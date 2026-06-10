Doručak kralja Charlesa: Obrok za zdravo srce i blistavu kožu

Kraljevski doručak u mašti mnogih priziva sliku srebrnih pladnjeva, dimljenog lososa i raskošnih delicija. No britanski kralj Charles III. navodno preferira znatno jednostavniji početak dana, onaj za koji nutricionisti tvrde da može biti iznimno koristan za zdravlje srca i kože. Suprotno očekivanjima, monarhov prvi obrok u danu nije definiran ekstravagancijom, već disciplinom, sezonskim namirnicama i nutritivnom ravnotežom.

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Njegova filozofija prehrane, oblikovana desetljećima zagovaranja organske poljoprivrede i održivosti, ogleda se i na njegovom tanjuru. Obroci su mu često jednostavni i lako ih je replicirati, a temelje se na svježim proizvodima, od kojih mnogi dolaze izravno s njegovog imanja Highgrove.

Skromnost na kraljevskom stolu

Iako se jelovnik mijenja ovisno o godišnjem dobu, neke namirnice čine okosnicu kraljevog doručka. Jedno od njegovih omiljenih jela su zapečena jaja sa sirom, često obogaćena špinatom i rajčicama. Ovaj obrok, čiji je recept svojedobno podijelila i tadašnja rezidencija Clarence House, bogat je proteinima, vitaminima i mineralima. Jaja osiguravaju vitamin B12 i D, špinat obiluje vitaminima A, C i K te folatima i željezom, dok su rajčice izvrstan izvor likopena, snažnog antioksidansa.

Osim jaja, kralj dan često započinje svježim sezonskim voćem, s posebnom ljubavlju prema šljivama iz vlastitog vrta. Na stolu se redovito nalaze i muesli, domaći kruh te različite vrste meda. Poznato je i da uživa u šalici čaja Darjeeling, zaslađenog medom i s malo mlijeka, pripremljenog isključivo od listića čaja u čajniku, prema preciznom omjeru. Zanimljivo je da kralj Charles, kako je otkriveno prije nekoliko godina, u potpunosti preskače ručak. Njegov bivši tajnik za medije, Julian Payne, potvrdio je da monarh ručak smatra 'luksuzom' koji ometa njegov gust radni raspored te se oslanja na obilan doručak koji mu daje energiju sve do večere.

Moćne sjemenke lana, kraljeva 'superhrana'

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Neizostavan dio kraljevskog doručka su i sjemenke, osobito lanene sjemenke, poznate i kao linseed. Kraljevska biografkinja Tina Brown u svojoj knjizi "The Palace Papers" opisala je duhovitu anegdotu s doručka u Highgroveu. Kada je gost Stephen Fry posegnuo za zdjelom s lanenim sjemenkama, princ William ga je u šali upozorio: ​- O ne, ne prilazi ptičjem stolu, Stephene, to je samo za tatu.

Ova 'hrana za ptice', kako ju je nazvao njegov sin, zapravo je nutritivna bomba. Lanene sjemenke iznimno su bogate omega-3 masnim kiselinama, pogotovo alfa-linolenskom kiselinom (ALA), koja je ključna za kardiovaskularno zdravlje. Brojne studije pokazuju da ALA pomaže u smanjenju upalnih procesa u krvnim žilama i može sniziti visoku razinu kolesterola u krvi. Prema podacima o nutritivnim vrijednostima, redovita konzumacija lana može značajno smanjiti ukupni i LDL ('loš') kolesterol. Osim toga, sjemenke lana sadrže lignane, biljne spojeve koji djeluju kao antioksidansi i fitoestrogeni, štiteći stanice od oksidativnog stresa, što je važno za zdravlje kože. Visok udio topivih i netopivih vlakana potiče probavu, sprječava zatvor i pomaže u regulaciji razine šećera u krvi.

Sinergija sastojaka za srce i kožu

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Kombinacija namirnica u doručku kralja Charlesa stvara snažan sinergijski učinak. Spomenuta zapečena jaja sa špinatom i rajčicama prava su riznica zdravlja. Likopen iz rajčica povezan je sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dok vitamin C iz špinata i rajčica ima ključnu ulogu u sintezi kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost. Time ovaj obrok istovremeno štiti srce i pridonosi mladolikom izgledu.

Slično vrijedi i za muesle, koje obično sadrže zob, orašaste plodove i sjemenke. Zob je poznata po beta-glukanu, topivom vlaknu koje dokazano smanjuje razinu LDL kolesterola. Orašasti plodovi i sjemenke doprinose unosu zdravih masti i vitamina E, moćnog antioksidansa koji štiti stanice kože od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Šljive, bogate kalijem, pomažu u regulaciji krvnog tlaka, dok njihovi antioksidansi dodatno štite od UV zračenja i onečišćenja iz okoliša.

Kraljeva predanost zdravlju ne staje na doručku. Godine 2021. za BBC je otkrio da već godinama ne jede meso i ribu dva dana u tjednu, a mliječne proizvode izbjegava jedan dan tjedno, prvenstveno kako bi smanjio svoj ugljični otisak. Takav pristup, temeljen na umjerenosti i biljnoj prehrani, dodatno pogoduje zdravlju srca i općoj vitalnosti, pokazujući da kraljevska disciplina može biti inspiracija za dug i zdrav život.

*uz korištenje AI-ja