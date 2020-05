Dr. Nola: Plava svjetlost ekrana može utjecati na starenje kože

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Svi smo 'na ekranima' zbog korone, evo kako zaštititi oči

Većina ljudi danas radi od kuće, pa je nesumnjivo broj sati koje provedemo pred ekranom mnogo veći od lanjske projekcije istraživačke skupine We Are Social. A to znači da smo više izloženi plavoj svjetlosti ekrana, piše CNA.

Plavo svjetlo ne utječe samo na vid, nego i na našu kožu. Plava svjetlost dolazi od Sunca, no istovremeno i od brojnih aparata u domaćinstvu poput fluorescentne i LED rasvjete te monitora telefona, računala i televizora. Iako u zadnje vrijeme ne izlazimo baš previše van, ostajemo sjediti pred ekranima koji emitiraju plavu svjetlost u zatvorenim prostorima. Zato je važno znati kako zaštititi kožu.

- Kod plave svjetlosti je problem u tome što vodi do oksidacijskog stresa, odnosno oksidacije i oštećenja unutar stanica. Takvi procesi oslobađaju spojeve tzv. slobodne radikale koji narušuju međustaničnu ravnotežu što utječe na cijeli naš organizam, odnosno rezultira promjenama u strukturi i funkciji stanica - pojasnila je dr.sc. Ivana Nola, dr. med. spec. dermatovenerologinja iz Dermatologije Nola.

Za razliku od ultraljubičastog zračenja, plava svjetlost je drugačiji tip svjetlosti koja prodire dublje u kožu u usporedbi s UVA i UVB zračenjem. Dopire do dijelova na kojima nalazimo elastin i kolagen, pa pretjerana izloženost može rezultirati gubitkom čvrstoće te povećati vidljive bore.

- Postoje istraživanja koja su unazad nekoliko godina pratila utjecaj plave svjetlosti vrlo snažnog intenziteta nalik sunčevoj svjetlosti te kako to utječe na starenje kože - kaže dr. Teo Wan Lin, osnivač i medicinski direktor TWL Specialist Skin & Laser Centre.

Foto: Dreamstime

Kao da to samo po sebi nije dovoljno loše, plava svjetlost također može uzrokovati prerano starenje i pigmentaciju kože.

- U studijama se pokazalo da je plava svjetlost intenziteta kakvo nalazimo u sunčevoj svjetlosti puno intenzivnija od one iz telefona, a vodi do stvaranja slobodnih radikala. To uzrokuje prerano starenje kože, stvaranja tamnih mrlja, diskoloracije i bora - ističe dr. Teo.

Trebam li prestati koristiti uređaje?

Nemoguće je prestati koristiti uređaje, no dobra je vijest činjenica da to ni ne morate učiniti.

- Emitiranje plave svjetlosti je u ambijentalnim uvjetima prenisko da bi imalo značajnog utjecaja. Štetne doze se pojavljuju kad oko vas postoji veliki izvor plave svjetlosti - kaže dr. Teo.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Kad radite od kuće, vrlo je vjerojatno da mnogo vremena provodite pred računalom i to vas stavlja u skupinu potencijalno rizičnog izlaganja.

- Značajne promjene mogu se dogoditi i ako uporaba pametnih telefona zadire u vrijeme dok biste trebali spavati. Štetnost je u prekidanju urednog cirkadijalnog ritma, prirodnog procesa koji regulira ciklus spavanja i budnosti - upozorava dr. Teo.

- Ne samo što utječe na lučenje hormona melatonina, a time i na kvalitetu sna, nego plava svjetlost dokazano reduciraa proizvodnju melatonina nakon boravka ispred ekrana. Dugoročno gledano, to ima utjecaja i na starenje organizma, tako da plava svjetlost može općenito narušiti naše stanje - kaže dr. Nola.

Plava svjetlost ekrana negativno djeluje na vaš san za ljepotu, ometa proizvodnju hormona melatonina i zbog toga vam je teško zaspati.

Kako zaštiti kožu od plave svjetlosti?

Kreme za sunčanje mogu blokirati štetno ultraljubičasto zračenje, no ne mogu vas u potpunosti zaštiti od plave svjetlosti. Kako biste to učinili, važno je osnažiti kožu korištenjem krema s antioksidansima.

- S obzirom da svaka oštećenja u koži vode do oksidacijskog stresa, a poznato je da antioksidansi usporavaju te procese i smanjuju utjecaj slobodnih radikala, dobro je koristiti kreme bogate antioksidansima, ali i uzimati antioksidanse u preparatima za oralnu uporabu. Pritom bi bilo dobro da ti preparati obavezno sadrže vitamin E, cink i vitamin C - preporučila je dr. Nola.

Kaže kako nema službene preporuke oko toga koliko je boravka pred ekranima previše, no svakako valja imati na umu cjelokupno zdravlje organizma i ne pretjerivati.

Foto: Dreamstime

- Antioksidansi popravljaju štetu koju su prouzročili slobodni radikali i ako se takve kreme nanose svakodnevno, a osobito pred spavanje i noću, pomažu koži da se lakše nosi s oštećenjima. Ako kremu s antioksidansima nanosite svakodnevno, značajno pomažete koži u borbi protiv negativnih utjecaja - zaključuje Teo.

