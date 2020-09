Dr. Jelica Popić: Strah i panika nestaju kad ‘zavlada’ znatiželja

Kad iz glave izbacimo pitanje ‘zašto se bojimo’, počinje naše oslobađanje iz stanja žrtve i iustražujemo što to propuštamo dok izbjegavamo neugodne situacije...

<p>Kada ste suočeni s problemom straha i bilo kojeg drugog problema, ne pitajte se zašto je tomu tako ili koji je razlog nastalog problema. Pitajući se to, vraćamo se u prošlost koju i tako ne možemo promijeniti, objašnjava nam psihoterapeutkinja Jelica Popić.<br/> Trojica američkih znanstvenika i liječnika, Paul Watzlawick, John Weakland i Richard Fish, mnogim problemima koji nas prate kroz život, a među njima i problemu anksioznosti i paničnog poremećaja prišli su na posve nekonvencionalan, a ipak pragmatičan način. Svoja su zapažanja opisali u knjizi “Na drugi način”. </p><p>- Autori predlažu da rješavanju problema pristupimo pitanjem s - “što”. Pitajući se “što”, možemo saznati “što činimo da se problem odužuje i pogoršava”, a potom i “što možemo učiniti da se problem riješi?”. Jer, mit da je znanje “o tome” što je uzrokovalo problem - rješenje - to je upravo ono što onemogućuje promjenu i rješenje problema. Tražeći razloge problema u prošlosti postajemo zatočenici igre bez kraja - govori dr. Popić, ravnateljica Učilišta Lovran - Wellness Akademija.</p><h2>Slučajna vrtoglavica</h2><p>Uzrok panike i straha može biti slučajna vrtoglavica koju netko doživi pri nekom od ulazaka u robnu kuću punu ljudi i jakog osvjetljenja. Najčešće se događa da osoba koja je to doživjela kod ponovnog ulaska u istu ili sličnu prostoriju, sjećajući se prošlog događaja pokušava “sabrati” i tako izbjeći nesvjesticu - prvi put i osjeti paniku. Panika je manifestacija osjećaja i doživljavanja sebe kao žrtve, izložene na milost i nemilost neke nadmoćne spontane pojave. Problem nastaje kada ta osoba izbjegava ponovne ulaske u istu ili sličnu prostoriju, bojeći se nesvjestice ili gušenja. </p><p>- U robnu kuću treba ući s čvrstom namjerom da se padne u nesvijest. Naime, problem straha i neobjašnjive panike nestaje kada potisnemo pitanje “zašto se bojimo”, te kada iz znatiželje krenemo istraživati što je drugačije i kako se osjećamo kada činimo ono što smo izbjegavali - zaključuje. </p><p> </p><p> </p>