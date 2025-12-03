Super bijela elegancija: Divna kolekcija vjenčanica s potpisom zagrebačkog brenda Envy Room

Nikica Ivančević i Vjeko Franetović predstavili su kolekciju vjenčanica za 2026., a osnovne su forme bazirane na korzetnom modelu s kojim se igraju kroz različite konstrukcijske pristupe i izvedbe
Kampanja je minimalistička, kako bi se naglasila konstrukcijska i teksturna kvaliteta svakog modela. Haljine dolaze do izražaja u jasnoći linija, a proporcija i tekstura postaju ključni nositelji dojma.
| Foto: FRANJO MATKOVIC
Posebna pažnja posvećena je materijalima. Odabir čipke, reljefnog žakarda, tila, glatkih mat površina i ručno oblikovanih dekorativnih elemenata nije samo vizualni detalj, već sastavni dio konstrukcije.
Materijali naglašavaju liniju, oblikuju volumen ili unose lakoću ondje gdje je ona potrebna, stvarajući jasan dijalog između tehnike i estetike
„Ove godine željeli smo stvoriti kolekciju koja obuhvaća širi raspon izraza, ali ostaje vjerna našem rukopisu. Kod vjenčanica ne polazimo od trendova, nego od osjećaja mjere i načina na koji se konstrukcija i materijal mogu susresti u skladan oblik. Važno nam je da svaka mladenka osjeti da se može pronaći u ovoj kolekciji — bilo kroz jednostavniju siluetu, bogatiju teksturu ili jasnije definirani model. Različite estetike za nas nisu suprotnosti, nego mogućnosti koje prirodno koegzistiraju kada nastaju iz istog principa pažljivog oblikovanja“, ističu Ivančević i Franetović.
