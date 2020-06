Drama na poslu? Izbjegnite je uz ovih 5 jednostavnih koraka

Svi se možemo naći u situacijama u kojima bismo najradije eksplodirali, ali to si ne smijemo dopustiti jer tako riskiramo posao. A kako bi nas te drame što manje iscrpljivale, postoje trikovi kako to spriječiti

<p>Imam vrlo malo bliskih prijatelja, svi živimo u različitim gradovima, državama, radimo u vladinim institucijama, financijskim tvrtkama, lokalnim medijima... I unatoč različitim sferama interesa, kada je riječ o poslu i međuljudskim odnosima, svi dijelimo vrlo slične priče. Tu 'dramu' koja prati svaki posao osobno definiram kao nešto iritantno, nešto što u posao unosi dodatni stres. Dakle, to su oni trenuci u kojima vam ljudi idu na živce, a ne posao. Što više razmišljam o svim tim pričama, shvaćam da mora postojati neki bolji, jednostavniji način pomoću kojeg ćemo lakše surađivati s kolegama. Bez sve te nepotrebne drame. Osmislila sam pet koraka i mogu vam reći da kod mene djeluju - kaže Anastasia Penright, konzultantica američke multinacionalne kompanije za financijske usluge. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko je podložniji stresu na poslu?</strong></p><h2>1. korak: Premotaj i sagledaj</h2><p>Ovaj korak prati pitanje 'Što sam učinio?', kaže dodajući da se prisjetite tog nekog 'drama' trenutka na poslu. Pokušajte ignorirati sve emocije koje vežete uz taj trenutak i više se fokusirajte na sebe. Uzmimo za primjer da radite u grupi na nekom projektu. Svatko ima jedan zadatak na kojem radi. No, u jednom trenutku jedan kolega 'zakaže'.</p><p>Ne odgovara na pozive, postaje duh u timu. Sada vi i još netko iz tima mora preuzeti dodatni posao na sebe. To vas 'izuje iz cipela', pa sve kratko prokomentirate s nekim od kolega. No, odjedanput, 'duh' se vrati i, zamislite, zna sve što ste maloprije rekli - kaže te pita: 'Dakle, što sam napravila?' </p><p>Povjerila sam se nekom tko nije čovjek od povjerenja. Zašto sam to učinila? Naime, ponekad se vežemo s ljudima, ali ta je povezanost samo u našim glavama. Oni nisu dužni diskretni. Ja sam pretpostavila da smo razgovarali u povjerenju. Dakle, sada nećemo kopati dalje i pitati se zašto nas je kolega 'izdao'. Učinio je što je učinio. U ovom koraku najvažnije je fokusirati se na svoje postupke, kako se ubuduće ne bismo našli u istoj situaciji, pojašnjava Penright. </p><h2>2. korak: Vratite se u stvarnost </h2><p>Drugi korak označava misao: 'To mora prestati', kaže pa pita jeste li ikada o problemima na radnom mjestu razmišljali na putu do posla. Ja jesam, vrlo često, kaže Penright. </p><p>- Vrtim scenarije u glavi i uzrujam se. A onda si kažem: 'Moraš biti spremna, draga. Moraš biti sigurna da ćeš se snaći u svakoj situaciji u kojoj se nađeš. No, zapravo to nije tako. U zabludi ste. Sve što radite jest to da si stvarate dramu u glavi koja uopće ne postoji - tvrdi konzultantica. </p><p>Moramo paziti i na ono što nam drugi kolege pričaju, biti oprezni s njihovim 'izmišljenim' scenarijima. Na primjer, zamislite da ste u kuhinji, na pauzi i da razgovarate s kolegama. Odjednom dođe neki kolega i svi se odjednom povuku. Nisu baš najljubazniji, ali nisu ni bezobrazni. Kolega koji je ušao u kuhinju, vrlo brzo izađe i onda krene rasprava o njemu.