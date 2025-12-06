Obavijesti

Dr. Martens potvrđuju status modnog simbola: Nosili su ih policajci, sad ih obožavaju svi...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/drmartensofficial

Prema novoj anketi među britanskim potrošačima, legendarne Dr. Martens čizme ponijele su titulu najikoničnije obuće ikad proizvedene. Upravo je ovaj model najpoznatiji

Istraživanje provedeno na uzorku od 2000 odraslih pokazalo je da se upravo ovaj model, poznat po žutim šavovima, čvrstom potplatu i beskompromisno robustnom dizajnu, doživljava kao simbol stila, identiteta i trajnosti koji nadmašuje sve ostale klasike obuće.

Rezultati ankete otkrili su da se Dr. Martens našao ispred modela poput Converse Chuck Taylora i Nike Air Max tenisica, dvaju dugogodišnjih favorita u kategoriji prepoznatljive, globalno popularne obuće. Zanimljivo je da se u istom istraživanju pokazalo kako značajan broj ispitanika razmatra upravo obuću kao idealan božićni poklon, pogotovo onu koja nosi "status ikone" i istovremeno je praktična, izdržljiva i moderno nosiva.

Foto: Instagram/drmartensofficial

Iako se danas smatra modnim klasikom, Martensica nije rođena u svijetu glamura.

Prve čizme nastale su krajem 50-ih godina kao radna obuća dizajnirana za udobnost i izdržljivost. Izvorno su ih nosili poštari, policajci i radnici, dok su tek kasnije postale simbol pobune i osobnog izražavanja. Tijekom 70-ih i 80-ih prihvatile su ih punk, skinhead i grunge subkulture, dajući im novo značenje - čizma je iz praktične radne opreme prerasla u političku i estetsku izjavu, u komad koji se nosio kao znak identiteta i pripadnosti. Ta višeslojnost, potvrđuju stručnjaci u istraživanju, vjerojatno je razlog zašto je upravo Dr. Martens ostao relevantan desetljećima.

Danas, više od pola stoljeća kasnije, Martensice su istodobno dio haute couture kombinacija, ulične mode i radne svakodnevice. Proizvođači ističu da se njihov dizajn nije mnogo mijenjao od originala iz 1960. godine – i upravo je ta autentičnost ono što moderan kupac prepoznaje i poštuje. U eri u kojoj trendovi mijenjaju lice svakih nekoliko mjeseci, potrošači očito sve više cijene komad obuće koji nadživljava sezonu, a čini se da je Dr. Martens na tom polju neprikosnoven.

U anketi potrošači su naveli nekoliko razloga zašto, po njihovom mišljenju, neki model obuće zaslužuje status “ikoničnog”. Na prvom mjestu ističu se bezvremenski dizajn i prepoznatljiv izgled. Drugo, važna je dugovječnost – i fizička, i kulturna. Treće, obuća mora biti nosiva u različitim razdobljima i generacijama. Martensice ispunjavaju sva tri kriterija. Od radničke čizme, do modnog simbola koji nose glazbenici, modeli i studenti, ova čizma rijetko prolazi nezapaženo. Uz to, unatoč ulozi u subkulturama, danas ju nose ljudi potpuno različitih stilova i životnih priča, što je još jedan razlog zašto uživa tako široku privlačnost.

Na božićnim popisima želja, Dr. Martens se ove godine našao iznad mnogih drugih brendova obuće. Potrošači navode da žele dar koji je trajan, upotrebljiv i vrijedan ulaganja. Za mnoge su Martensice upravo to – poklon koji ne zastarijeva i koji se nosi godinama, često i desetljećima. S obzirom na njihovu reputaciju izdržljivosti, čini se da je ovaj izbor sasvim logičan.

U konačnici, proglašenje Dr. Martensa najikoničnijom obućom svih vremena simbol je jedne zanimljive kulturne priče: da komad odjeće može biti puno više od funkcionalnog predmeta. On može postati dio identiteta, dokaz stabilnosti kroz vrijeme i modna konstanta koja prkosi prolaznosti trendova. Martensice su uspjele sve to – i prema mišljenju javnosti, više nego ijedna druga obuća u povijesti.

