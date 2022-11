'Dotaknula sam dno: Bolesna sam i prijeti mi otkaz na poslu'

Dragi Mevludine,

Pišem vam ovo pismo jer sam dotaknula samo dno. Ne znam kako dalje i zato tražim vašu pomoć. Moj posao više nije siguran jer moj šef traži vozačku dozvolu, a ja je nemam i zato ću vjerojatno dobiti otkaz. Živim kao podstanar. Imam osobu koju volim i koja mene voli, ali nikako da počnemo zajedno živjeti. Uz to sam bolesna i ne znam hoću li morati na operaciju. Molim vas da mi pomognete jer ne vidim nikakvog izlaza i pomaka prema naprijed. Hvala.

šifra: molim vas

Odgovor:

Nije sve tako crno jer vi ste energični, pozitivni i volite raditi. Zapravo ste duboko u sebi optimistični i imate dovoljno volje, bez obzira na prepreke. Vidim da imate pozitivnog momka s kojim ćete nastaviti vezu i živjeti. Očekuje vas novi zajednički život te beba. Posao vas muči, no nećete zauvijek tamo raditi, naći ćete nešto drugo. Vidim da poslodavac stalno nešto komplicira, no ni vi se ondje više ne vidite. Zbog toga - koliko traje, traje - znat ćete snaći se dalje. Vidim da ćete za sada ostati raditi ondje, no istodobno ćete tražiti sebi neki drugi posao. Na tom drugom poslu u budućnosti ćete biti ispunjeniji i zadovoljniji.

Ne vidim nikakav operativni zahvat u bližoj budućnosti. Dečko i vi radit ćete na poboljšanju kvaliteta života, a u budućnosti ćete imati svoj krov nad glavom. Stvari se okreću u pozitivnom smjeru u iduće četiri godine, ispunit će se mnoge vaše želje. Bit će prepreka i izazova, no vi ćete to ipak sve znati prevladati, pa i biti sretniji. U budućnosti vidim stalni i stabilniji posao, radit ćete ono što volite. Uzimajte više vitamina C i magnezija kako biste podignuli imunitet. Ostalo je sve u redu. Zato stisnite zube i nastavite naprijed, izazovi su pred vama, no nije sve tako crno i na kraju ćete sve uspjeti okrenuti na svoj mlin.