</p><p>Svatko kaže što misli što o njemu nije u redu. Govore stvari poput 'Ljut je jer nije dobio projekt', drugi dodaje 'Ma, ne. Svi iz njegovog odjela su takvi u ovo doba godine'. Vi sjedite po strani i mislite si, mora da je tome tako. Ove izjave prihvaćate kao da su one istinite činjenice. No, ono o čemu ne razmišljate jest da taj kolega u tom trenutku razmišlja o, recimo, vrećici slatkiša koju je otvorio i u kojoj je dobio premalo bombona omiljene boje. A što vi radite u tom trenutku? Slušate njihove izmišljene scenarije koji, na kraju krajeva, mogu utjecati na vaš izbor ljudi s kojima ćete se družiti na poslu. </p><p>- Dakle, bez obzira stvaramo li mi sami scenarije u glavi ili slušamo tuđe - to mora prestati. Moramo prestati razmišljati o stvarima koje se nisu dogodile. To je cilj drugog koraka u izbjegavanju drame na radnome mjestu - kaže. </p><h2>3. korak: Ispuši se i otpusti</h2><p>Dobro je imati nekoga kome se možete povjeriti, nekog s kim možete razgovarati. To može biti vaš prijatelj, mentor, trener, terapeut, nije važno. No, to nije osoba iz prvog koraka, netko tko vam se našao prvi pri ruci. To mora biti netko s kim imate jako dobar odnos. </p><p>- Uzmite za primjer situaciju u kojoj klijentima morate reći nešto što ne želi čuti. I taman kad ste usred svog monologa, dođe drugi kolega, prekine vas i kaže isto ono što ste vi govorili. Naravno, ne možete si priuštiti scenu ispred klijenta, morate zastati i slušati po strani što govore. A iznutra ključate. Što radimo u takvim situacijama? Povjerimo se prijatelju od povjerenja. Razgovaramo o onome što se dogodilo, razbjesnimo se. I to je idealna prilika za to, tu se smijemo ljutiti, psovati, vrištati... raditi bilo što samo da se ispušemo - napominje i dodaje da sada slijedi najteži dio. </p><p>- Kad sve izbacite iz sebe, morate se vratiti u pozitivan mod. Doista vjerujem u pozitivnu i negativnu energiju i one imaju velik utjecaj na naše raspoloženje. Zato se sada morate zapitati 'Što dalje?. Što mogu učiniti drugačije? Ako ste vi onaj koji sluša prijatelja kako se 'prazni', vi ste ti koji mu morate pomoći da se vrati na pravi put. A što se tiče vas, vi ste ti, koji sada, moraju primijeniti ovo pravilo u stvarnoj situaciji. Ne smijete u glavi nositi taj bijes. I ne smijete si dopustiti da reagirate. Jer onda će, s vremenom, takvo ponašanje postati dio vaše osobnosti. Zato u ovom koraku moramo 'seanse ispuhivanja' pretvoriti u konstruktivne razgovore - upozorava konzultantica. </p><h2>4. korak: Nauči novi jezik </h2><p>U prijevodu to znači - moramo razgovarati, kaže pa dodaje da ona osobno ne voli na poslu telefonske razgovore i da sve što može rješava porukama i e-mailovima. To je moj poslovni jezik, dodaje i napominje da u takvoj komunikaciji vreba opasnost. </p><p>- Najveći je problem što u takvim situacijama ne čujete glas s druge strane, ne čujete ton glasa. Naime, ja e-mailove pišem kako govorim i sigurna sam da sam baš zato krivo interpretirala neke razgovore, osobito s ljudima koje dobro ne poznajem. </p><p>Za primjer ću vam dati jedan e-mail koji glasi ovako: Draga Stacy, hvala ti što si pročitala tekst o mojem timu. Trenutno nam neće trebati dodatna pomoć no ako u dosljedno vrijeme osjetimo potrebu za time, javit ćemo ti se. U prijašnjem e-mailu sam ti istaknula što ja radim, a što ti radiš, kako bismo ovakve situacije mogli izbjeći ubuduće. Kao i uvijek, hvala ti na podršci!'