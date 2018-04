'Dragi, možda da se i ti malo primiš čišćenja u ovoj kući'

Stigao mi neki dan mail u redakciju. Nepoznata ženska osoba, majka petero djece, piše kako joj izgleda popodne s mužem. Objavljujem mail u cijelosti jer je kao naručen stigao za temu ove kolumne.

'Dobar dan, možda vas zamaram, al tila bi vam napisat jedan detalj iz mog bračnog života. To je glupost svakodnevna, ali lip pokazatelj naše zajednice.

Dolazim ja sa posla, oko tri ure, i što ću prvo, trk kuvat ručak. Presvučem se u skokovima i brzinski okrenem par šnicala, jaja na oko i pire. Gledam di je On, nema ga, a triba je doć. Zovem ga, veli, otiša biciklom do mora, još će se i okupat. Kao to mu je prvi put ove godine, tija se pofalit, a ne zna da ja to već odavno činim u znoju. Zaboravija je da ima i ovi šta cili dan tuku picigina na Baće, kupaju se još od zime, ne bi da je On sad prvi u Splitu pa će ga doć snimit televizija jer se, neš ti, okupa doli na Žnjana.

Foto: Family Veldman

Ali dobro, govorim, aj nema veze, takav je, navikla sam ga da ću sve ja. Došla i dica doma iz škole, Bogu fala ima ih petero, serviram stol, sve sama, navikla i dicu, pustite, kažem svaki put, mater će, ajte vi svojim poslom. Stavim na stol tanjure, meso, krumpir i salatu, i krenem da ću izrezat kruva, kad ono u kutiji sve mali komadići, a u nas Dalmatinaca bolje da nema ničeg u kući nego da kruva zafali.

Motam te mrve po rukama i mislim si, 'a moja ti, jesi sirota. Evo te u kuhinji, sva mokra, žuriš se, da stigneš, da sve bude kako triba, a On, di je on, oša se kupat'.

Gledam u kutiju s kruvom i ne virujen. Nema ga ni za jedno dite, a kamoli za njih petero.

I tu puknem. Reko sad ću ga nazvat i skinit ću mu sve s nebesa.

Foto: Pixabay

Kad, evo ga, taman otključava vrata, cili sritan, okupa se, gušta je, baš mu je, veli, bilo lipo.

Triba je usput kad je iša s plaže donit kruva. To je inače čitava spiza sta je na njemu jer sve ću drugo ja. Ja sam brža, ja sam spretnija, pametnija, ekonomičnija, ja znam bolje kuvat, meni se nikad ništa ne zapali, meni se nikad ništa ne razbije, ja sve stignem i ništa mi nije teško. I zato sam ga rasteretila svega osim što svaki dan triba donit doma kilu kruva.

E, ali po ko zna koji put nije ni to.

Kaže, 'zaboravija sam'.

Kad ga tavom nisam opalila po glavi.

Da skratim i da vas ne smaram više, pišem vam ovo zato jer sam vas nedavno gledala na televiziji u show Danijele Trbović. Gostovali ste i kazali za sebe da ste konzervativna žena. E pa ja vam sad lipo kažem, to ste falili. I ja sam ka i vi falila, al šta ću, odgoj je bija takav. Nema veze ni što sam fakultet završila, ni što radim dobro plaćen posa. U mene je u kući mater uvik didu prvo stavljala u tanjur, pa onda ocu, pa braći, pa babi, pa na kraj nama ženskoj dici, a sebi kad bi stigla, a puno puta nije ni stigla ili nije ništa ni ostalo.

Pa sam tako i ja navikla svoje jer drugačije nisam znala.

Foto: Dreamstime

A vi Jelena ako imate pameti, ne radite sve umjesto njega, a ako imate vrimena napišite i koju kolumnu na ovu temu, jer ima ovakvih ka šta sam ja na tisuće, i isto su ka i ja falile i sad imaju muža koji misli da će kruv svaki dan doma stići avionom.

I da vam kažem još nešto, da mogu, sve bi sad prominila, ali više ne mogu, jer je kasno.

I ja sam na kraju danas za ručak pošla u susjede uzet kruva jer do dućana ima šta hodat.

