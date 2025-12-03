Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRLO ŽENSTVENO

Super bijela elegancija: Divna kolekcija vjenčanica s potpisom zagrebačkog brenda Envy Room

Nikica Ivančević i Vjeko Franetović predstavili su kolekciju vjenčanica za 2026., a osnovne su forme bazirane na korzetnom modelu s kojim se igraju kroz različite konstrukcijske pristupe i izvedbe
Super bijela elegancija: Divna kolekcija vjenčanica s potpisom zagrebačkog brenda Envy Room
Kampanja je minimalistička, kako bi se naglasila konstrukcijska i teksturna kvaliteta svakog modela. Haljine dolaze do izražaja u jasnoći linija, a proporcija i tekstura postaju ključni nositelji dojma. | Foto: FRANJO MATKOVIC
1/11
Kampanja je minimalistička, kako bi se naglasila konstrukcijska i teksturna kvaliteta svakog modela. Haljine dolaze do izražaja u jasnoći linija, a proporcija i tekstura postaju ključni nositelji dojma. | Foto: FRANJO MATKOVIC
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025