku žive dulje od samaca, tvrdi istraživanje sa Michigan State University. Objavili su ga u časopisu The Journal of Marriage and Family te navode kako bijelci u braku žive duže od parova koji se nisu vjenčali, no isti nalaz nisu potvrdili na Afroamerikancima.

Foto: Dreamstime

4. Psihički bolje za nju, fizički za njega

Dugotrajne veze djeluju na bolje psihičko zdravlje žena te bolje fizičko zdravlje muškaraca, a pozitivni učinci rastu s godinama, tvrdi British Medical Journal. Ipak, Cardiff University priznaje kako postoje i negativne strane veza, osobito nesretnih.

5. Oženjeni su sretniji od samaca

Michigan State University navodi kako su oženjeni muškarci generalno sretniji od samaca. - Generalno gledano ljudi ulaskom u brak nisu sretniji nego što su to bili ranije, no svakako su sretniji nego što bi bili da su ostali samci, piše u studiji koju je proveo Stevie C.Y.Yap, kandidat za profesora psihologije na Michigan State University.

Foto: Dreamstime

6. Brži oporavak na operacije

Zajednička studija znanstvenika sa sveučilišta Emory and Rutgers pokazala je da se ljudi u braku triput brže od samaca oporavljaju nakon velikih kirurških zahvata, osobito nakon operacije srca.

Foto: Dreamstime

7. Manje depresije

Ljudi koji žive sa svojim partnerima, bez obzira jesu li u vezi ili u braku, sretniji su i manje pate od depresije u odnosu na samce, navode sa Sveučilišta Cornell. S druge strane, samci koji žive s cimerima imaju veći osjećaj sreće i samopoštovanja od oženjenih, tvrde u The Journal of Marriage and Family.

Foto: Fotolia

8. Manje hormona stresa

- Rezultati sugeriraju da su samci podložniji psihološkom stresu u odnosu na oženjene, odnosno da brak pomaže u borbi protiv stresa, navodi Dario Maestripieri sa Sveučilišta u Chicagu, ujedno i voditelj istraživanja za stručni časopis Stress. Objašnjava da su ljudi u braku manje skloni stvarati kortizol, hormon stresa.

9. Niži tlak

Liječnici su na stručnom skupu American Sociological Association istaknuli kako udane žene imaju manji rizik za razvoj bolesti srca, poput visokog krvnog tlaka. Brak nema isti učinak na muškarce koji u takvoj vezi imaju povišeni rizik od nastanka upala, tvrde znanstvenici.

Foto: Dreamstime

10. Zajedničko zdravlje

Partneri koji redovito vježbaju, jedu voće i povrće te održavaju tjelesnu težinu i općenito su skloni zdravijim životnim navikama pružaju primjer bračnim drugovima koji će vjerojatno imati slične navike, tvrde znanstvenici sa University of Minnesota Medical School. Rezultate istraživanja objavili su u International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity te navode kako zaštitna uloga partnera u odnosu na zdravstveni aspekt povezan s tjelesnom težinom primjećuju najviše kod mlađih ljudi, osobito kod žena.

