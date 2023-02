Dr. Marušić: 'Bezvoljnost je prvi znak tjeskobe, a žene su pogođene više nego muškarci'

U izvješću Svjetske zdravstvene organizacije navodi se kako je u prvoj godini pandemije COVID-19 prevalencija anksioznosti i depresije, dva najčešće dijagnosticirana psihička poremećaja, porasla za više od 25 posto. Žene su više pogođene nego muškarci, a mladi više od starijih.A iskustva stručnjaka upućuju na to da sve ono što smo prošli nakon toga – od potresa, pa do rata u Ukrajini I gospodarske krize – vodi do daljnjeg rasta broja ljudi koji imaju slične probleme. Iako još nemamo dovoljno istraživanja koja bi to I službeno potvrdila, u to ne treba sumnjati, kaže dr. Katarina Marušić, specijalist psihijatar u Klinici za psihijatriju Vrapče.