Super bijela elegancija: Divna kolekcija vjenčanica s potpisom zagrebačkog brenda Envy Room

„Ove godine željeli smo stvoriti kolekciju koja obuhvaća širi raspon izraza, ali ostaje vjerna našem rukopisu. Kod vjenčanica ne polazimo od trendova, nego od osjećaja mjere i načina na koji se konstrukcija i materijal mogu susresti u skladan oblik. Važno nam je da svaka mladenka osjeti da se može pronaći u ovoj kolekciji — bilo kroz jednostavniju siluetu, bogatiju teksturu ili jasnije definirani model. Različite estetike za nas nisu suprotnosti, nego mogućnosti koje prirodno koegzistiraju kada nastaju iz istog principa pažljivog oblikovanja“, ističu Ivančević i Franetović. | Foto: FRANJO MATKOVIC