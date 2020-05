Što su čepovi od sebuma i kako se različito 'liječe' od prištića?

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak:Riješite se mitesera uz pomoć fantastičnog pilinga od jagoda

Ako se pogledate u ogledalo i na bradi ili pored nosa uočite nakupine prištića s tamnijim vrhom, koji nije crn, vjerojatno je riječ o čepovim sebuma (ili lojnim hiperplazijama), koji zahtijevaju malo drugačiji plan djelovanja nego kad su u pitanju prištići s crnim vrhovima. Srećom, nije ih teško liječiti.

Evo što trebate znati o čepovima sebuma i o tome kako ih se možete riješiti:

Što su čepovi sebuma i zašto nastaju?

Svugdje na tijelu naše pore stvaraju sebum, žuto ulje potrebno za održavanje vlažnosti kože i kose. No, kad postoji previše sebuma, može doći do problema. Ako se višak sebuma pomiješa s mrtvim stanicama kože i bakterijama, te nakupine mogu doslovno začepiti vaše lojne žlijezde (što je maštoviti izraz za pore).

Kako kaže dermatologinja dr. Hadley King, najčešći nastaju na nosu, bradi i čelu, no možemo ih naći i bilo gdje na tijelu gdje imamo lojne žlijezde (dakle, svugdje, osim na dlanovima i stopalima). Mogu se pojaviti na leđima, prsima i vlasištu, ali i drugdje.

Mnogi ih različito nazivaju i opisuju. Na primjer, dermatologinja dr. Ellen Marmur kaže da se obično javljaju kao 'ružičaste kvržice nalik krafni, obično ih je više, te često nastaju nakon 25. godine života, na masnim dijelovima čela, nosa i obraza.

Foto: Fotolia

Koja je razlika u odnosu na crne prištiće?

Jednostavno rečeno, čepovi sebuma su temelj za nastajanje mitesera i crnih prištića. To su, dakle, čepovi sebuma nakon upale. Ti su prištići nalik aknama, kaže dermatologinja dr. Amy Ross, a prenosi portal Mind Body Green.

- Naime, ulje, mrtve stanice kože i bakterije blokiraju pore i mogu dovesti do još veće upale. Razlika je u tome da se crni vrhovi smatraju 'otvorenim' porama, koje zbog oksidacije čepa postaju tamnije, dok čepovi sebuma uopće nemaju boju. Dakle, iako možete primijetiti crne prištiće u ogledalu, korijen problema je čep sebuma, to je ono što treba liječiti.

Foto: Dreamstime

Kako liječiti čepove sebuma - što pomaže, a što ne?

Možete ih se riješiti prilično lako, sve dotle dok ste nježni prema koži oni će proći bez tragova i ožiljaka.

Prvi korak u liječenju treba biti piling. Budući da se čepovi stvaraju zbog ulja, najbolje je tretirati ih sa BHA kiselinama, budući da su netopljive u zraku. Te kiseline djeluju na otapanje mrtvih stanica kože te razdvajaju njihovu lipidnu staničnu membranu i time pospješuju razmjenu stanica.

- BHA su u stanju djelovati na površini kože kao i unutar pora. Salicilna kiselina koju sadrže je izvrstan komedolitički sastojak, odnosno sredstvo za uklanjanje pora, jer eksfolira površinu kože i prodire u pore, kako bi uklonila sebum- kaže dr. King. A ako se suočite s takvim čepovima na vlasištu, kemijski piling vlasišta može pomoći da se očisti masnoća oko folikula dlake.

Foto: Dreamstime

Nemojte ih istiskivati. Možda vidite zgusnuti čep u ogledalu, no nemojte, jer stiskanjem možete dovesti do ožiljaka na koži. Osim toga, tako možete nanijeti bakterije na lice, što može dovesti do upale. Također, nemojte koristiti razne trakice za uklanjanje i slična pomagala, jer oni mogu očistiti vrh prištića, ali neće pomoći da se ulje prestane nakupljati.

Najbolji put je krenuti s liječenjem, tretmanom topičnim retinoidima, koji su odličan lijek za akne.

