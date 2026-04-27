Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA MLAĐE I STARIJE

Dođite na Dan otvorenih vrata DVD-a Trnje: Pogledajte nove inovacije u vatrogastvu

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Dođite na Dan otvorenih vrata DVD-a Trnje: Pogledajte nove inovacije u vatrogastvu
Foto: DVD Trnje/Canva

Dobrovoljno vatrogasno društvo Trnje organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati u subotu, 9. svibnja 2026., od 10 do 16 sati u Budmanijevoj 9 u Zagrebu. Riječ je o cjelodnevnom događanju namijenjenom svim generacijama, s naglaskom na edukaciju građana, jačanje zajednice te predstavljanje suvremenih tehnologija u vatrogastvu

Ovogodišnji program osmišljen je kako bi posjetiteljima približio ulogu dobrovoljnih vatrogasnih društava u zaštiti ljudi i imovine. Kroz izravan kontakt s vatrogascima, građani će imati priliku upoznati se s njihovim svakodnevnim radom, opremom koju koriste te postupcima koji pridonose sigurnosti i prevenciji u svakodnevnom životu. Organizatori ističu kako je cilj događanja dodatno osnažiti svijest o važnosti odgovornog ponašanja i preventivnog djelovanja.

POGLEDAJ VIDEO: Požar u Španskom

Pokretanje videa...

Požar u Španskom 00:59
Požar u Španskom | Video: Čitatelj 24sata

Program uključuje niz edukativnih i interaktivnih sadržaja. Posjetitelji će moći sudjelovati u prezentacijama vatrogasne opreme, vozila i amblema, kao i u prikazu vatrogasne vježbe te edukaciji o vatrogasnoj preventivi. Poseban interes očekuje se za demonstracije koje omogućuju uvid u konkretne intervencijske postupke.

Foto: DVD Trnje

Dio događanja posvećen je i tradicionalnim aktivnostima koje okupljaju širu zajednicu. Održat će se natjecanje u pripremi gulaša na kojem će sudjelovati više od 15 vatrogasnih ekipa, a pripremljena jela bit će podijeljena posjetiteljima. Za najmlađe su organizirane zabavne i edukativne aktivnosti, uključujući vatrogasne mete za gađanje vodom i napuhance, čime se kroz igru nastoji približiti važnost sigurnosti i odgovornog ponašanja.

Foto: DVD Trnje

Poseban naglasak ovogodišnjeg Dana otvorenih vrata stavljen je na inovacije i digitalizaciju u vatrogastvu. DVD Trnje provodi projekt „Mobilni centar za nadzor i koordinaciju intervencija s dronom“, koji je sufinanciran od strane Grada Zagreba, a usmjeren je na unapređenje nadzora i upravljanja intervencijama pomoću suvremenih tehnologija. Uz to, društvo je surađivalo s tvrtkom Abysalto na testiranju rješenja iz područja robotike i umjetne inteligencije. Posjetitelji će imati priliku uživo vidjeti humanoidnog robota i robotskog psa, tehnologije koje bi u budućnosti mogle imati važnu ulogu u spašavanju i zaštiti života.

Uz ovakve projekte, članovi DVD-a Trnje kontinuirano sudjeluju i u vatrogasnim dežurstvima na brojnim događanjima, gdje svojim radom doprinose sigurnosti sudionika, uključujući i tradicionalnu utrku Zagreb Advent Run.

Dan otvorenih vrata predstavlja priliku za građane da iz prve ruke upoznaju rad vatrogasaca, podrže njihov angažman i provedu dan u edukativnom i društvenom okruženju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i sudjeluju u programu koji spaja znanje, tehnologiju i zajedništvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026