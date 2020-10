Donje rublje u obliku slova 'C' novi je trend: Biste li ga nosili?

Ovakve gaćice više nalikuju traci za glavu nego bilo kakvom donjem rublju, a dizajnirane su tako da se 'zataknu' između stražnjice, istovremeno pokrivajući vaše intimno mjesto

<p>Ako ste mislili da G gaćice previše otkrivaju, onda vjerojatno još uvijek niste vidjeli C gaćice koje su se pojavile na tržištu i nitko ne zna čemu one zapravo služe. Naime, ove gaćice više nalikuju traci za glavu nego bilo čemu drugom, a dizajnirane su tako da se zataknu između ženske stražnjice, te pritom pokrivaju intimne dijelove tijela. Jedna od prednosti C gaćica je ta što ih je lako prilagoditi, a ima i u mnoštvo različitih stilova, materijala i boja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tinejdžerica iz Francuske ima zanimljiv stil šminkanja i oblačenja</p><p>Žene koje se odluče nositi ove gaćice također mogu saviti žicu kako bi poboljšale prilagodbu, a postoji čak i muška verzija - koja dolazi s prikladnom torbicom u koju se gaćice mogu spremiti. C gaćice postoje već neko vrijeme. </p><p>Ispostavilo se da se muškarcima sviđaju te su ih krenuli kupovati svojim partnericama. Savijene gaćice, koje se na web stranicama poput Amazona mogu kupiti već za 1,5 funti (12 kuna), brzo su nestale s polica, ali valja reći da su recenzije ovog odjevnog predmeta prilično različite.</p><p>Iako je nekoliko žena potvrdilo da su 'iznenađujuće udobne', većina korisnica požalila se da stil nije osobito praktičan niti zabavan za nošenje. Jedan oštar komentar na forumu glasi: 'Ne ostaju na mjestu. Ne mogu ih ga nositi dulje od 2 minute. Ne trošite novac ... ovaj proizvod je bezvrijedan'.</p><p>Međutim, jedan suprug je imao drugačije mišljenje te je napisao: 'Mojoj se ženi ove gaćice nisu pretjerano svidjele, ali meni su baš super', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/living/1648011/racy-c-string-underwear-is-taking-off-in-the-uk-as-brits-dare-to-flash-the-flesh/" target="_blank">The Sun</a>.</p>