Brunela ima Down, ide u školu, uživa u plivanju i slaže medalje

Karmen Hrženjak iz Vinice kraj Varaždina majka je četvero djece, a najmlađa kći Brunela rođena je prijevremeno, sa sindromom Down i šumom na srcu. Odmah na porođaju doktori su je "otpisali" i njezinoj su majci rekli da od njezina djeteta nikad neće biti ništa. Govorili su joj da najviše što će postići u životu jest nekoliko samostalnih koraka i da će možda naučiti nekoliko osnovnih riječi.

No Brunela Hrženjak uskoro navršava 17 godina te uz kvalitetnu terapiju logopeda i edukacijskog rehabilitatora uspjela je upisati srednju školu za pomoćnog kuhara i slastičara. U slobodno vrijeme bavi se plivanjem. Najmlađa je članica hrvatske reprezentacije, iza nje je već više od 50 medalja i nikako ne planira stati.

- Još trenira i ide na natjecanja. Plivanje trenira dva puta tjedno i tako već deset godina. Kao mala Brunela je imala mnogo problema, s mišićima, kukovima i stopalima, pa su nam plivanje preporučili kao terapiju. I teže hoda, više se gega nego hoda, no sve to pomoglo joj je da koliko toliko funkcionira. Nije mala balerina, više mala 'racica', ali što je tu je - smije se mama Karmen, koja toplinom obasjava čitavu obitelj.

Čak i kad su na moru, u bazenu koji je blizu, redovito odradi trening.

- Brunela je jako disciplinirana. Kad ima trening, viče: 'Mama, tu su ručnik i kupaći. Spremna sam' - kaže Karmen, koja je tek nakon porođaja saznala da je dobila "downića".

Početni šok nakon poroda

- Nakon početnog šoka, dva mjeseca provela sam u rodilištu jer je Bruna bila u inkubatoru, a nakon toga su me otpustili doma s jednim papirom. Nisam znala kome se obratiti. Rekli su mi da je bolje da Brunu 'prekrižimo'. Vrtjelo mi se po glavi sto pitanja, a nitko mi nije znao odgovoriti ni na jedno. Doslovno smo detalje saznavali s interneta - prisjeća se Karmen.

Od stresa je pala u tešku depresiju i izgubila svu kosu. Spas i razumijevanje pronašla je u Udruzi savjetovališta "Uz tebe sam" u Varaždinu, koju pomaže Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koja iza sebe ima bezbroj dobrih djela pomažući različitim udrugama. Tamo su dobile psihosocijalnu podršku, koja im je bila od velikog značaja.

Dobile potrebnu podršku

- U Udruzi 'Uz tebe sam' upoznala sam i druge roditelje djece s poteškoćama u razvoju. Samo kad popričaš i razmijeniš iskustva bude ti lakše. Sad radim četiri sata dnevno, a žalosno u svemu je da smo opet morali dokazivati da je to dijete s invaliditetom, baš kao i kad je bila mala. Ma koma - kaže Karmen.

Ima uz Brunelu i tri odrasle kćeri koje studiraju i rade, a Brunelu - obožavaju.

- Je, ona je naša maza. Bruna je jako osjećajna, mekana, topla, zlatna djevojčica, ma prekrasna. Kad osjeti da mene nešto boli, kaže: 'Mama, sve će biti u redu'. Stvarno je vesela i poslušna, baš Božji blagoslov. Ne mogu zamisliti život bez nje - kaže iskreno mama Karmen i dodaje kako je kod njih uvijek pozitiva, trude se održati dobro raspoloženje i ostati zdravi. Pohvalila nam se i da je Brunela snažna i zdrava te da je dosad možda dva puta bila na antibioticima.

U osnovnu školu Brunela je išla normalno, promijenila je tri asistenta, a sve kako bi se uklopila u društvo. Ipak, nije sve bio lako, pogotovo prihvaćanje okoline. Kaže, Brunelu je tek nedavno jedna djevojčica iz udruge pozvala na rođendan prvi put u životu...

Od djeteta koje su svi odbacili i prognozirali mu neslavnu budućnost, Brunela je danas izrasla u predivnu djevojku. Karmen je još vozi na treninge iz Vinice u Varaždin i u srednju školu. Upisala je smjer za pomoćnog kuhara i slastičara te je školom oduševljena.

- Imaju i praksu, pa kad se nakon nje vrati doma, pita me: 'Mama, što radiš to, što važeš'. Jako voli vjeronauk, etiku i kulturu, a najdraži joj je predmet tehnologija zanimanja, strukovni predmet. Brunela je smanjenih intelektualnih sposobnosti, ima teškoća u govoru i razumijevanju te jako teško priča, ali ja je razumijem. Treba joj više vremena, sve radi sporije, ali u školi je pričekaju tako da to bude u redu. U razredu ih je šestero i profesori se mogu svima posvetiti - govori Karmen.

Kod kuće sve ide po špagi, a zadaća mora biti odmah gotova, no nekad je pišu, kaže Karmen, "i vuru vremena".

- U slobodno vrijeme voli ići u kino sa sestrama. Voli voziti i bicikl, a ispred kuće ima ljuljačku na kojoj se ljulja svaki dan. Obožava i mobitel, gledati televiziju, ponajviše crtiće. A ono što najviše voli - ići u McDonald's - govori nam mama Karmen.

Suprug im pomaže koliko stigne i u njemu ima veliku podršku.

- Nemojte, ljudi, odustati, dijete je vaše. Volite ga, mazite ga, usmjerite ga na pravi put, budite kraj njega. To dijete vas uvijek treba, to dijete nikad u životu neće moći ostati samo. Nikad. Moje dijete uvijek ide s nama, uvijek. Imamo i svoju poštapalicu: 'Ja i ti, mi smo najbolji par' - zaključuje ova nevjerojatno hrabra i jaka mama Karmen.

Samo da je zdravlja

Kod njih u kući je uvijek pozitiva, trude se održati dobro raspoloženje i ostati zdravi. Brunela je snažna i zdrava, dosad je možda dva puta bila na antibioticima. - Veseli smo i sretna obitelj, i to je najvažnije. Samo da je zdravlja - kaže ova supermama i dodaje kako u svakom društvu ima još puno "brunela" kojima trebaju poticaj i podrška kako bi ojačali svoje sposobnosti i ostvarili puni potencijal.