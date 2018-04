Dosadio vam je seks? S ovim igricama ćete potaknuti želju

Umor, previše stresa na poslu, djeca, ljutnja na partnera i dosadan seksualni život samo su neki od razloga zašto 23 posto parova češće spava u odvojenim krevetima nego zajedno, pokazala je američka studija.

No upravo je u seksu rješenje svih tih problema, a kako bi par i nakon godina veze nestrpljivo iščekivao vrijeme seksa, dovoljne su jednostavne igrice. I to ne one s filmskih ekrana koje zahtijevaju mnoštvo rekvizita s polica specijaliziranih trgovina ili gimnastičarsku vještinu dostojnu zlata na olimpijskim igrama. Nego one koje su oboje već igrali, samo u nešto drukčijem izdanju.

Potrebno je samo promijeniti odjeću u seksi rublje ili se je potpuno odreći te “nagrade” ili “kazne” prilagoditi odraslima i igre poput skrivača, slijepog miša, lopova i policajca postaju uvertira u nezaboravni seks. Razbudit će i u seks uključiti sva osjetila, a adrenalin i uzbuđenje koji prate igre otjerat će monotoniju iz kreveta. Ili kupaonice, kuhinjskog stola...

Kako je seks često samo odraz veze, igre će potaknuti i otvoreniji odnos. Oslobođen od spona da stalno mora biti koncentriran i bolji, kroz igru čovjek će se podsjetiti kako je dobro spustiti štit i prepustiti se.

Kako u seksu, tako i u životu. Seks i uzbuđenje su nerazdvojni, baš kao i hormoni koji se luče kao njihova posljedica, endorfin i adrenalin. Nestane li uzbuđenje, uskoro će nestati i seks. A to je podloga da partner uzbuđenje traži drugdje.

Foto: Dreamstime



Vid sputava povjerenje

Čovjek se oslanja na vid pa ako nosi povez mora se prepustiti partneru. Ta ovisnost će probuditi strasti, ali i povjerenje



Igra skrivača

Zatvorite prozore i spustite rolete. Igrat ćete se potpuno goli ili samo krenuti odjeveni, a nagrada će biti omiljeni položaj pobjednika... Adrenalin će toliko narasti da će biti teško odoljeti predati se samo kako biste što prije završili.

Traženje blaga

Dok jedan partner na tijelo posloži desetak bombona, drugi ih mora pronaći ustima vezanih očiju. Lovini igranje jamči mnoštvo poljubaca, a lovcu upoznavanje partnerova tijela sasvim novim osjetom.

Foto: Dreamstime

Lovac na mirise

Na pet različitih mjesta na tijelu stavite tek kap mirisa. Partner mora naći svih pet mjesta. Jedino pravilo je da do kraja nema dodira niti poljupca. Zbog vrućeg daha ili blizine partnerova tijela izludjet ćete od želje.

Na slovo A

Umjesto nabrajanja gradova rijeka koje počinju na određeno slovo, nabrajajte dijelove tijela illi seksi radnje. Sve što nabrojite partner mora poljubiti ili napraviti. Ne preporučuje se igranje sa studentima medicine.

Foto: Dreamstime

Strpljen spašen

Partner nepomično sjedi i šuti, a drugi ga u 20 min mora natjerati da se pomakne ili oglasi. Idealna metoda rješavanja rasprave “tko sutra mora u trgovinu”. Gubitnik se sigurno neće ljutiti.

Karte na broj

Izvuče li devetku, partner ga mora poljubiti devet puta, izvuče li kralja, senzualno izmasirati, izvuče li džokera... Prilagodite igru svojim ukusima i navikama. No pazite da ne zakomplicirate. Poanta igre nije kombinatorika.