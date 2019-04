Dobri odnosi s drugima ključ su uspjeha u životu, ali i na poslu

Nitko ne uspijeva sam. Dobri odnosi pomoći će vam da rastete i poboljšate se kao vođa, tvrdi psiholog Henry Cloud, autor knjige “The Power of the Other - The Startling Effect Other People Have on You, From the Boardroom to the Bedroom and Beyond – and What to Do About It”.

- Svatko treba zajednicu ljudi od povjerenja koja će slušati probleme, suosjećati, ponuditi iskrene povratne informacije i pružiti podršku. Izrazi poput ‘promijenite svoje razmišljanje i promijenit ćete život’ sugeriraju to da se osobni rast odvija u izolaciji od međuljudskih odnosa. Naprotiv, vaša opća dobrobit ovisi o vašim vezama s drugim ljudima. Obitelj, prijatelji, kolege i mentori koji vas okružuju mogu olakšati vaš put do uspjeha ili ga potkopati - tvrdi autor.

Naglašava da su odnosi s drugima temelj samokontrole i efikasnosti, a to su obilježja psihološkog zdravlja koja potiču dobar rad.

- Tri čimbenika - fizičko blagostanje, mentalni sklop i odnosi - utječu na produktivnost. Hoćete li donijeti pozitivnu odluku ili onu kojom sebe potkopavate, ovisi o vašemu mozgu, ali i iskustvu koje dobivate kroz odgoj, od obitelji, prijatelja i mentora. Dobri odnosi vas potiču, loši ometaju i troše energiju. Dobri odnosi poboljšavaju vaš ‘mentalni softver’ i omogućuju da donosite bolje odluke - tvrdi Cloud.

Naglašava da je za uspjeh najbolje njegovati odnose iz “četiri ugla”.

- Samo ‘jedan ugao’ obuhvaća ljude koji se izoliraju. Oni se mogu činiti simpatičnima, no odbijaju se povezati s drugima na emocionalnoj razini. Ljudi koji funkcioniraju u ‘dva ugla’ njeguju odnose koji oslabljuju. Njihove veze kod kuće i na poslu često negativno utječu na njih, stvarajući im tjeskobu. Ljudi iz ‘trećeg ugla’ ostvaruju veze s ulizicama koji ih hvale. Ne vole čuti negativne povratne informacije, a zbog toga probleme stavljaju ‘pod tepih’. Samo su odnosi iz sva ‘četiri ugla’ istinski i smisleni. Ljudi tu preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje. Njihova obitelj, prijatelji i kolege pružaju im podršku i iskrene povratne informacije - zaključuje autor.