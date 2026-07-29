Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Dobrotska čipka i fina torta su tradicija bokeljskih Hrvata

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Dobrotska čipka i fina torta su tradicija bokeljskih Hrvata
Foto: Zvonko Kucelin
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nedavno prikazan dokumentarac svjedoči o snažnim povijesnim, pomorskim i kulturnim vezama Boke kotorske i Zadra

Admiral

Dokumentarni film "Dobrotska čipka i torta: baština koja povezuje", koji je nedavno hrvatskoj publici prikazan u Kneževoj palači u Zadru, donosi vrijedno svjedočanstvo o tradiciji koja se stoljećima prenosi s generacije na generaciju, ali i podsjeća na snažne povijesne, pomorske i kulturne veze između Boke kotorske i Zadra, koje se ogledaju i kroz zadarski maraskino, jedan od glavnih sastojaka dobrotske torte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kupci su 'njurgali' zbog skupe piletine još i prije 30 godina
NA DANAŠNJI DAN

Kupci su 'njurgali' zbog skupe piletine još i prije 30 godina

Pokazalo se da 28 kuna iz 1996. godine odgovara današnjoj cijeni od oko sedam eura. Zanimljivo, to je danas cijena pilećeg filea. Pojedinačno, najviše je poskupjelo svinjsko pečenje - oko 35 posto...
Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.
NA DANAŠNJI DAN

Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački ‘Monting’ predstavio je za Plitvička jezera čamac na pedale! Prvi vozač bio je veslač Stipe Bujadinović
U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem
NA DANAŠNJI DAN

U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Među najiščekivanijim naslovima bio je 'Policajac se ženi', drugi nastavak popularnog serijala o nespretnom žandaru iz Saint-Tropeza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026