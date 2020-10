Mnogi sanjaju o otvorenoj vezi: 'Tu maštariju planiram ostvariti'

Pokazalo se da su, unatoč načinu života koji je stigmatiziran, parovi u otvorenim vezama jednako sretni kao i oni u monogamnim zajednicama

<p>Prema rezultatima istraživanja Instituta Kinsey iz SAD-a, prilično su velike šanse da jedan od partnera u vezi želi otvorenu vezu. Njihova studija, objavljena u časopisu 'Archives of Sexual Behavior', pokazala je da svaki treći čovjek u monogamnoj vezi mašta o tome da je intiman s drugom osobom, osim sa svojim partnerom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U istraživanju su sudjelovala 822 pojedinca koji su izjavili kako su trenutno u monogamnoj vezi. Istraživači su od njih tražili da im opišu svoje omiljene seksualne fantazije, a rezultati su otkrili kako čak 33 posto njih mašta o otvorenoj vezi. Rekli su da je to njihova najveća fantazija. </p><p>Osim toga, čak 80 posto njih reklo je da tu maštariju namjeravaju ostvariti u nekom trenutku života. Više muškaraca nego žena, prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/partner-wants-open-relationship/?nab=1." target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p><p>Postoje i drugi dokazi da je interes za otvorenim partnerstvima, poznatima kao sporazumni nemonogamni odnosi (CNMR), u porastu. </p><p>- Pretraživanja vezana uz poliamoriju i otvorene odnose povećala su se na internetskim tražilicama tijekom posljednjeg desetljeća. Sve veći je broj knjiga te tematike, vodiča, ali i emisija u popularnim medijima, kao i izvještaja o tome u vijestima - rekao je autor studije <strong>Justin J. Lehmiller</strong>.</p><p>Bilo je i ranijih istraživanja koja su, također, pokazala da su otvoreni odnosi danas popularniji nego što možda mislite. Postoji jedno napravljeno u Kanadi i objavljeno lanjske godine u časopisu 'The Journal of Sex Research' kao i istraživanju iz 2018. sa američkog Sveučilišta Temple. Ispostavilo se da na svakih 25 parova, jedan ima sporazumnu otvorenu vezu. </p><p>Postoji još jedna studija koja se prije dvije godine pozabavila pitanjem osjećaja sreće i zadovoljstva u takvim vezama. Pokazalo se da su, unatoč načinu života koji je stigmatiziran, parovi u otvorenim vezama jednako sretni kao i oni u strogo monogamnim zajednicama.</p>