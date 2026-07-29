Dobrotska čipka i fina torta su tradicija bokeljskih Hrvata

Dokumentarni film "Dobrotska čipka i torta: baština koja povezuje", koji je nedavno hrvatskoj publici prikazan u Kneževoj palači u Zadru, donosi vrijedno svjedočanstvo o tradiciji koja se stoljećima prenosi s generacije na generaciju, ali i podsjeća na snažne povijesne, pomorske i kulturne veze između Boke kotorske i Zadra, koje se ogledaju i kroz zadarski maraskino, jedan od glavnih sastojaka dobrotske torte.