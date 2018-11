Razlika u želji nije velika: I on i ona misle na seks svaki dan...

S kim biste se trebali seksati?, to je smiono pitanje koje svjedoči o većoj slobodi i odgovornostima koje s njom dolaze, govori Mark Thompson, autor knjige “Who Should You Have Sex With?: The Secrets to Great Sexual Chemistry”.

- Prije nekoliko desetljeća to pitanje za većinu ljudi nije bilo relevantno jer su mladi stupali u brak i ostajali u tom braku većinu života. No danas ljudi ulaze u brak kasnije, a otprilike polovica njih će se i razvesti - ističe.

I internet je uvelike promijenio veze i seksualni život ljudi kad su se počeli koristiti njime da bi pronašli partnere za život ili zabavu.

Foto: Promo

- Razlika između vašeg najboljeg i najlošijeg seksualnog partnera je u načinu na koji ste se seksali. Preciznije, velika je vjerojatnost da je vaš najbolji ljubavnik bio onaj koji je pristupao seksu na sličan način kao vi - kaže Thompson.

Čak i razmišljanje o seksu potaknut će u ljudima osmijeh.

- Odnos s partnerom nije samo fizički ugodan nego nudi i emocionalne te psihološke nagrade, poput osjećaja da smo voljeni, željeni, cijenjeni i tako dalje. Seks je odličan i za vezu jer je može osnažiti i povećati povjerenje između partnera - napominje autor.

Opovrgava i popularno mišljenje da samo muškarci često razmišljaju o seksu.

- Iako se u društvu ustalilo mišljenje da je muškarcima seks puno važniji nego ženama, istraživanja su pokazala da gotovo isti postotak muškaraca i žena razmišlja o seksu na dnevnoj bazi - ističe autor.

Dodaje kako je seks koristan i kod promjena raspoloženja, ali i kod mirenja.

- Ljudi ponekad koriste seks kad su loše raspoloženi jer može smanjiti osjećaj usamljenosti te djelovati kao sredstvo pomirenja s partnerom - kaže.

Zbog svih navedenih razloga nije čudno da većina muškaraca i žena barem jedanput na dan osjete potrebu za seksom.

A koliko će ljudi svjesno razmišljati o seksu tijekom jednog dana, ovisi i o tome koliki im je seksualni nagon.

- Ljudi s visokim nagonom mislit će o seksu barem jedanput na dan, a često i nekoliko puta. Oni s umjerenim nagonom kažu da ponekad razmišljaju o seksu, ali im je teže odrediti u koje doba dana se to obično događa i koliko često. Ljudi s niskim seksualnim nagonom rijetko će razmišljati o seksu ili imati specifične maštarije - tvrdi autor.

Proveo je i istraživanje kako bi bolje usporedio razliku između muškaraca i žena. Pritom je utvrdio da ona nije velika.

- Otprilike jedan od pet muškaraca želi se seksati s partnericom svakog dana. Broj žena s istom željom malo je manji, a nema razlike kod onih koji priželjkuju odnos nekoliko puta tjedno - iznosi autor.

Škorpioni su posesivni, a ni Bikovi nisu ništa bolji: Ovo je 6 najljubomornijih znakova zodijaka, jeste li vi jedan od njih?