. </p><p>- Jeste li vi pročitali isto što i ja? Uvjerena sam da su neki dijelovi tipkani srednjim prstima - kazala je uz smijeh publici tijekom svog <a href="https://www.ted.com/talks/anastasia_penright_5_steps_to_remove_yourself_from_drama_at_work/transcript?rss=172BB350-0309#t-814157">Ted govora</a>. </p><p>- Kad primite ovakav e-mail, trebate znati da je vrijeme da dignete slušalicu. Morate znati prepoznati situacije u kojima je potrebno razgovarati oči u oči. I ti razgovori nisu uvijek jednostavni. Koliko god su neugodni, oni su nužni. Cilj je razumjeti drugu stranu, čuti njihovu stranu priče. Dakle, razgovor ćete započeti rečenicom: 'Ok, uzrujala si se kada sam ja... ili pak: 'U redu, ti si situaciju držala pod kontrolom, a onda sam ja...'. Tako ćete lakše saznati što se događa s druge strane - govori i dodaje da se ne morate truditi da vas ljudi vole, da im se sviđate.</p><p>Svi imamo svoje probleme, iskustva i svi njegujemo različite stilove komuniciranja. Naime, u trenucima kada mlade generacije dolaze na tržište rada i mi se prilagođavamo tim promjenama. Sastanci su postali e-mailovi, e-mailove su postali poruke. I dok se prilagođavamo toj novoj vrsti komunikacije, moramo dobro razmisliti tko gaji kakav stil. Pritom moramo imati na umu da smo svi različiti i da različito komuniciramo - kaže i dodaje da je cilj ovoga koraka utvrditi, upoznati stil kojim komunicira druga strana i shvatiti da se njihov stil razlikuje od našega. </p><h2>5. korak: Prepoznaj i zaštiti sebe</h2><p>Ovaj je korak poznatiji kao korak u kojem 'moramo prošetati'. Objasnit ću vam to na primjeru koji se dogodio mojoj prijateljici koja radi kao učiteljica. Pred vama je sastanak s jednim roditeljem i o tome razgovarate s kolegom. On vam kaže: 'Ne brini, čuvam ti leđa. Složit ću se sa svim tvojim prijedlozima'.</p><p>No, skeptični ste, jer vas je već jednom zeznuo. Pred vama je važan razgovor i prisiljeni ste vjerovati mu. I događa se sljedeće. Usred sastanka roditelj počne pružati otpor, i baš kao što ste pretpostavljali, kolega se složi s njim i vi ispadnete neozbiljni. Opet smo u situaciji u kojoj ne si ne možemo dopustiti scenu, zar ne? Morate zastati i izdržati do kraja. Nakon sastanka, taj isti kolega dođe i mrtav hladan vam kaže: 'Ludi sastanak, zar ne?', priča Penright dodajući da ste sada sigurno na rubu. Dogodila vam se ista stvar kao i prošli put. Rekli ste si 'nikad više' i opet se dogodilo. </p><p>- No, cilj nam je izbjeći dramu. Ne stvarati scene. Zato jedino što možemo učiniti u ovakvim trenucima je - otići. Vodili ste ovaj razgovor do prvog slobodnog izlaza. I ne radite to zbog njih, to radite zbog sebe. Morate zaštiti svoju energiju. Ne razmišljajte zašto vam je to kolega napravio. Tako je, kako je. Učinio je što učinio. I vjerojatno će to učiniti opet, čim se pruži prilika. U to ste sada najsigurniji. I imat ćete to na umu idući put - kaže. </p><p>Naime, svi si mi postavljamo raznorazna očekivanja i vrlo često se razočaramo. Moramo naučiti prihvaćati ljude onakvima kakvi jesu kako bismo se mogli prilagoditi svakoj novonastaloj situaciji. Stoga je, u ovom koraku, cilj prepoznati kada je, nažalost, vrijeme za odlazak - govori i dodaje da je svjesna da je ovaj put, da su svi ovi putevi teški, no da moramo izdržati. </p><p>- Nikada nitko neće promijeniti ljude niti to kako se oni ponašaju na poslu. Drame će uvijek biti. No, ako iskoristimo ove korake, možemo je izbjeći - kazala je za kraj. </p>