A On se lipo najeo i zalega.

Veli, napliva se, umoran je.

A ja nisam umorna pa ću sad još stavit veš prati, i onaj s balkona skinit, i dici torbe za trening pripremit, i ovog najmlađeg odvest na šišanje, a kad se On probudi onda ću i posisat jer nema smisla da ga sad s usisivačem razbudim.

Jer se napliva pa je umoran.

Foto: StockSnap.io

Eto, toliko od mene, ostajte mi zdrava i pamet u glavu.

Lipi pozdrav

N.

Ne znam kako vi, ali ja dok sam čitala ovo pismo prepoznala sam se u ulozi gospođe N.

A vjerujem i tisuće drugih žena u Hrvatskoj koje će ovo ili nešto slično ovome gdjegod pročitati. I ne radi se sad ovdje o tome da mi sve skupa imamo generalno lijene, tupave i nesposobne muškarce koje ne volimo pa ih sad prozivamo. Ne, naprotiv, mi njih u većini slučajeva jako volimo, štoviše ja svog muža obožavam, a znam da i on mene, ali cijela ova stvar na kraju krajeva nema apsolutno nikakve veze s ljubavlju.

Naše društvo jednostavno funkcionira prema principu da obaveze oko kuće, djece, pranja, kuhanja i čišćenja uglavnom obavljamo mi, žene, a ako u nečemu i sudjeluju, oni muškarci, onda je to uvijek nekako onako kljakavo i ispada da oni nama pomažu. Da ne kažem da su se u većini slučajeva navikli napraviti posao ofrlje jer znaju da ćemo za njima popraviti. Pa se, eto, kao računa da su odradili, a zapravo su samo, da prostite, zajebali i dali nam nenadanog posla.

A zašto?

Zato jer mi sve znamo bolje, jer smo brže, jer smo spretnije, umješnije i ekonomičnije.

A oni uvijek imaju opravdanje zašto nešto ne stignu, ne mogu, ne ide im, spori su i ne znaju.

Sigurno vam je poznata teza da su imali težak dan na poslu i popodne moraju odmoriti.

Onda ih svako malo uvate i leđa pa trebaju hitno na masažu.

Pa je jednom tjedno sportska srijeda i slobodna večer.

E onda je derbi, a to to ni za živu glavu propustiti.

Pa treba ići mijenjati gume. To je cijeli dan u vulkanizera.

Ne treba spominjati da su u petak redovno neispavani jer je beba plakala cijelu noć.

Nama majkama naravno beba nije plakala jer smo mi u to vrijeme sigurno bile u diskoteci.

Ili možda na Marsu ali se toga ne sjećamo.

Foto: Dreamstime

I zato ne znam kako vas, ali mene je mail gospođe N. natjerao da se dobro zamislim i razmislim da li su stvari u mojoj kući baš tako ispravno posložene i moram li ja biti stalno ta koja toliko toga radi brže, bolje, spretnije i ekonomičnije nego Mr.S. Ili i on možda može sve to napraviti kao i ja samo malo sporije.

Pa sam mu zato lijepo na dan izlaska ove kolumne poslala link na mail i napisala u uvodu:

'Ljubavi, volim te najviše na svijetu, ali od danas volim i sebe pa ti samo objavljujem da sam organizirala štrajk na sve kućanske poslove do daljnjega. Štrajk se prekida kad taksativno ispišeš na komadu papira sve obaveze koje ćeš od sad pa na dalje dok smo u braku preuzeti ti, a tiču se djeteta i kućanskih poslova. Predlažem da prvo pročitaš kolumnu pa da onda u miru odlučiš što je od sad pod tvojom ingirencijom i o čemu ja više neću morati brinuti. Naravno, ja ću ti u početku oko svega pomoći i uputiti te u sve detalje. Za početak ćemo zajedno poći u dućan odabrati sredstva za čišćenje koja tebi najviše odgovaraju'.

Lijepi pozdrav, ljubim te najviše na svijetu,

tvoja Jelka'.

Mr.S je na mail odgovorio u roku od pola minute.

Napisao je tri upitnika.