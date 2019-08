Došao je na tretman botoksom: Nisam shvatio da me obrezuju

Terry Brazier (70) stigao je u bolnicu Royal Infirmary u Leicesteru na zahvat koji uključuje botoks. Nije jasno o čemu je točno riječ, no domaći stručnjaci kažu da se botoks na spolovilu može koristiti iz više razloga.

- Botoks blokira mišić i opušta mišić. Može se aplicirati na svako mjesto gdje imate neuromuskularnu ili neurožlijezdanu spojnicu. Primjerice, kod znojenja blokira živce koji puštaju znoj, pa se čovjek nakon tretmana ondje više ne znoji. Moguće je i da je čovjek iz ove situacije uzimao Viagru, pa je penis stajao, krv nije mogla izaći, pa su mislili relaksacijom botoksom opustiti mišić da se vrati - kazao je estetski kirurg dr. Zoran Žgaljardić, napominjući kako on nikad u svojoj ordinaciji nije stavljao botoks u penis i nikad za takav zahvat u Hrvatskoj nije ni čuo.

U svijetu, prenose internetski portali, već nekoliko godina postoji tretman tzv. Scrotox kojim se botoks aplicira u mošnje kako bi se izgladili nabori da bi koža ondje bila glađa. Dodatno, izravna injekcija botoksa u penis može pomoći u opuštanju mišića i sprječavanju prerane ejakulacije, a istražuje se i primjena botoksa u liječenju erektilne disfunkcije.

Koji god razlog Terry Brazier imao za dolazak u bolnicu, stvari su odmah krenule u posve krivom smjeru. Kaže da su ga medicinske sestre toliko zapričale da nije ni stigao vidjeti što se zbiva "tamo dolje".

- Došao sam na tretman botoksom, a oni su me obrezali - požalio se novinarima Daily Stara. Bilo je to u studenom 2015. godine, no sudska parnica je tek sad završila i Terry je dobio odštetu u iznosu od 160.000 kuna.

- Nisu znali što bi mi rekli kad su vidjeli što su učinili. Rekli su da me ne mogu sad poslati na odjel te da moraju razgovarati sa mnom. Tijekom postupka sestra je sve vrijeme bila pored mene i razgovarala sa mnom pa nisam imao pojma što se zbiva - tvrdi Terry dodajući kako se iznenadio vidjevši rezultat zahvata. Direktor bolnice u Leicesteru Andrew Furlong kazao je da mu je žao.

- Iskreno nam i je i duboko krivo zbog pogreške, te koristim i ovu prigodu da se ispričam gospodinu Brazieru. Ovakve situacije shvaćamo vrlo ozbiljno i proveli smo temeljitu istragu kako bismo iz ovog nešto naučili te omogućili da se takva pogreška više nikad ne dogodi. Iako novac ne može poništiti to što se dogodilo, nadamo se da će uplata za njega biti ipak barem mala kompenzacija - kazao je Andrew Furlong.